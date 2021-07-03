Год без футбола. Стала известна тяжесть травмы Спинаццолы

Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола получил серьезную травму в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Футболист «Ромы» на 79-й минуте покинул поле на носилках со слезами на глазах.



По информации журналиста Адриано Дель Монте, у 28-летнего игрока выявлен разрыв ахиллова сухожилия. Восстановление после такой травмы может занять до 12 месяцев.



Спинаццолу дважды признавали лучшим игроком матча на этом Евро – в играх против Турции и Австрии.