ОФИЦИАЛЬНО. Маурицио Сарри – новый тренер Лацио

«Лацио» официально сообщил о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера. Подробности контракта клуб не сообщил, но ранее СМИ называли сумму 3 миллиона евро в год и контракт на два сезона.

Несколькими часами ранее «Лацио» уже намекнул на подписание контракта Сарри у себя в Твиттере.

Последним местом работы Сарри был «Ювентус», который он покинул в августе 2020 года. Также тренер известен по работе с «Наполи» и «Челси».