ОФИЦИАЛЬНО. Маурицио Сарри – новый тренер Лацио

Экс-тренер «Ювентуса» и «Наполи» возвращается к работе

  • 09.06.2021 18:34
  • 932 просмотра
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Маурицио Сарри – новый тренер Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

«Лацио» официально сообщил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера. Подробности контракта клуб не сообщил, но ранее СМИ называли сумму 3 миллиона евро в год и контракт на два сезона.

Несколькими часами ранее «Лацио» уже намекнул на подписание контракта Сарри у себя в Твиттере.

Последним местом работы Сарри был «Ювентус», который он покинул в августе 2020 года. Также тренер известен по работе с «Наполи» и «Челси».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Лацио

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности