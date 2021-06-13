Джокович оформил камбэк в финале Ролан Гарос, выиграв 19-й титул Grand Slam

Новак отыгрался со счета 0:2 по сетам в матче со Стефаносом Циципасом

  • 13.06.2021 20:23
  • 4185 просмотров
  • 16 комментариев
Джокович оформил камбэк в финале Ролан Гарос, выиграв 19-й титул Grand Slam
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефанос Циципас и Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче за титул сербский теннисист одолел Стефаноса Циципаса из Греции (№5 ATP). 
 
Ролан Гаррос. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4
 
Джокович во второй раз в карьере выиграл Ролан Гаррос (2016 и 2021), теперь у него 19 побед на турнирах Большого Шлема. У Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по 20. Уже на Уимблдоне серб, который будет главным фаворитом, сможет сравняться по этому показателю с главными конкурентами.

Джокович стал первым теннисистом, который на пути к победе на Ролан Гаррос сумел дважды отыграться со счета 0:2 по сетам. На пути в финал от совершил подобный трюк в 1/8 финала против Лоренцо Музетти из Италии.

Циципас впервые сыграл в финале ТБШ, в случае победы он мог обойти Рафаэля Надаля в мировом рейтинге, но и так дебютирует на четвертой позиции, опередив австрийца Доминика Тима.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    сергей богданов
      сергей богданов, 13.06.2021 21:23
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 13.06.2021 21:19
    Не согласен с последним предложением. Да, в одном матче теннисисты бегают в целом больше. Ну так они, особенно звезды первой величины, могут неделю-другую играть, а потом месяц отдыхать. И так на протяжении года, а не в один-полтора летних месяца. Если футболисты в топ-странах играют 10 месяцев в году, то топ-теннисисты на мой взгляд - не более 4-5, может в пиковом возрасте-полгода.
    К тому же теннисисты хотя и выдерживают огромные нагрузки, но их никто при этом дополнительно не лупит по ногам или другим частям тела на кортах.
    С теннисным календарем вы плохо знакомы
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 13.06.2021 21:19
    -2
    CR9, 13.06.2021 21:00
    невероятный матч, я уже почти поверил в проигрыш Джоковича. Величайший игрок.
    Удивительно, как он свободно произносил речь на английском и французском языках. И кроме этого знает итальянский, немецкий, словацкий, кроме своего родного сербского, естественно. И отбегать на корте 4 + часа, фактически 3 футбольных матча. Вот уж кто, а теннисисты заслуживают каждый доллар своих призовых, в отличие от ногомячистов.
    Не согласен с последним предложением. Да, в одном матче теннисисты бегают в целом больше. Ну так они, особенно звезды первой величины, могут неделю-другую играть, а потом месяц отдыхать. И так на протяжении года, а не в один-полтора летних месяца. Если футболисты в топ-странах играют 10 месяцев в году, то топ-теннисисты на мой взгляд - не более 4-5, может в пиковом возрасте-полгода.
    К тому же теннисисты хотя и выдерживают огромные нагрузки, но их никто при этом дополнительно не лупит по ногам или другим частям тела на кортах.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 13.06.2021 21:16
    0
    introvert, 13.06.2021 21:04
    Может. и так (я насчет суперборьбы). Честно говоря, первые два сета практически не видел - англичане с хорватами своим ногомячом помешали. Застал концовку второго, в которой Новак выглядел так, будто находится на последнем издыхании и того и гляди снимется с игры. Думаю, после трех последовавших партий вы не будете спорить, что сил у него осталось невпроворот? Мог бы с легкостью и еще часика три побегать.
    Игровая яма, да так чтоб руки опускались? У Новака-то? Нет, каждый может верить во что хочет, но лично для меня картинка не складывается.
    Что не отменяет того факта, что Джокович - полноправный чемпион РГ.
    Невозможно отыграть 5 сетов ровно и без садов. Даже такому монстру, как Джокович... Во втором сете у него реально валилось все с рук... В конце сета он вообще перестал бороться, настраивался на третий. У Ципы пошёл спад в третьем, но в отличие от Джока он так толком и не вернулся по настоящему в борьбу. Кстати, примерно об этом сейчас говорит Циципас в интервью на Евроспорте)))
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 13.06.2021 21:16
    0
    При всем уважении к греку финал был с рафой там уровень игры был на другом уровне
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 13.06.2021 21:08
    +1
    ШБ выигрывали игроки которые родились до 1990 года. Вы просто вдумайтесь насколько мощная старая гвардия!!!
    Примечание. Победу Тьема вывожу за скобки,так как в том розыгрыше не учавствовали ни Надаль,ни Федерер,а Джоковича дисквалифицировали
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 13.06.2021 21:04
    0
    sv_2000, 13.06.2021 20:36
    Не согласен. В первом сете была суперборьба, в которой победил Ципа. Далее был игровая яма Джока во втором. В третьем Джек возродился и дальше Ципа дал слабину. Но Циципас молодец все равно, у него большое будущее
    Может. и так (я насчет суперборьбы). Честно говоря, первые два сета практически не видел - англичане с хорватами своим ногомячом помешали. Застал концовку второго, в которой Новак выглядел так, будто находится на последнем издыхании и того и гляди снимется с игры. Думаю, после трех последовавших партий вы не будете спорить, что сил у него осталось невпроворот? Мог бы с легкостью и еще часика три побегать.
    Игровая яма, да так чтоб руки опускались? У Новака-то? Нет, каждый может верить во что хочет, но лично для меня картинка не складывается.
    Что не отменяет того факта, что Джокович - полноправный чемпион РГ.
    Ссылка
    CR9
    online
      CR9, 13.06.2021 21:00
    +3
    невероятный матч, я уже почти поверил в проигрыш Джоковича. Величайший игрок.
    Удивительно, как он свободно произносил речь на английском и французском языках. И кроме этого знает итальянский, немецкий, словацкий, кроме своего родного сербского, естественно. И отбегать на корте 4 + часа, фактически 3 футбольных матча. Вот уж кто, а теннисисты заслуживают каждый доллар своих призовых, в отличие от ногомячистов.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 13.06.2021 20:58
    +2
    Между прочим разница между игроками была более десяти лет, а джокер как машина после второго счета просто вынес молодого грека
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 13.06.2021 20:50
    +3
    Удивительный чемпион Ноле!Браво!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 13.06.2021 20:36
    +7
    introvert, 13.06.2021 20:26
    Полное ощущение, что в двух первых партиях Джокович просто валял дурака. Был настолько уверен в собственном превосходстве, что решил растянуть удовольствие и себе, и зрителям, и вместо скучной победы на классе "нарисовал" эпичную викторию с камбэка.
    Да, зрелищно. Но цинично. Разве можно так с молодежью-то, Новак?
    20 - 20 - 19. Впереди Уимблдон. Кто на новенького?
    Не согласен. В первом сете была суперборьба, в которой победил Ципа. Далее был игровая яма Джока во втором. В третьем Джек возродился и дальше Ципа дал слабину. Но Циципас молодец все равно, у него большое будущее
    Ссылка
    Lars2021
    online
      Lars2021, 13.06.2021 20:31
    -1
    Ноле великолепен как всегда, рад его победе, а русскому греку респект за то что дал бой чемпиону
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 13.06.2021 20:30
    0
    introvert, 13.06.2021 20:29
    Вы что, никогда жену не воспитывали?
    Тут должен был быть смайлик))
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 13.06.2021 20:29
    +3
    Александр Петухов, 13.06.2021 20:27
    А над женой можно так издеваться? Видели ее глазищи?!
    Вы что, никогда жену не воспитывали?
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 13.06.2021 20:29
    +9
    Хотя я остаюсь при своем мнении, что настоящий финал мы посмотрели в пятницу.
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 13.06.2021 20:27
    +1
    А над женой можно так издеваться? Видели ее глазищи?!
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 13.06.2021 20:26
    -1
    Полное ощущение, что в двух первых партиях Джокович просто валял дурака. Был настолько уверен в собственном превосходстве, что решил растянуть удовольствие и себе, и зрителям, и вместо скучной победы на классе "нарисовал" эпичную викторию с камбэка.
    Да, зрелищно. Но цинично. Разве можно так с молодежью-то, Новак?
    20 - 20 - 19. Впереди Уимблдон. Кто на новенького?
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 13.06.2021 20:29
    +9
    Хотя я остаюсь при своем мнении, что настоящий финал мы посмотрели в пятницу.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 13.06.2021 20:36
    +7
    introvert, 13.06.2021 20:26
    Полное ощущение, что в двух первых партиях Джокович просто валял дурака. Был настолько уверен в собственном превосходстве, что решил растянуть удовольствие и себе, и зрителям, и вместо скучной победы на классе "нарисовал" эпичную викторию с камбэка.
    Да, зрелищно. Но цинично. Разве можно так с молодежью-то, Новак?
    20 - 20 - 19. Впереди Уимблдон. Кто на новенького?
    Не согласен. В первом сете была суперборьба, в которой победил Ципа. Далее был игровая яма Джока во втором. В третьем Джек возродился и дальше Ципа дал слабину. Но Циципас молодец все равно, у него большое будущее
    Ссылка
    CR9
    online
      CR9, 13.06.2021 21:00
    +3
    невероятный матч, я уже почти поверил в проигрыш Джоковича. Величайший игрок.
    Удивительно, как он свободно произносил речь на английском и французском языках. И кроме этого знает итальянский, немецкий, словацкий, кроме своего родного сербского, естественно. И отбегать на корте 4 + часа, фактически 3 футбольных матча. Вот уж кто, а теннисисты заслуживают каждый доллар своих призовых, в отличие от ногомячистов.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 13.06.2021 20:50
    +3
    Удивительный чемпион Ноле!Браво!
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 13.06.2021 20:29
    +3
    Александр Петухов, 13.06.2021 20:27
    А над женой можно так издеваться? Видели ее глазищи?!
    Вы что, никогда жену не воспитывали?
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 13.06.2021 20:58
    +2
    Между прочим разница между игроками была более десяти лет, а джокер как машина после второго счета просто вынес молодого грека
    Ссылка
    Ukrop
    online
      Ukrop, 13.06.2021 21:08
    +1
    ШБ выигрывали игроки которые родились до 1990 года. Вы просто вдумайтесь насколько мощная старая гвардия!!!
    Примечание. Победу Тьема вывожу за скобки,так как в том розыгрыше не учавствовали ни Надаль,ни Федерер,а Джоковича дисквалифицировали
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 13.06.2021 20:27
    +1
    А над женой можно так издеваться? Видели ее глазищи?!
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 13.06.2021 21:23
    0
    K_Sarioglo@i.ua, 13.06.2021 21:19
    Не согласен с последним предложением. Да, в одном матче теннисисты бегают в целом больше. Ну так они, особенно звезды первой величины, могут неделю-другую играть, а потом месяц отдыхать. И так на протяжении года, а не в один-полтора летних месяца. Если футболисты в топ-странах играют 10 месяцев в году, то топ-теннисисты на мой взгляд - не более 4-5, может в пиковом возрасте-полгода.
    К тому же теннисисты хотя и выдерживают огромные нагрузки, но их никто при этом дополнительно не лупит по ногам или другим частям тела на кортах.
    С теннисным календарем вы плохо знакомы
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 13.06.2021 21:16
    0
    introvert, 13.06.2021 21:04
    Может. и так (я насчет суперборьбы). Честно говоря, первые два сета практически не видел - англичане с хорватами своим ногомячом помешали. Застал концовку второго, в которой Новак выглядел так, будто находится на последнем издыхании и того и гляди снимется с игры. Думаю, после трех последовавших партий вы не будете спорить, что сил у него осталось невпроворот? Мог бы с легкостью и еще часика три побегать.
    Игровая яма, да так чтоб руки опускались? У Новака-то? Нет, каждый может верить во что хочет, но лично для меня картинка не складывается.
    Что не отменяет того факта, что Джокович - полноправный чемпион РГ.
    Невозможно отыграть 5 сетов ровно и без садов. Даже такому монстру, как Джокович... Во втором сете у него реально валилось все с рук... В конце сета он вообще перестал бороться, настраивался на третий. У Ципы пошёл спад в третьем, но в отличие от Джока он так толком и не вернулся по настоящему в борьбу. Кстати, примерно об этом сейчас говорит Циципас в интервью на Евроспорте)))
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 13.06.2021 21:16
    0
    При всем уважении к греку финал был с рафой там уровень игры был на другом уровне
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 13.06.2021 21:04
    0
    sv_2000, 13.06.2021 20:36
    Не согласен. В первом сете была суперборьба, в которой победил Ципа. Далее был игровая яма Джока во втором. В третьем Джек возродился и дальше Ципа дал слабину. Но Циципас молодец все равно, у него большое будущее
    Может. и так (я насчет суперборьбы). Честно говоря, первые два сета практически не видел - англичане с хорватами своим ногомячом помешали. Застал концовку второго, в которой Новак выглядел так, будто находится на последнем издыхании и того и гляди снимется с игры. Думаю, после трех последовавших партий вы не будете спорить, что сил у него осталось невпроворот? Мог бы с легкостью и еще часика три побегать.
    Игровая яма, да так чтоб руки опускались? У Новака-то? Нет, каждый может верить во что хочет, но лично для меня картинка не складывается.
    Что не отменяет того факта, что Джокович - полноправный чемпион РГ.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 13.06.2021 20:30
    0
    introvert, 13.06.2021 20:29
    Вы что, никогда жену не воспитывали?
    Тут должен был быть смайлик))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности