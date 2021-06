ВИДЕО. Как женская сборная Украины по футболу готовится к матчу с японками

10 июня подопечные Натальи Зинченко проведут гостевой товарищеский матч, в котором сыграют с командой Японии (начало – в 09:15 по Киеву). В мае футбольные ассоциации Украины и Японии достигли договоренности о проведении поединка между женскими сборными двух стран.

🇯🇵🇺🇦 The national team of Ukraine is preparing for the match with Japan in a good mood.