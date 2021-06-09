ФОТО. Трудно не догадаться. Лацио намекнул на назначение Сарри

Итальянские СМИ в один голос сообщают о том, что в ближайшее время Маурицио Сарри возглавит «Лацио».
Официально римский клуб о назначении Сарри пока не сообщил, но максимально прозрачно на это намекнул, опубликовав у себя в Твиттере коллаж из фотографий сигареты, спортивного костюма и банка:
🚬👕📱🏦 pic.twitter.com/XrJzCfa0SF— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) June 9, 2021
Сарри является заядлым любителем сигарет, всегда надевает на матчи спортивный костюм, а до 40 лет работал в банке.
Ранее сообщалось о том, что «Лацио» готов платить Сарри 3 миллиона евро в год.
Источник — Twitter
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