Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Динамо определилось с ценой, за которую отпустит Бражко в АПЛ
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 20:11 | Обновлено 31 января 2025, 20:23
2894
15

Источник: Динамо определилось с ценой, за которую отпустит Бражко в АПЛ

Английский «Вулверхэмптон» ведет переговоры с украинским клубом

31 января 2025, 20:11 | Обновлено 31 января 2025, 20:23
2894
15
Источник: Динамо определилось с ценой, за которую отпустит Бражко в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко (справа)

Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко может перебраться в английский чемпионат – в услугах футболиста заинтересован «Вулверхэмптон».

Стороны продолжают вести переговоры и есть вероятность, что сумеют договориться до третьего февраля, когда закрывается зимнее трансферное окно. Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Динамо» готово отпустить полузащитника за 20 млн евро. Руководство «волков» пока не определилось с окончательным решением.

В этом сезоне Бражко провел за киевский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Динамо» действует до 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 9 млн евро (по данным Transfermarkt).

«Вулверхэмптон» борется за выживание в АПЛ – клуб набрал 16 баллов и занимает 18-е место.

Ранее сообщалось, что Бражко заменит игрока, который собирается покинуть английский клуб.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Джон Дуран стал игроком Аль-Насра
Челси продает молодого топ-таланта. Сколько получат Синие
Манчестер Сити нацелился на испанского полузащитника Порту
Вулверхэмптон Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ Владимир Бражко Игорь Бурбас
Микола Титюк Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВОРОБЕЙ: «Степаненко – человек, который объединял команду вокруг себя»
Футбол | 31 января 2025, 19:40 0
ВОРОБЕЙ: «Степаненко – человек, который объединял команду вокруг себя»
ВОРОБЕЙ: «Степаненко – человек, который объединял команду вокруг себя»

Украинец будет играть за турецкий «Эюспор»

Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Бокс | 31 января 2025, 08:53 0
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я об этом недавно сказал Усику»

Канело высоко оценил украинского боксера

Игрок Динамо не смог объяснить провал команды в Лиге Европы
Футбол | 31.01.2025, 17:32
Игрок Динамо не смог объяснить провал команды в Лиге Европы
Игрок Динамо не смог объяснить провал команды в Лиге Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Футбол | 31.01.2025, 16:20
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Стало известно, сколько Динамо заработало за провальную Лигу Европы
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Футбол | 31.01.2025, 00:05
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Динамо – РФШ – 1:0. Победный мяч Пихаленка. Видео гола и обзор матча
Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
В заголовку "Відома ціна, яку пропонують"... В тексті "Динамо готове відпустити за 20млн".... Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво))).. галіма бурбасятіна
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua81
20 млн это адекватная цена за молодого игрока сборной. Еще бы хороший процент от перепродажи заложить
Ответить
+4
TarasTaras94
Норм ціна, достатньо адекватна, особливо для клубів АПЛ. Вже є Михайленко на заміни, а то Володимир порівняно з минулими двома сезонами перестав прогресувати і поки можна просити надбавку за вік то треба продавати, якщо є пропозиції. Бо ще пару сезонів і повторення історії з Шапаренком
Ответить
+2
Gargantua81
Бражко может заменить Михайленко, который неплохо прогрессирует.
Надо усиливать позиции, где очень слабый уровень:  правый защитник и центр защиты.
с правым флангом атаки также не понятно. Ярмоленко летом скорее всего закончит, а Волошин что то остановился в прогрессе.
Ответить
+1
FunnyCat_____
та ну, Бражко отпускать сейчас только разве что за сумму от которой невозможно отказаться и сразу же брать ему готову замену! так как в клубу нету человека с его набором характеристик 
Ответить
+1
sahka1981
Бущана продали. Нікого не купили.
Ще Буяльського і Бражка? Всіх основних  Хто ж тоді грати буде???
Вже б залишали тоді Андрієвського.
Ответить
0
Отаман
Треба бігти Бражко, з цього фк ганьба суркіса та медведчука 
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Вполне адекватно
Молод, обучаем
подальше от галимого УПЛ - есть шанс стать хорошим футболистом 
Пока не стал деградировать , как многие наши игроки 
Ответить
-1
vitaha33
15 потолок поки він розпіарений і хоч якийсь є інтерес. Потім і за 5 не продасте
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
TolsTIyELF
Динамо стане міцнішим, Пономоренко та Саленко будуть топами, витягнуть команду в ЛЧ, і там після перемоги можно продати його у Мадрид. 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
Обнародована сумма, которую Динамо получило за трансфер Бущана в СА
30.01.2025, 07:50 27
Футбол
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
ВИДЕО. Довбик очаровал итальянскую журналистку. Вот что сказал Артем
30.01.2025, 17:50 7
Футбол
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
Casino.ua внедряет искусственный интеллект для персонализации опыта
29.01.2025, 16:36
Мир азарта
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
Ярмоленко обратился к Бущану после его трансфера из Динамо в Аравию
30.01.2025, 08:25 3
Футбол
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
«Усик потерпел 16 поражений». Эксперт оценил карьеру украинского боксера
30.01.2025, 12:48 9
Бокс
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
Определен лучший боксер в легком весе. Какое место у Ломы и Беринчика?
30.01.2025, 09:13 3
Бокс
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины будет стартовать с 1-го раунда ЛЧ
30.01.2025, 16:40 42
Футбол
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги чемпионов. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2025, 06:23 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем