Джокович оформил камбэк в финале Ролан Гарос, выиграв 19-й титул Grand Slam

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче за титул сербский теннисист одолел Стефаноса Циципаса из Греции (№5 ATP).
Ролан Гаррос. Финал
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4
Джокович во второй раз в карьере выиграл Ролан Гаррос (2016 и 2021), теперь у него 19 побед на турнирах Большого Шлема. У Рафаэля Надаля и Роджера Федерера по 20. Уже на Уимблдоне серб, который будет главным фаворитом, сможет сравняться по этому показателю с главными конкурентами.
Джокович стал первым теннисистом, который на пути к победе на Ролан Гаррос сумел дважды отыграться со счета 0:2 по сетам. На пути в финал от совершил подобный трюк в 1/8 финала против Лоренцо Музетти из Италии.
Циципас впервые сыграл в финале ТБШ, в случае победы он мог обойти Рафаэля Надаля в мировом рейтинге, но и так дебютирует на четвертой позиции, опередив австрийца Доминика Тима.
🙌 A Champion for the Ages 🙌 #RolandGarros pic.twitter.com/fWn6C4ESua— Roland-Garros (@rolandgarros) June 13, 2021
Источник — Sport.ua
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К тому же теннисисты хотя и выдерживают огромные нагрузки, но их никто при этом дополнительно не лупит по ногам или другим частям тела на кортах.
Удивительно, как он свободно произносил речь на английском и французском языках. И кроме этого знает итальянский, немецкий, словацкий, кроме своего родного сербского, естественно. И отбегать на корте 4 + часа, фактически 3 футбольных матча. Вот уж кто, а теннисисты заслуживают каждый доллар своих призовых, в отличие от ногомячистов.
К тому же теннисисты хотя и выдерживают огромные нагрузки, но их никто при этом дополнительно не лупит по ногам или другим частям тела на кортах.
Игровая яма, да так чтоб руки опускались? У Новака-то? Нет, каждый может верить во что хочет, но лично для меня картинка не складывается.
Что не отменяет того факта, что Джокович - полноправный чемпион РГ.
Примечание. Победу Тьема вывожу за скобки,так как в том розыгрыше не учавствовали ни Надаль,ни Федерер,а Джоковича дисквалифицировали
Игровая яма, да так чтоб руки опускались? У Новака-то? Нет, каждый может верить во что хочет, но лично для меня картинка не складывается.
Что не отменяет того факта, что Джокович - полноправный чемпион РГ.
Удивительно, как он свободно произносил речь на английском и французском языках. И кроме этого знает итальянский, немецкий, словацкий, кроме своего родного сербского, естественно. И отбегать на корте 4 + часа, фактически 3 футбольных матча. Вот уж кто, а теннисисты заслуживают каждый доллар своих призовых, в отличие от ногомячистов.
Да, зрелищно. Но цинично. Разве можно так с молодежью-то, Новак?
20 - 20 - 19. Впереди Уимблдон. Кто на новенького?
Да, зрелищно. Но цинично. Разве можно так с молодежью-то, Новак?
20 - 20 - 19. Впереди Уимблдон. Кто на новенького?
Да, зрелищно. Но цинично. Разве можно так с молодежью-то, Новак?
20 - 20 - 19. Впереди Уимблдон. Кто на новенького?
Удивительно, как он свободно произносил речь на английском и французском языках. И кроме этого знает итальянский, немецкий, словацкий, кроме своего родного сербского, естественно. И отбегать на корте 4 + часа, фактически 3 футбольных матча. Вот уж кто, а теннисисты заслуживают каждый доллар своих призовых, в отличие от ногомячистов.
Примечание. Победу Тьема вывожу за скобки,так как в том розыгрыше не учавствовали ни Надаль,ни Федерер,а Джоковича дисквалифицировали
К тому же теннисисты хотя и выдерживают огромные нагрузки, но их никто при этом дополнительно не лупит по ногам или другим частям тела на кортах.
Игровая яма, да так чтоб руки опускались? У Новака-то? Нет, каждый может верить во что хочет, но лично для меня картинка не складывается.
Что не отменяет того факта, что Джокович - полноправный чемпион РГ.
Игровая яма, да так чтоб руки опускались? У Новака-то? Нет, каждый может верить во что хочет, но лично для меня картинка не складывается.
Что не отменяет того факта, что Джокович - полноправный чемпион РГ.
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