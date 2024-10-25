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Саудовская Аравия
25 октября 2024, 18:48 | Обновлено 25 октября 2024, 18:49
170
0

Выгодный разрыв. Известно, сколько Манчини получил от Саудовской Аравии

Тренер получит 20 миллионов евро

25 октября 2024, 18:48 | Обновлено 25 октября 2024, 18:49
170
0
Выгодный разрыв. Известно, сколько Манчини получил от Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Наставник Роберто Манчини, который покинул пост тренера сборной Саудовской Аравии по обоюдному согласию сторон, получил внушительную сумму за прекращение сотрудничества.

Сообщается, что Манчини выплатят 20 миллионов евро. Опытный итальянский специалист отработал 14 месяцов от контракта, который был подписан на 4 года.

Саудовская Аравия выиграла лишь один из пяти последних матчей, а в азиатской группе отбора на ЧМ-2026 находится на третьей позиции.

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Роберто Манчини сборная Саудовской Аравии по футболу отставка
Иван Зинченко Источник: Николо Скира
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