ФОТО. Челси представил новую гостевую форму

Желтый цвет возвращается на клубную экипировку

  • 29.07.2021 11:33
  • 592 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Челси представил новую гостевую форму
© twitter.com/ChelseaFC

«Челси» представил гостевой комплект формы на сезон 2021/2022. Он выполнен в желтом цвете с тонкими черными горизонтальными полосками:

Напомним, сейчас «Челси» ведет переговоры по поводу трансфера защитника «Севильи» Жюля Кунде.

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    oenergo.com
      oenergo.com, 29.07.2021 11:34
    0
    Динамо в похожей в прошлом сезоне играло.
    Ссылка
    oenergo.com
    online
      oenergo.com, 29.07.2021 11:34
    0
    Динамо в похожей в прошлом сезоне играло.
    Ссылка
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