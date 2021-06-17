Проиграла россиянке. Костюк потерпела поражение от Касаткиной

Матч второго круга турнира WTA 250 в Бирмингеме завершился в двух сетах

  • 17.06.2021 21:30
  • 1754 просмотра
  • 11 комментариев
Проиграла россиянке. Костюк потерпела поражение от Касаткиной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 65) выбыла из турнира WTA 250 в Бирмингеме на травяном покрытии.
 
В матче второго круга украинка проиграла Дарье Касаткиной из России (WTA 35) в двух сетах. Матч длился 1 час 24 минуты.

WTA 250. Бирмингем (Англия)

Женщины. Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) – Марта Костюк (Украина) – 6:2, 7:5

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    captain2009
    online
      captain2009, 17.06.2021 22:00
    +1
    vizuals, 17.06.2021 21:45
    Другий раз після успішного ТБШ на голову Марті впала непогана така зірочка. Тільки щось не пішло - почався концерт 95 квартала. Виправилася, але було вже пізно, відпустила дуже сильно. Нічого, якось вилікується. Багато хто на це страждав
    Не думаю, що там є саме зірка, але з психологією уж точно проблеми є. Ну не можна так себе картати за кожен програний розіграш! Це нічого не дає, ба більше, ще й ускладнює ситуацію. Залишається сподіватись, що буде зроблена робота над помилками, а саме команда Марти з нею розбере всі ці моменти, щоб вони не повторювались і надалі. Сьогодні програла, насамперед, сама собі, а не суперниці. Буває.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 17.06.2021 21:59
    +1
    Да хватит тут подсыхать. Марта рывок +30 позиций сделала за полгода.
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    chevars2ukr.net
    online
      chevars2ukr.net, 17.06.2021 21:56
    0
    Мамочку треба замінити папочкой. Тренерський вплив на гру буде однаковим. Але ж татко після безвідповідальної і тупої гри може надавати дочурці по попі. Може щось розумне і дійде до маленької.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.06.2021 21:45
    +1
    Другий раз після успішного ТБШ на голову Марті впала непогана така зірочка. Тільки щось не пішло - почався концерт 95 квартала. Виправилася, але було вже пізно, відпустила дуже сильно. Нічого, якось вилікується. Багато хто на це страждав
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.06.2021 21:40
    +5
    Я не проти, якщо Марта, поки ще дитина, буде іноді отак чудити на третьосортних турнірах, але збиратись фізично, морально і психологічно на мейджори. До Вімблдону я б не поспішала з висновками. Аби тільки без травм.
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    Stan S.
    online
      Stan S., 17.06.2021 21:40
    0
    Сделала почти в два раза больше ошибок и растранжирила столько брейк-поинтов
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 17.06.2021 21:38
    +1
    Стабильности очень не хватает Марте. Гениальные удары чередуются с абсолютно бездарными. Казалось вот он камбэк и тут опять ошибка за ошибкой.
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    sirjoga
    online
      sirjoga, 17.06.2021 21:37
    +3
    Монфіс , остав нам хоч одну тенісистку.
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.06.2021 21:36
    +3
    Когда уже Марта повзрослеет и поймёт, что после неудачного розыгрыша нытьё и психи не принесут никаких дивидендов, а, наоборот, только усугубят ситуацию... Касаткина абсолютно проходная и Марта, объективно, сильнее. Но пока в ней периодически нюняет маленькая девочка стабильности в игре не будет
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 17.06.2021 21:34
    +7
    Марта! Всё нормально.Набирайся опыта.Победы придут.Ты молодая,мощная,с характером! Всё будет, всё получится.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.06.2021 21:33
    +4
    Думаю тут виноват Монфис. Матусевич, как думаешь, ты эксперт по этим делам.
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 17.06.2021 21:34
    +7
    Марта! Всё нормально.Набирайся опыта.Победы придут.Ты молодая,мощная,с характером! Всё будет, всё получится.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 17.06.2021 21:40
    +5
    Я не проти, якщо Марта, поки ще дитина, буде іноді отак чудити на третьосортних турнірах, але збиратись фізично, морально і психологічно на мейджори. До Вімблдону я б не поспішала з висновками. Аби тільки без травм.
    Ссылка
    KeniSan
    online
      KeniSan, 17.06.2021 21:33
    +4
    Думаю тут виноват Монфис. Матусевич, как думаешь, ты эксперт по этим делам.
    Ссылка
    sirjoga
    online
      sirjoga, 17.06.2021 21:37
    +3
    Монфіс , остав нам хоч одну тенісистку.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.06.2021 21:36
    +3
    Когда уже Марта повзрослеет и поймёт, что после неудачного розыгрыша нытьё и психи не принесут никаких дивидендов, а, наоборот, только усугубят ситуацию... Касаткина абсолютно проходная и Марта, объективно, сильнее. Но пока в ней периодически нюняет маленькая девочка стабильности в игре не будет
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 17.06.2021 22:00
    +1
    vizuals, 17.06.2021 21:45
    Другий раз після успішного ТБШ на голову Марті впала непогана така зірочка. Тільки щось не пішло - почався концерт 95 квартала. Виправилася, але було вже пізно, відпустила дуже сильно. Нічого, якось вилікується. Багато хто на це страждав
    Не думаю, що там є саме зірка, але з психологією уж точно проблеми є. Ну не можна так себе картати за кожен програний розіграш! Це нічого не дає, ба більше, ще й ускладнює ситуацію. Залишається сподіватись, що буде зроблена робота над помилками, а саме команда Марти з нею розбере всі ці моменти, щоб вони не повторювались і надалі. Сьогодні програла, насамперед, сама собі, а не суперниці. Буває.
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 17.06.2021 21:59
    +1
    Да хватит тут подсыхать. Марта рывок +30 позиций сделала за полгода.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.06.2021 21:45
    +1
    Другий раз після успішного ТБШ на голову Марті впала непогана така зірочка. Тільки щось не пішло - почався концерт 95 квартала. Виправилася, але було вже пізно, відпустила дуже сильно. Нічого, якось вилікується. Багато хто на це страждав
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 17.06.2021 21:38
    +1
    Стабильности очень не хватает Марте. Гениальные удары чередуются с абсолютно бездарными. Казалось вот он камбэк и тут опять ошибка за ошибкой.
    Ссылка
    chevars2ukr.net
    online
      chevars2ukr.net, 17.06.2021 21:56
    0
    Мамочку треба замінити папочкой. Тренерський вплив на гру буде однаковим. Але ж татко після безвідповідальної і тупої гри може надавати дочурці по попі. Може щось розумне і дійде до маленької.
    Ссылка
    Stan S.
    online
      Stan S., 17.06.2021 21:40
    0
    Сделала почти в два раза больше ошибок и растранжирила столько брейк-поинтов
    Ссылка
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