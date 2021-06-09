ФОТО. Трудно не догадаться. Лацио намекнул на назначение Сарри

Известный тренер вскоре возглавит «орлов»

  • 09.06.2021 17:52
  • 381 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Трудно не догадаться. Лацио намекнул на назначение Сарри
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Итальянские СМИ в один голос сообщают о том, что в ближайшее время Маурицио Сарри возглавит «Лацио».

Официально римский клуб о назначении Сарри пока не сообщил, но максимально прозрачно на это намекнул, опубликовав у себя в Твиттере коллаж из фотографий сигареты, спортивного костюма и банка:

Сарри является заядлым любителем сигарет, всегда надевает на матчи спортивный костюм, а до 40 лет работал в банке.

Ранее сообщалось о том, что «Лацио» готов платить Сарри 3 миллиона евро в год.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Face Control
      Face Control, 09.06.2021 18:16
    0
    Ну и правильно, давно пора.
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    Face Control
      Face Control, 09.06.2021 18:16
    0
    Ну и правильно, давно пора.
    Ссылка
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