ВИДЕО. «Еще слово – и вас выгонят». Сарри заступился за игрока Лацио

Сейчас римский «Лацио» продолжает предсезонный тренировочный сбор в Ауронцо ди Кадоре под руководством нового главного тренера команды Маурицио Сарри.
Сегодняшняя тренировка римлян была открытой. На нее пришло большое количество болеьщиков, и некоторые из них скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда «Лацио» Ведата Мурики.
Сарри подошел к трибунам и заступился за своего подопечного:
“If I hear you say something about Muriqi I will send you away.”— Jerry Mancini (@jmancini8) July 17, 2021
They say Maurizio Sarri doesn’t have people skills. He’s already protecting and defending his players.
Grande Sarri💙💙🦅🦅
pic.twitter.com/uJ9TkJIlS4
«Если я услышу еще хоть что-то о Мурики, вас отсюда выведут», - сказал Сарри. Большинство публики восприняло его слова с одобрением.
Источник — Twitter
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