Сарри вскоре может возглавить Лацио

«Лацио» вскоре получит нового тренера. Скорее всего, клуб возглавит Маурицио Сарри.
В данный момент стороны ведут переговоры о контракте. Как сообщает источник, Сарри хочет подписать трехлетний контракт с зарплатой в размере 4 миллиона евро в год.
«Лацио» не готов платить больше 2,5 миллионов евро в год.
Ранее «Лацио» покинул Симоне Индзаги, который решил возглавить «Интер».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.