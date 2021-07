ВИДЕО. «Еще слово – и вас выгонят». Сарри заступился за игрока Лацио

Сейчас римский «Лацио» продолжает предсезонный тренировочный сбор в Ауронцо ди Кадоре под руководством нового главного тренера команды Маурицио Сарри.

Сегодняшняя тренировка римлян была открытой. На нее пришло большое количество болеьщиков, и некоторые из них скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда «Лацио» Ведата Мурики.

Сарри подошел к трибунам и заступился за своего подопечного:

“If I hear you say something about Muriqi I will send you away.”



They say Maurizio Sarri doesn’t have people skills. He’s already protecting and defending his players.



Grande Sarri💙💙🦅🦅

