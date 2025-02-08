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  4. Экс-тренер Манчестер Сити и сборной Италии возглавит бразильский клуб
Бразилия
08 февраля 2025, 14:42 |
464
0

Экс-тренер Манчестер Сити и сборной Италии возглавит бразильский клуб

Роберто Манчини является главным кандидатом в «Ботафого»

08 февраля 2025, 14:42 |
464
0
Экс-тренер Манчестер Сити и сборной Италии возглавит бразильский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Бывший тренер английского «Манчестер Сити» и сборной Италии Роберто Манчини может возглавить бразильский «Ботафого».

Руководство клуба провело несколько раундов переговоров и определилось с главным претендентом на должность – им стал именитый итальянский специалист.

«Владелец «Ботафого »Джон Текстор и Роберто Манчини встретились лично во Франции, но разговоры продолжались несколько дней. Текстору нравится взгляды специалиста, и он считает, что тренер согласится возглавить команду, но пока не было конкретных предложений о контракте», – сообщает источник.

Последним местом работы итальянца была сборная Саудовской Аравии, где он работал с 2023 по 2024 год. Сообщалось, что Манчини получил солидную компенсацию, когда покинул свой пост.

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Николай Титюк Источник: Globo Esporte
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