ВИДЕО. Чемпионское поведение. Бонуччи пьет пиво и колу на пресс-конференции

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после победы над командой Англии (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020 продолжить праздновать на пресс-конференции.

Перед началом общения с журналистами футболист поочередно пил пиво и «Кока-колу».

Напомним, что Бонуччи стал автором гола и был признан лучшим игроком финала.

Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola