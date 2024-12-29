Италия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 декабря продолжаются матчи группового этапа United Cup 2025.

В 08:30 по Киеву началось матчевое противостояние группы D между сборными Италии и Швейцарии.

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Противостояние состоит из трех игр: мужской и женский одиночные матчи, а также смешанный парный поединок.

United Cup 2025. Группа D, Сидней. 29 декабря

08:30. Италия – Швейцария

Флавио Коболли – Доминик Штрикер – 6:3, 7:6 (7:2)

– Доминик Штрикер – 6:3, 7:6 (7:2) Жасмин Паолини – Белинда Бенчич – 6:1, 6:1

– Белинда Бенчич – 6:1, 6:1 Сара Эррани / Андреа Вавассори – Белинда Бенчич / Доминик Штрикер

В одной группе Италия и Швейцария играют вместе с Францией. 28 декабря швейцарцы одолели французов 2:1.

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United Cup 2025. Расписание и результаты матчей