Довбик и Бущан подорожали в полтора раза, Забарный – почти в два

После успешного выступления сборной Украины на Евро-2020 возросла трансферная стоимость отдельных футболистов.

По оценке авторитетного портала Transfermarkt, сильнее всего подорожал защитник киевского «Динамо» Илья Забарный – с 6 до 11 миллионов евро.

Немного меньшего прогресса достигли вратарь Георгий Бущан и форвард Артем Довбик, подорожавшие в полтора раза.

5 игроков сборной Украины, которым обновили трансферную стоимость:

Александр Зинченко - 28 млн евро (+3 млн)

Роман Яремчук - 17,5 млн евро (+2,5 млн)

Илья Забарный - 11 млн евро (+5 млн)

Георгий Бущан - 7,5 млн евро (+2,5 млн)

Артем Довбик - 1,5 млн евро (+0,5 млн)

Напомним, команда Андрея Шевченко на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, попав в топ-8 лучших сборных континента.