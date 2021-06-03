Лацио готов платить Сарри 3 млн евро в год

Руководство итальянского «Лацио» продолжает переговоры с Маурицио Сарри. Президент клуба Клаудио Лотито надеется закрыть вопрос в ближайшее время.
Римляне готовы предложить Маурицио Сарри контракт на 2 года с зарплатой 3 млн евро. Также тренер получит 500 тысяч евро в случае квалификации в Лигу чемпионов.
Кроме того, в контракт будет включен пункт об автоматическом продлении контракта еще на сезон.
В прошлом сезоне «Лацио» под руководством Симоне Индзаги финишировал шестым в чемпионате Италии.
Напомним, ранее «Ювентус» выплатил Сарри неустойку за увольнение.
Источник — твиттер Николо Скиры
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