ВИДЕО. Держите меня семеро! Реакция фана, которому Джокович подарил ракетку

Первая ракетка мира Новак Джокович подарил подростку ракетку, которой играл в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.

Напомним, в финале 34-летний серб обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса, выиграв 19-й титул Grand Slam.

После матча Джокович решил отблагодарить фана, который давал ему советы по ходу игры. Юный болельщик очень эмоционально принял подарок и долго не мог нарадоваться своему счастью.

