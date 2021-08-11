Татотаке. Каналы Футбол на дне, Бордо перехватил бразильца в Динамо

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  • 11.08.2021 10:36
  • 2688 просмотров
  • 4 комментария
Татотаке. Каналы Футбол на дне, Бордо перехватил бразильца в Динамо
© Татотаке

Андрей Сенькив и приглашенный эксперт Александр Сажко анализируют то, как Шахтер прошел Генк. Почему ответный матч оказался таким легким для горняков? Чего очень не хватает команде де Дзерби? Способен ли вице-чемпион Украины воплотить в жизнь идеи итальянского тренера?

Кроме того в выпуске - сколько каналы Футбол платят клубам первой лиги? заиграет ли Кухаревич в Труа? почему Гуцуляк до сих пор в Десне? чем пахнет МEGOGO?

0.00 Анонс
1.21 Куда делся Спиваковский?
2.53 Почему не играет Степаненко?
8.28 Почему идеи де Дзерби не работают?
12.43 Самая большая проблема Шахтера
17.31 Разница между Сассуоло и Шахтером
19.04 Мир совсем другой, чем когда существовал СССР
19.44 Есть ли шансы с Монако?
23.07 Вылет Колоса - это нормально
25.39 Что такое MEGOGO?
29.19 Каналы Футбол тонут
32.28 Инсайд о контракте Футболов и ПФЛ
34.20 От этого контракта все выиграют
36.05 Перспективы Кухаревича в Труа
42.58 Почему Гуцуляк до сих пор не в Днепре-1?
44.20 Динамо, бразилец и Бордо. Инсайд от Спиваковского
46.03 Ставка от Сенькива
46.36 Прощание
47.27 Бекстейдж. Осторожно, кто-то поет!

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avk2307
    online
      avk2307, 11.08.2021 11:22
    0
    Я тоже думаю, что договорится. Но хоть комментировать не Круторогов будет
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    sahka1981
    online
      sahka1981, 11.08.2021 11:12
    +1
    RomanEnakievo, 11.08.2021 11:04
    Донецким каналам хана. Кстати, донецкие, вы уже Мегого оплатили? ведь Монако ваши геббельсТВ уже показывать не будут. И Суперкубок УЕФА сегодня по Мегого
    Вроде то так, но с трудом верится, что самый богатый и влиятельный человек в стране, не сможет договорится с Мегого о сублицензии, или как там у них правильно, на еврокубки. Куда девать тогда те 3 канала, кучу ручных "экспертов" на УПЛ и 1 лигу?
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    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 11.08.2021 11:04
    -2
    Донецким каналам хана. Кстати, донецкие, вы уже Мегого оплатили? ведь Монако ваши геббельсТВ уже показывать не будут. И Суперкубок УЕФА сегодня по Мегого
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    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 11.08.2021 10:59
    0
    Нужно понять в какой состоянии Вербич
    Покупать за 7 миллионов игрока , на которой потенциально один из сильнейших исполнителей в команде….
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