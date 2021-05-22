ВИДЕО. Забил на 90 минуте. Левандовски побил невероятный рекорд Бундеслиги

Форвард мюнхенской команды успел положить 41 мяч

  • 22.05.2021 18:47
  • 4867 просмотров
  • 13 комментариев
ВИДЕО. Забил на 90 минуте. Левандовски побил невероятный рекорд Бундеслиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски на 90-й минуте матча последнего тура Бундеслиги успел забить гол, который стал для него 41-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.

Мюнхенцы обыграли «Аугсбург» 5:2.

Польский игрок побил рекорд Герда Мюллера, который казался вечным. Мюллер в сезоне 1971/72 оформил 40 голов.
 


 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    PETP0
    online
      PETP0, 22.05.2021 19:14
    -1
    ну, учитывая, что аугсбург практически пригород мюнхена...
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 22.05.2021 19:13
    +1
    Поляк молодець!!!Він того року в ударі.Золотий мяч і бутса його.
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 22.05.2021 19:04
    0
    macamacca, 22.05.2021 18:59
    стыдно за этот рекорд ... как спартачам за тот рекорд Протасова болит?!
    вот тут поподробней пжл
    Ссылка
    macamacca
      macamacca, 22.05.2021 19:01
    0
    euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 18:52
    Лучшие за всю историю бомбардиры за сезон в ТОП-5:
    Англия
    Наибольшее количество мячей, (42-матчевый сезон): 34, совместный рекорд:
    Эндрю Коул («Ньюкасл Юнайтед», сезон 1993/94)
    Алан Ширер («Блэкберн Роверс», сезон 1994/95)
    Наибольшее количество мячей, забитых в сезоне (38-матчевый сезон): 32, Мохаммед Салах («Ливерпуль», сезон 2017/18)
    Италия
    2015/16 Гонсало Игуаин 36
    2019/20 Чиро Иммобиле 36
    Германия
    1971/72 Герд Мюллер Бавария 40
    2020/21 Роберт Левандовский Бавария 41
    Франция
    1971/72 Йосип Скоблар 44
    1971/72 Салиф Кейта (Мали) 42
    2015/16 Златан Ибрагимович 38
    Испания
    С 2012 по 2015 у лучшие 50 (в 37 )=1,351 ; 46 (в 32)= ; 43 (в 38)=1,132.
    С 2011 по 2016 у Роналду 48 (в 35 )=1,371; 46 (в 38)=1,21 ; 40 (в 35)=1,143.
    Цитировать· Ссылка·
    Наибольшее количество мячей, (42-матчевый сезон): 34, совместный рекорд:
    Эндрю Коул («Ньюкасл Юнайтед», сезон 1993/94)
    Алан Ширер («Блэкберн Роверс», сезон 1994/95)
    40+ голов кто-то точно забивал
    А) Дикси Дин
    или Б) легенда ТТХ, который еще в Милане/Челси попилил немного .. вспомнил про него, Гривз
    Ссылка
    macamacca
      macamacca, 22.05.2021 18:59
    -1
    стыдно за этот рекорд ... как спартачам за тот рекорд Протасова болит?!
    Ссылка
    macamacca
      macamacca, 22.05.2021 18:58
    0
    Золотая Бутса, отменяй приз
    вот бомбанет у колбасных ...
    Ссылка
    macamacca
      macamacca, 22.05.2021 18:57
    -3
    euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 18:52
    За историю
    1. Месси 50
    2. Роналду 48
    3. Месси 46 (в 32)
    4. Роналду 46 (в 38)
    5. Йосип Скоблар (Югославия) 44
    6. Месси 43
    7. Салиф Кейта (Мали) 42
    8. Левандовски 41
    9. Герд Мюллер 40 в 34
    10. Роналду 40 в 35
    По среднему за матч
    1. Месси 1,438
    2. Левандовски 1,413
    3. Месси 1,371
    если бы не травма, мог и нафармить рекорд Месси, когда ЛаЛига была в прайме ...
    гребанный пшек ...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 18:57
    0
    Сорри !!!
    По среднему за матч
    1. Месси 1,438
    2. Левандовски 1,413
    3. Роналду 1,371
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 22.05.2021 18:57
    0
    Он заслужил это своей работой...
    Ссылка
    macamacca
      macamacca, 22.05.2021 18:57
    +1
    euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 18:52
    У Левандовски РЕКОРД !!! 41 (в 29)=1,413.
    Побил "вечный рекорд" Герда Мюллера, и по среднему тоже обогнал (Мюллер провёл все 34 игры)
    А по среднему уступает только 1,438 Месси.
    у Мюллера соперники были в разы лучше
    хотя бы Кёльн и БМ взять !!
    ---
    а эти (БД, .., Лейпцыги-Вольфсбурги) хоть бы одну Лигу Европы или Лигу Конференции зарулили
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 18:52
    0
    Лучшие за всю историю бомбардиры за сезон в ТОП-5:
    Англия
    Наибольшее количество мячей, (42-матчевый сезон): 34, совместный рекорд:
    Эндрю Коул («Ньюкасл Юнайтед», сезон 1993/94)
    Алан Ширер («Блэкберн Роверс», сезон 1994/95)
    Наибольшее количество мячей, забитых в сезоне (38-матчевый сезон): 32, Мохаммед Салах («Ливерпуль», сезон 2017/18)
    Италия
    2015/16 Гонсало Игуаин 36
    2019/20 Чиро Иммобиле 36
    Германия
    1971/72 Герд Мюллер Бавария 40
    2020/21 Роберт Левандовский Бавария 41
    Франция
    1971/72 Йосип Скоблар 44
    1971/72 Салиф Кейта (Мали) 42
    2015/16 Златан Ибрагимович 38
    Испания
    С 2012 по 2015 у лучшие 50 (в 37 )=1,351 ; 46 (в 32)= ; 43 (в 38)=1,132.
    С 2011 по 2016 у Роналду 48 (в 35 )=1,371; 46 (в 38)=1,21 ; 40 (в 35)=1,143.
    Цитировать· Ссылка·
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 18:52
    0
    За историю
    1. Месси 50
    2. Роналду 48
    3. Месси 46 (в 32)
    4. Роналду 46 (в 38)
    5. Йосип Скоблар (Югославия) 44
    6. Месси 43
    7. Салиф Кейта (Мали) 42
    8. Левандовски 41
    9. Герд Мюллер 40 в 34
    10. Роналду 40 в 35
    По среднему за матч
    1. Месси 1,438
    2. Левандовски 1,413
    3. Месси 1,371
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 18:52
    0
    У Левандовски РЕКОРД !!! 41 (в 29)=1,413.
    Побил "вечный рекорд" Герда Мюллера, и по среднему тоже обогнал (Мюллер провёл все 34 игры)
    А по среднему уступает только 1,438 Месси.
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 22.05.2021 19:13
    +1
    Поляк молодець!!!Він того року в ударі.Золотий мяч і бутса його.
    Ссылка
    macamacca
      macamacca, 22.05.2021 18:57
    +1
    euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 18:52
    У Левандовски РЕКОРД !!! 41 (в 29)=1,413.
    Побил "вечный рекорд" Герда Мюллера, и по среднему тоже обогнал (Мюллер провёл все 34 игры)
    А по среднему уступает только 1,438 Месси.
    у Мюллера соперники были в разы лучше
    хотя бы Кёльн и БМ взять !!
    ---
    а эти (БД, .., Лейпцыги-Вольфсбурги) хоть бы одну Лигу Европы или Лигу Конференции зарулили
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 22.05.2021 19:04
    0
    macamacca, 22.05.2021 18:59
    стыдно за этот рекорд ... как спартачам за тот рекорд Протасова болит?!
    вот тут поподробней пжл
    Ссылка
    macamacca
      macamacca, 22.05.2021 19:01
    0
    euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 18:52
    Лучшие за всю историю бомбардиры за сезон в ТОП-5:
    Англия
    Наибольшее количество мячей, (42-матчевый сезон): 34, совместный рекорд:
    Эндрю Коул («Ньюкасл Юнайтед», сезон 1993/94)
    Алан Ширер («Блэкберн Роверс», сезон 1994/95)
    Наибольшее количество мячей, забитых в сезоне (38-матчевый сезон): 32, Мохаммед Салах («Ливерпуль», сезон 2017/18)
    Италия
    2015/16 Гонсало Игуаин 36
    2019/20 Чиро Иммобиле 36
    Германия
    1971/72 Герд Мюллер Бавария 40
    2020/21 Роберт Левандовский Бавария 41
    Франция
    1971/72 Йосип Скоблар 44
    1971/72 Салиф Кейта (Мали) 42
    2015/16 Златан Ибрагимович 38
    Испания
    С 2012 по 2015 у лучшие 50 (в 37 )=1,351 ; 46 (в 32)= ; 43 (в 38)=1,132.
    С 2011 по 2016 у Роналду 48 (в 35 )=1,371; 46 (в 38)=1,21 ; 40 (в 35)=1,143.
    Цитировать· Ссылка·
    Наибольшее количество мячей, (42-матчевый сезон): 34, совместный рекорд:
    Эндрю Коул («Ньюкасл Юнайтед», сезон 1993/94)
    Алан Ширер («Блэкберн Роверс», сезон 1994/95)
    40+ голов кто-то точно забивал
    А) Дикси Дин
    или Б) легенда ТТХ, который еще в Милане/Челси попилил немного .. вспомнил про него, Гривз
    Ссылка
    macamacca
      macamacca, 22.05.2021 18:58
    0
    Золотая Бутса, отменяй приз
    вот бомбанет у колбасных ...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 18:57
    0
    Сорри !!!
    По среднему за матч
    1. Месси 1,438
    2. Левандовски 1,413
    3. Роналду 1,371
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 22.05.2021 18:57
    0
    Он заслужил это своей работой...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 18:52
    0
    Лучшие за всю историю бомбардиры за сезон в ТОП-5:
    Англия
    Наибольшее количество мячей, (42-матчевый сезон): 34, совместный рекорд:
    Эндрю Коул («Ньюкасл Юнайтед», сезон 1993/94)
    Алан Ширер («Блэкберн Роверс», сезон 1994/95)
    Наибольшее количество мячей, забитых в сезоне (38-матчевый сезон): 32, Мохаммед Салах («Ливерпуль», сезон 2017/18)
    Италия
    2015/16 Гонсало Игуаин 36
    2019/20 Чиро Иммобиле 36
    Германия
    1971/72 Герд Мюллер Бавария 40
    2020/21 Роберт Левандовский Бавария 41
    Франция
    1971/72 Йосип Скоблар 44
    1971/72 Салиф Кейта (Мали) 42
    2015/16 Златан Ибрагимович 38
    Испания
    С 2012 по 2015 у лучшие 50 (в 37 )=1,351 ; 46 (в 32)= ; 43 (в 38)=1,132.
    С 2011 по 2016 у Роналду 48 (в 35 )=1,371; 46 (в 38)=1,21 ; 40 (в 35)=1,143.
    Цитировать· Ссылка·
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 18:52
    0
    За историю
    1. Месси 50
    2. Роналду 48
    3. Месси 46 (в 32)
    4. Роналду 46 (в 38)
    5. Йосип Скоблар (Югославия) 44
    6. Месси 43
    7. Салиф Кейта (Мали) 42
    8. Левандовски 41
    9. Герд Мюллер 40 в 34
    10. Роналду 40 в 35
    По среднему за матч
    1. Месси 1,438
    2. Левандовски 1,413
    3. Месси 1,371
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 22.05.2021 18:52
    0
    У Левандовски РЕКОРД !!! 41 (в 29)=1,413.
    Побил "вечный рекорд" Герда Мюллера, и по среднему тоже обогнал (Мюллер провёл все 34 игры)
    А по среднему уступает только 1,438 Месси.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности