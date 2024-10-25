Выгодный разрыв. Известно, сколько Манчини получил от Саудовской Аравии

Наставник Роберто Манчини, который покинул пост тренера сборной Саудовской Аравии по обоюдному согласию сторон, получил внушительную сумму за прекращение сотрудничества.

Сообщается, что Манчини выплатят 20 миллионов евро. Опытный итальянский специалист отработал 14 месяцов от контракта, который был подписан на 4 года.

Саудовская Аравия выиграла лишь один из пяти последних матчей, а в азиатской группе отбора на ЧМ-2026 находится на третьей позиции.