Экс-тренер Манчестер Сити и сборной Италии возглавит бразильский клуб

Бывший тренер английского «Манчестер Сити» и сборной Италии Роберто Манчини может возглавить бразильский «Ботафого».

Руководство клуба провело несколько раундов переговоров и определилось с главным претендентом на должность – им стал именитый итальянский специалист.

«Владелец «Ботафого »Джон Текстор и Роберто Манчини встретились лично во Франции, но разговоры продолжались несколько дней. Текстору нравится взгляды специалиста, и он считает, что тренер согласится возглавить команду, но пока не было конкретных предложений о контракте», – сообщает источник.

Последним местом работы итальянца была сборная Саудовской Аравии, где он работал с 2023 по 2024 год. Сообщалось, что Манчини получил солидную компенсацию, когда покинул свой пост.