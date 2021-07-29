ФОТО. Челси представил новую гостевую форму

«Челси» представил гостевой комплект формы на сезон 2021/2022. Он выполнен в желтом цвете с тонкими черными горизонтальными полосками:
Chelsea yellow is back!— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 29, 2021
Introducing our 21/22 @nikefootball away kit, with pinstripe hoops nodding to the past, brought into the present by a striking black colourway! 🟡⚫#ItsAChelseaThing pic.twitter.com/CiAZZeBTYZ
Напомним, сейчас «Челси» ведет переговоры по поводу трансфера защитника «Севильи» Жюля Кунде.
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Источник — Twitter
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