Год без футбола. Стала известна тяжесть травмы Спинаццолы

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола получил серьезную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Футболист «Ромы» на 79-й минуте покинул поле на носилках со слезами на глазах.
По информации журналиста Адриано Дель Монте, у 28-летнего игрока выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Восстановление после такой травмы может занять до 12 месяцев.
Спинаццолу дважды признавали лучшим игроком матча на этом Евро – в играх против Турции и Австрии.
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Источник — Twitter
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Цікаво, чи це через те, що послизнувся під час спрінту, чи вже послизнувся після того, як отримав травму.
((
Спінаццола проводив класний турнір.
Цікаво, чи це через те, що послизнувся під час спрінту, чи вже послизнувся після того, як отримав травму.
((
Спінаццола проводив класний турнір.
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