Самсонова обыграла Бенчич в Берлине и взяла первый титул в карьере

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине.
В матче за титул россиянка переиграла Белинду Бенчич из Швейцарии.
Берлин. Финал
Людмила Самсонова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 1:6, 6:1, 6:3
Для Самсоновой это первый титул WTA в карьере, с новой недели она дебютирует в топ-70 мирового рейтинга. На пути к титулу она обыграла двух теннисисток из топ-20.
Ранее Жабер обыграла Касаткину в финале турнира в Бирмингеме.
После матча организаторы Уимблдона предоставили Самсоновой уайлд-кард в основную сетку.
A very happy Liudmila Samsonova in press @bett1open, says she just found out she’ll get a main draw wildcard into Wimbledon after winning her 1st WTA title.— WTA Insider (@WTA_insider) June 20, 2021
Источник — Sport.ua
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