ФОТО. Трудно не догадаться. Лацио намекнул на назначение Сарри

Итальянские СМИ в один голос сообщают о том, что в ближайшее время Маурицио Сарри возглавит «Лацио».

Официально римский клуб о назначении Сарри пока не сообщил, но максимально прозрачно на это намекнул, опубликовав у себя в Твиттере коллаж из фотографий сигареты, спортивного костюма и банка:

Сарри является заядлым любителем сигарет, всегда надевает на матчи спортивный костюм, а до 40 лет работал в банке.

Ранее сообщалось о том, что «Лацио» готов платить Сарри 3 миллиона евро в год.