Проиграла россиянке. Костюк потерпела поражение от Касаткиной

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 65) выбыла из турнира WTA 250 в Бирмингеме на травяном покрытии.
В матче второго круга украинка проиграла Дарье Касаткиной из России (WTA 35) в двух сетах. Матч длился 1 час 24 минуты.
WTA 250. Бирмингем (Англия)
Женщины. Второй круг
Дарья Касаткина (Россия) – Марта Костюк (Украина) – 6:2, 7:5
Daria Kasatkina earns her first win over Marta Kostyuk in three attempts, utilizing her experience to triumph 6-2, 7-5 and book her spot in the quarterfinals of the Viking Classic Birmingham!— WTA Russians (@WTArussians) June 17, 2021
Good win for Dasha, whose forehand was firing! Big chance for her!
[📽: @WTA] pic.twitter.com/5yCpQBLVtt
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.