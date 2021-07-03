ВИДЕО. Сборная Италии поддержала Спинацоллу, скандируя его имя в самолете

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола получил серьезную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1) и может пропустить целый год.
Партнеры по команде решили поддержать 28-летнего игрока «Ромы», скандируя его имя в самолете.
Спинаццолу дважды признавали лучшим игроком матча на этом Евро – в играх против Турции и Австрии.
Italian national team chanting for Leonardo Spinazzola on the plane tonight after he broke his Achilles tendon tonight. Amazing video from @Vivo_Azzurro. 🇮🇹💙 #Italia #Spinazzola pic.twitter.com/HY8dnPD6w8— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 2, 2021
Источник — Twitter
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