Джокович оформил камбэк в финале Ролан Гарос, выиграв 19-й титул Grand Slam

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче за титул сербский теннисист одолел Стефаноса Циципаса из Греции (№5 ATP).



Ролан Гаррос. Финал

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4



Джокович во второй раз в карьере выиграл Ролан Гаррос (2016 и 2021), теперь у него 19 побед на турнирах Большого Шлема. У Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по 20. Уже на Уимблдоне серб, который будет главным фаворитом, сможет сравняться по этому показателю с главными конкурентами.

Джокович стал первым теннисистом, который на пути к победе на Ролан Гаррос сумел дважды отыграться со счета 0:2 по сетам. На пути в финал от совершил подобный трюк в 1/8 финала против Лоренцо Музетти из Италии.

Циципас впервые сыграл в финале ТБШ, в случае победы он мог обойти Рафаэля Надаля в мировом рейтинге, но и так дебютирует на четвертой позиции, опередив австрийца Доминика Тима.