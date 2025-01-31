Украинский полузащитник Дженоа Руслан Малиновский провел первую тренировку в общей группе, залечив тяжелую травму голеностопа.

Пресс-служба клуба показала несколько кадров по тренировке команды, где видно, что Руслан уже активно работает с мячом: «Training Mode», – говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский получил серьезную травму в матче с Венецией, который состоялся 21 сентября 2024 года. Руслан Малиновский присоединился к «Дженоа» 31 января 2024 года, за клуб провел 36 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее Руслан Малиновский отреагировал на уход Тараса Степаненко из расположения донецкого «Шахтера».

ФОТО. Он вернулся. В Дженоа показали первую тренировку Малиновского: