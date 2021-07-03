Год без футбола. Стала известна тяжесть травмы Спинаццолы

У Леонардо выявлен разрыв ахиллова сухожилия

  • 03.07.2021 08:59
  • 7478 просмотров
  • 2 комментария
Год без футбола. Стала известна тяжесть травмы Спинаццолы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола получил серьезную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Футболист «Ромы» на 79-й минуте покинул поле на носилках со слезами на глазах.
 
По информации журналиста Адриано Дель Монте, у 28-летнего игрока выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Восстановление после такой травмы может занять до 12 месяцев.
 
Спинаццолу дважды признавали лучшим игроком матча на этом Евро – в играх против Турции и Австрии.

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Источник — Twitter

(34 голоса)

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Комментарии
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 03.07.2021 10:31
    0
    На ровном месте. И на год. Слов нет
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 03.07.2021 09:26
    0
    Так, одразу було видно, що зламався сильно.
    Цікаво, чи це через те, що послизнувся під час спрінту, чи вже послизнувся після того, як отримав травму.
    ((
    Спінаццола проводив класний турнір.
    Ссылка
    wladimir_skidan
    online
      wladimir_skidan, 03.07.2021 10:31
    0
    На ровном месте. И на год. Слов нет
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 03.07.2021 09:26
    0
    Так, одразу було видно, що зламався сильно.
    Цікаво, чи це через те, що послизнувся під час спрінту, чи вже послизнувся після того, як отримав травму.
    ((
    Спінаццола проводив класний турнір.
    Ссылка
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