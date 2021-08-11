Татотаке. Каналы Футбол на дне, Бордо перехватил бразильца в Динамо

Андрей Сенькив и приглашенный эксперт Александр Сажко анализируют то, как Шахтер прошел Генк. Почему ответный матч оказался таким легким для горняков? Чего очень не хватает команде де Дзерби? Способен ли вице-чемпион Украины воплотить в жизнь идеи итальянского тренера?
Кроме того в выпуске - сколько каналы Футбол платят клубам первой лиги? заиграет ли Кухаревич в Труа? почему Гуцуляк до сих пор в Десне? чем пахнет МEGOGO?
0.00 Анонс
1.21 Куда делся Спиваковский?
2.53 Почему не играет Степаненко?
8.28 Почему идеи де Дзерби не работают?
12.43 Самая большая проблема Шахтера
17.31 Разница между Сассуоло и Шахтером
19.04 Мир совсем другой, чем когда существовал СССР
19.44 Есть ли шансы с Монако?
23.07 Вылет Колоса - это нормально
25.39 Что такое MEGOGO?
29.19 Каналы Футбол тонут
32.28 Инсайд о контракте Футболов и ПФЛ
34.20 От этого контракта все выиграют
36.05 Перспективы Кухаревича в Труа
42.58 Почему Гуцуляк до сих пор не в Днепре-1?
44.20 Динамо, бразилец и Бордо. Инсайд от Спиваковского
46.03 Ставка от Сенькива
46.36 Прощание
47.27 Бекстейдж. Осторожно, кто-то поет!
Источник — Sport.ua
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