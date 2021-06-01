Ювентус выплатил Сарри неустойку за увольнение

Туринский «Ювентус» полностью рассчитался с бывшим главным тренером клуба Маурицио Сарри.
По данным источника, туринский клуб выплатил Сарри 2,5 миллиона евро, оставшуюся часть неустойки после увольнения.
Сарри был уволен из «Ювентуса» летом прошлого года, проведя лишь один сезон в клубе. Вместе с Сарри туринцы выиграли Серию А девятый раз подряд.
Ранее сообщалось, что Сарри вскоре может возглавить «Лацио».
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Источник — твиттер Николо Скиры
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