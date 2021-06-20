Дебютный титул. Жабер обыграла Касаткину в финале турнира в Бирмингеме

26-летняя Онс Жабер (№24 WTA) стала победительницей травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В матче за титул туниска в двух сетах переиграла россиянку Дарью Касаткину (№35 WTA).
Бирмингем. Финал
Онс Жабер (Тунис) – Дарья Касаткина (Россия) – 7:5, 6:4
Таким образом, Онс стала первой арабской женщиной, которая добыла титул WTA.
Отметим, что Жабер и Касаткина провели второй очный финал, в первом победила россиянка (Кубок Кремля-2018).
Россиянка во втором круге обыграла украинку Марту Костюк.
Источник — Sport.ua
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Але сьогодні добре не те, що Касаткіна програла, а те, що Жабер виграла. Їй не судитиметься ще довго виступати, бо в неї загальна проблема арабських дівчат: з віком різко починає збільшуватися вага. Тобто вигравати треба якомога більше тут і зараз.
Але сьогодні добре не те, що Касаткіна програла, а те, що Жабер виграла. Їй не судитиметься ще довго виступати, бо в неї загальна проблема арабських дівчат: з віком різко починає збільшуватися вага. Тобто вигравати треба якомога більше тут і зараз.
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