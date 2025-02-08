Экс-тренер Манчестер Сити и сборной Италии возглавит бразильский клуб
Роберто Манчини является главным кандидатом в «Ботафого»
Бывший тренер английского «Манчестер Сити» и сборной Италии Роберто Манчини может возглавить бразильский «Ботафого».
Руководство клуба провело несколько раундов переговоров и определилось с главным претендентом на должность – им стал именитый итальянский специалист.
«Владелец «Ботафого »Джон Текстор и Роберто Манчини встретились лично во Франции, но разговоры продолжались несколько дней. Текстору нравится взгляды специалиста, и он считает, что тренер согласится возглавить команду, но пока не было конкретных предложений о контракте», – сообщает источник.
Последним местом работы итальянца была сборная Саудовской Аравии, где он работал с 2023 по 2024 год. Сообщалось, что Манчини получил солидную компенсацию, когда покинул свой пост.
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