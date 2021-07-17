ВИДЕО. «Еще слово – и вас выгонят». Сарри заступился за игрока Лацио

Фанаты оскорбляли Ведата Мурики

  • 17.07.2021 19:59
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ВИДЕО. «Еще слово – и вас выгонят». Сарри заступился за игрока Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сейчас римский «Лацио» продолжает предсезонный тренировочный сбор в Ауронцо ди Кадоре под руководством нового главного тренера команды Маурицио Сарри.

Сегодняшняя тренировка римлян была открытой. На нее пришло большое количество болеьщиков, и некоторые из них скандировали оскорбительные кричалки в адрес форварда «Лацио» Ведата Мурики.

Сарри подошел к трибунам и заступился за своего подопечного:

«Если я услышу еще хоть что-то о Мурики, вас отсюда выведут», - сказал Сарри. Большинство публики восприняло его слова с одобрением.

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Источник — Twitter

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    0933333333
      0933333333, 17.07.2021 20:17
    0
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    0933333333
    online
      0933333333, 17.07.2021 20:17
    0
    Личность
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