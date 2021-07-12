ВИДЕО. Чемпионское поведение. Бонуччи пьет пиво и колу на пресс-конференции

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи после победы над командой Англии (1:1, 3:2 - по пенальти) в финале Евро-2020 продолжить праздновать на пресс-конференции.
Перед началом общения с журналистами футболист поочередно пил пиво и «Кока-колу».
Напомним, что Бонуччи стал автором гола и был признан лучшим игроком финала.
Winning #EURO2020 is thirsty work 🤤— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 12, 2021
Leonardo Bonucci spends the first minute of his press conference necking beer and cola 😂 pic.twitter.com/O324ZkQlm8
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Чемп еще и знатный трол
Чемп еще и знатный трол
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.