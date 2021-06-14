ВИДЕО. Держите меня семеро! Реакция фана, которому Джокович подарил ракетку

Первая ракетка мира Новак Джокович подарил подростку ракетку, которой играл в финальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.
Напомним, в финале 34-летний серб обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса, выиграв 19-й титул Grand Slam.
После матча Джокович решил отблагодарить фана, который давал ему советы по ходу игры. Юный болельщик очень эмоционально принял подарок и долго не мог нарадоваться своему счастью.
Amazing moment of Novak Djokovic handing his French Open title winning racket to a young boy. pic.twitter.com/zOHOXa53bp— Darren Rovell (@darrenrovell) June 13, 2021
Источник — Sport.ua
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