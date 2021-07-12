ВИДЕО. Чемпионское поведение. Бонуччи пьет пиво и колу на пресс-конференции

Может себе позволить

  • 12.07.2021 07:48
  • 1668 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Чемпионское поведение. Бонуччи пьет пиво и колу на пресс-конференции
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после победы над командой Англии (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020 продолжить праздновать на пресс-конференции.

Перед началом общения с журналистами футболист поочередно пил пиво и «Кока-колу».

Напомним, что Бонуччи стал автором гола и был признан лучшим игроком финала.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 12.07.2021 07:56
    +1
    Вільна людина
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 12.07.2021 07:54
    +1
    победителей не судят..
    Чемп еще и знатный трол
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 12.07.2021 07:56
    +1
    Вільна людина
    Ссылка
    bolela11111
    online
      bolela11111, 12.07.2021 07:54
    +1
    победителей не судят..
    Чемп еще и знатный трол
    Ссылка
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