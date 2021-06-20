Дебютный титул. Жабер обыграла Касаткину в финале турнира в Бирмингеме

Туниска стала первой арабской женщиной, которая добыла титул WTA

  • 20.06.2021 17:21
  • 496 просмотров
  • 5 комментариев
Дебютный титул. Жабер обыграла Касаткину в финале турнира в Бирмингеме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

26-летняя Онс Жабер (№24 WTA) стала победительницей травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В матче за титул туниска в двух сетах переиграла россиянку Дарью Касаткину (№35 WTA).

Бирмингем. Финал
Онс Жабер (Тунис) – Дарья Касаткина (Россия) – 7:5, 6:4

Таким образом, Онс стала первой арабской женщиной, которая добыла титул WTA.

Отметим, что Жабер и Касаткина провели второй очный финал, в первом победила россиянка (Кубок Кремля-2018).

Россиянка во втором круге обыграла украинку Марту Костюк.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 20.06.2021 18:45
    0
    Ну як завжди: не те, щоб щось мали проти Касаткіной, але радіють, що росіянка програла
    Але сьогодні добре не те, що Касаткіна програла, а те, що Жабер виграла. Їй не судитиметься ще довго виступати, бо в неї загальна проблема арабських дівчат: з віком різко починає збільшуватися вага. Тобто вигравати треба якомога більше тут і зараз.
    Ссылка
    Muskrat2
    online
      Muskrat2, 20.06.2021 18:06
    0
    Касаткина, в приступе цапизма, резким движением руки, словно пытаясь совершить суицид, разорвала сама себе шею, после чего потребовалось МТО, чтобы забинтовать раздертости.
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 20.06.2021 17:50
    0
    От і чудово! Завжди приємні новини, коли дрючать моск@л1в.
    Ссылка
    анатолий чорнобук
    online
      анатолий чорнобук, 20.06.2021 17:44
    +1
    Кацапкіну вжарили...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.06.2021 17:40
    +4
    Оле оле оле оле. Жабер, молодець !!!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 20.06.2021 17:40
    +4
    Оле оле оле оле. Жабер, молодець !!!
    Ссылка
    анатолий чорнобук
    online
      анатолий чорнобук, 20.06.2021 17:44
    +1
    Кацапкіну вжарили...
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 20.06.2021 18:45
    0
    Ну як завжди: не те, щоб щось мали проти Касаткіной, але радіють, що росіянка програла
    Але сьогодні добре не те, що Касаткіна програла, а те, що Жабер виграла. Їй не судитиметься ще довго виступати, бо в неї загальна проблема арабських дівчат: з віком різко починає збільшуватися вага. Тобто вигравати треба якомога більше тут і зараз.
    Ссылка
    Muskrat2
    online
      Muskrat2, 20.06.2021 18:06
    0
    Касаткина, в приступе цапизма, резким движением руки, словно пытаясь совершить суицид, разорвала сама себе шею, после чего потребовалось МТО, чтобы забинтовать раздертости.
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 20.06.2021 17:50
    0
    От і чудово! Завжди приємні новини, коли дрючать моск@л1в.
    Ссылка
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