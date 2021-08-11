Татотаке. Каналы Футбол на дне, Бордо перехватил бразильца в Динамо

Андрей Сенькив и приглашенный эксперт Александр Сажко анализируют то, как Шахтер прошел Генк. Почему ответный матч оказался таким легким для горняков? Чего очень не хватает команде де Дзерби? Способен ли вице-чемпион Украины воплотить в жизнь идеи итальянского тренера?

Кроме того в выпуске - сколько каналы Футбол платят клубам первой лиги? заиграет ли Кухаревич в Труа? почему Гуцуляк до сих пор в Десне? чем пахнет МEGOGO?

0.00 Анонс

1.21 Куда делся Спиваковский?

2.53 Почему не играет Степаненко?

8.28 Почему идеи де Дзерби не работают?

12.43 Самая большая проблема Шахтера

17.31 Разница между Сассуоло и Шахтером

19.04 Мир совсем другой, чем когда существовал СССР

19.44 Есть ли шансы с Монако?

23.07 Вылет Колоса - это нормально

25.39 Что такое MEGOGO?

29.19 Каналы Футбол тонут

32.28 Инсайд о контракте Футболов и ПФЛ

34.20 От этого контракта все выиграют

36.05 Перспективы Кухаревича в Труа

42.58 Почему Гуцуляк до сих пор не в Днепре-1?

44.20 Динамо, бразилец и Бордо. Инсайд от Спиваковского

46.03 Ставка от Сенькива

46.36 Прощание

47.27 Бекстейдж. Осторожно, кто-то поет!