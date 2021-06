Самсонова обыграла Бенчич в Берлине и взяла первый титул в карьере

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала победительницей турнира категории WTA 500 в Берлине.

В матче за титул россиянка переиграла Белинду Бенчич из Швейцарии.

Берлин. Финал

Людмила Самсонова (Россия) – Белинда Бенчич (Швейцария) – 1:6, 6:1, 6:3

Для Самсоновой это первый титул WTA в карьере, с новой недели она дебютирует в топ-70 мирового рейтинга. На пути к титулу она обыграла двух теннисисток из топ-20.

Ранее Жабер обыграла Касаткину в финале турнира в Бирмингеме.

После матча организаторы Уимблдона предоставили Самсоновой уайлд-кард в основную сетку.

