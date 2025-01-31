Источник: Динамо определилось с ценой, за которую отпустит Бражко в АПЛ
Английский «Вулверхэмптон» ведет переговоры с украинским клубом
Полузащитник киевского «Динамо» Владимир Бражко может перебраться в английский чемпионат – в услугах футболиста заинтересован «Вулверхэмптон».
Стороны продолжают вести переговоры и есть вероятность, что сумеют договориться до третьего февраля, когда закрывается зимнее трансферное окно. Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Динамо» готово отпустить полузащитника за 20 млн евро. Руководство «волков» пока не определилось с окончательным решением.
В этом сезоне Бражко провел за киевский клуб 20 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Контракт игрока с «Динамо» действует до 30 июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 9 млн евро (по данным Transfermarkt).
«Вулверхэмптон» борется за выживание в АПЛ – клуб набрал 16 баллов и занимает 18-е место.
Ранее сообщалось, что Бражко заменит игрока, который собирается покинуть английский клуб.
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Надо усиливать позиции, где очень слабый уровень: правый защитник и центр защиты.
с правым флангом атаки также не понятно. Ярмоленко летом скорее всего закончит, а Волошин что то остановился в прогрессе.
Ще Буяльського і Бражка? Всіх основних Хто ж тоді грати буде???
Вже б залишали тоді Андрієвського.
Молод, обучаем
подальше от галимого УПЛ - есть шанс стать хорошим футболистом
Пока не стал деградировать , как многие наши игроки