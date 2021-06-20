Самсонова обыграла Бенчич в Берлине и взяла первый титул в карьере

Швейцарка взяла первый сет, но проиграла в трех партиях

  • 20.06.2021 19:13
  • 657 просмотров
  • 4 комментария
Самсонова обыграла Бенчич в Берлине и взяла первый титул в карьере
© Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Самсонова и Белинда Бенчич

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине.

В матче за титул россиянка переиграла Белинду Бенчич из Швейцарии.

Берлин. Финал
Людмила Самсонова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 1:6, 6:1, 6:3

Для Самсоновой это первый титул WTA в карьере, с новой недели она дебютирует в топ-70 мирового рейтинга. На пути к титулу она обыграла двух теннисисток из топ-20.

Ранее Жабер обыграла Касаткину в финале турнира в Бирмингеме.

После матча организаторы Уимблдона предоставили Самсоновой уайлд-кард в основную сетку.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 20.06.2021 19:40
    -1
    Московітка на траві дуже небезпечна.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 20.06.2021 19:33
    0
    Дивно. Мабуть, Бенчіч після швидкого першого сету почала клеїти дурня (6:1, 1:6) і не зібралася на третій сет. Головне, що всі топи зі Світоліной включно швидко повилітали і правильно зробили! Бо грати на тому, що видає себе за газон, а насправді є сільським стадіоном, - себе не поважати! Ще й ім'ям Штефі Граф це неподобство назвали.
    Ссылка
    al mizo
    online
      al mizo, 20.06.2021 19:26
    -1
    неждан..... Бенчич разоочаровала
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 20.06.2021 19:22
    +1
    Удары Самсоновой мощнее, чем некоторых игроков ATP
    Ссылка
    Michael Benko
    online
      Michael Benko, 20.06.2021 19:22
    +1
    Удары Самсоновой мощнее, чем некоторых игроков ATP
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 20.06.2021 19:33
    0
    Дивно. Мабуть, Бенчіч після швидкого першого сету почала клеїти дурня (6:1, 1:6) і не зібралася на третій сет. Головне, що всі топи зі Світоліной включно швидко повилітали і правильно зробили! Бо грати на тому, що видає себе за газон, а насправді є сільським стадіоном, - себе не поважати! Ще й ім'ям Штефі Граф це неподобство назвали.
    Ссылка
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