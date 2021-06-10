ВИДЕО. Как женская сборная Украины по футболу готовится к матчу с японками

Начало встречи в 09:15 по Киеву

  • 10.06.2021 08:14
  • 884 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как женская сборная Украины по футболу готовится к матчу с японками
© УАФ

10 июня подопечные Натальи Зинченко проведут гостевой товарищеский матч, в котором сыграют с командой Японии (начало – в 09:15 по Киеву). В мае футбольные ассоциации Украины и Японии достигли договоренности о проведении поединка между женскими сборными двух стран.

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Источник — Twitter

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Комментарии
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 10.06.2021 09:27
    0
    Не японками, а командой из Японии. Двоечники
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 10.06.2021 09:27
    0
    Не японками, а командой из Японии. Двоечники
    Ссылка
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