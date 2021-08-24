Забарный входит в топ-20 лучших тинейджеров мира

18-летний защитник «Динамо» включен в престижный рейтинг CIES

  • 24.08.2021 01:36
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  • 1 комментарий
Забарный входит в топ-20 лучших тинейджеров мира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Игрок «Динамо» Илья Забарный отмечен Международным центром спортивных исследований (CIES). 18-летний футболист вошел в рейтинг лучших футболистов мира, которым еще не исполнилось 20 лет.

Защитник «Динамо» занимает 20-е место. На первой строчке хавбек «Барселоны» Педри. Далее расположились Мейсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Нуну Мендеш («Спортинг»), Райан Гравенберх («Аякс»), Матеус Мартинелли («Флуминенсе») и другие.

Рейтинг составляется, исходя из игр футболиста в официальных матчах взрослых команд в течение года (количество минут, учитывая силу клуба и турнира, в котором он принимает участие).

На счету Ильи Забарного 41 матч за «Динамо» во всех турнирах (1 гол, 1 ассист) и 13 матчей за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Забарный подорожал почти в два раза.

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Источник — CIES

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kolobok
    online
    kolobok, 24.08.2021 01:40
    +1
    Слабый защитник
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