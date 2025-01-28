Символ надежности. Буффону – 47: более двух десятилетий в футболе

28 января свое 47-летие празднует легенда итальянского футбола Джанлуиджи Буффон. В 2023 году легендарный голкипер завершил профессиональную карьеру футболиста, но воспоминания о его игре на линии ворот навсегда останутся в памяти фанатов футбола.

С раннего детство Буффон был фанатом клуба «Дженоа». В июне 1991 года итальянец перешел в «Парму» из любительского клуба «Бонаскола». К тому времени им уже интересовались такие клубы, как «Болонья» и «Милан».

Дебютный матч за «Парму» голкипер сыграл в 1995 году в поединке против «Милана». Первый гол в профессиональной карьере Джанлуиджи пропустил в следующем матче против «Ювентуса» от Чиро Феррары, который в будущем стал его наставником. В 1997 году итальянец дебютировал в еврокубках против клуба «Витория».

2001 год стал для голкипера одним из важнейших в его карьере: игрок был куплен за 52 млн евро итальянским грандом – «Ювентусом», в котором Буффон стал легендой клуба и одним из лучших вратарей мира. В том же году Джанлуиджи завоевал свой первый трофей: чемпионат Италии.

В следующем сезоне Буффон выиграл чемпионат Италии, Суперкубок Италии и дошел до финала Лиги чемпионов, который был проигран другой итальянской команде – «Милану». Несмотря на поражение в финале итальянец был признан лучшим игроком еврокубка.

Лучшие сейвы Буффона в футболке Ювентуса

Для итальянского вратаря и «Ювентуса» 2006 год стал годом испытаний: клуб понизили в Серию B, из-за чего большинство игроков покинули команду. Буффон не стал покидать «Ювентус» и уже в следующем году команда вернулась в высший дивизион, а Буффон доказал свою преданность клубу.

В октябре 2012 года Джанлуиджи сыграл свой 500-й матч за итальянский гранд в чемпионате Италии.

В матче против «Торино» сезона 2015/16 игрок побил рекорд Себастьяно Росси по количеству «сухих» минут в чемпионате Италии. Голкипер сохранил свои ворота нетронутыми в течение 973 минут.

30 июля 2018 года Буффон объявил о завершении выступлений за «Ювентус», но на этом их совместная история не закончилась.

В июле того же года голкипер подписал контракт с лидером французского футбола – «ПСЖ», в котором итальянец задержался на один год и затем вернулся обратно в «Ювентус», за который Буффон сыграл еще два сезона. За 20 лет в клубе легендарный голкипер всего сыграл 685 матчей, пропустил 539 голов и сыграл 322 поединка на «ноль». Вместе со «старой сеньорой» Джанлуиджи выиграл 22 трофея:

Чемпионат Италии (10): 2001/02, 2002/03, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20

Кубок Италии (5): 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21

Суперкубок Италии (6): 2002, 2003, 2012, 2013, 2015, 2020

Кубок Серии B: 2006/07

Буффон вместе с «Ювентусом» трижды выходил в финал Лиги чемпионов (2002/03, 2014/15, 2016/17), но ни разу не поднял желанный кубок над головой. Голкипера 11 раз признавали «вратарем года в Серии А».

Летом 2021 года Буффон вернулся в свой бывший клуб «Парма», где в августе 2023 года завершил футбольную карьеру. Всего на клубном уровне вратарь провел 975 официальных матчей (685 за «Ювентус», 265 за «Парму», 25 за «ПСЖ»).

Со сборной Италии Джанлуиджи Буффон выиграл самый главный турнир в международном футболе – Чемпионат мира (2006). Всего за национальную команду голкипер провел 176 матчей.