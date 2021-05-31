Сарри вскоре может возглавить Лацио

«Лацио» вскоре получит нового тренера. Скорее всего, клуб возглавит Маурицио Сарри.

В данный момент стороны ведут переговоры о контракте. Как сообщает источник, Сарри хочет подписать трехлетний контракт с зарплатой в размере 4 миллиона евро в год.

«Лацио» не готов платить больше 2,5 миллионов евро в год.

Ранее «Лацио» покинул Симоне Индзаги, который решил возглавить «Интер».