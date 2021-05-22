ВИДЕО. Забил на 90 минуте. Левандовски побил невероятный рекорд Бундеслиги

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски на 90-й минуте матча последнего тура Бундеслиги успел забить гол, который стал для него 41-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.
Мюнхенцы обыграли «Аугсбург» 5:2.
Польский игрок побил рекорд Герда Мюллера, который казался вечным. Мюллер в сезоне 1971/72 оформил 40 голов.
THERE IT IS!!!— ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021
LEWANDOWSKI'S RECORD-BREAKING GOAL 🔥
AMAZING! pic.twitter.com/HOdzJ4A2eH
41 GOALS.— Squawka Football (@Squawka) May 22, 2021
Robert Lewandowski has broken the record for most goals in a single Bundesliga season.
In the 90th minute in the final match of the season. pic.twitter.com/1uE6Sbhutn
Источник — Sport.ua
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Англия
Наибольшее количество мячей, (42-матчевый сезон): 34, совместный рекорд:
Эндрю Коул («Ньюкасл Юнайтед», сезон 1993/94)
Алан Ширер («Блэкберн Роверс», сезон 1994/95)
Наибольшее количество мячей, забитых в сезоне (38-матчевый сезон): 32, Мохаммед Салах («Ливерпуль», сезон 2017/18)
Италия
2015/16 Гонсало Игуаин 36
2019/20 Чиро Иммобиле 36
Германия
1971/72 Герд Мюллер Бавария 40
2020/21 Роберт Левандовский Бавария 41
Франция
1971/72 Йосип Скоблар 44
1971/72 Салиф Кейта (Мали) 42
2015/16 Златан Ибрагимович 38
Испания
С 2012 по 2015 у лучшие 50 (в 37 )=1,351 ; 46 (в 32)= ; 43 (в 38)=1,132.
С 2011 по 2016 у Роналду 48 (в 35 )=1,371; 46 (в 38)=1,21 ; 40 (в 35)=1,143.
Цитировать· Ссылка·
Эндрю Коул («Ньюкасл Юнайтед», сезон 1993/94)
Алан Ширер («Блэкберн Роверс», сезон 1994/95)
40+ голов кто-то точно забивал
А) Дикси Дин
или Б) легенда ТТХ, который еще в Милане/Челси попилил немного .. вспомнил про него, Гривз
вот бомбанет у колбасных ...
1. Месси 50
2. Роналду 48
3. Месси 46 (в 32)
4. Роналду 46 (в 38)
5. Йосип Скоблар (Югославия) 44
6. Месси 43
7. Салиф Кейта (Мали) 42
8. Левандовски 41
9. Герд Мюллер 40 в 34
10. Роналду 40 в 35
По среднему за матч
1. Месси 1,438
2. Левандовски 1,413
3. Месси 1,371
гребанный пшек ...
По среднему за матч
1. Месси 1,438
2. Левандовски 1,413
3. Роналду 1,371
Побил "вечный рекорд" Герда Мюллера, и по среднему тоже обогнал (Мюллер провёл все 34 игры)
А по среднему уступает только 1,438 Месси.
хотя бы Кёльн и БМ взять !!
---
а эти (БД, .., Лейпцыги-Вольфсбурги) хоть бы одну Лигу Европы или Лигу Конференции зарулили
Англия
Наибольшее количество мячей, (42-матчевый сезон): 34, совместный рекорд:
Эндрю Коул («Ньюкасл Юнайтед», сезон 1993/94)
Алан Ширер («Блэкберн Роверс», сезон 1994/95)
Наибольшее количество мячей, забитых в сезоне (38-матчевый сезон): 32, Мохаммед Салах («Ливерпуль», сезон 2017/18)
Италия
2015/16 Гонсало Игуаин 36
2019/20 Чиро Иммобиле 36
Германия
1971/72 Герд Мюллер Бавария 40
2020/21 Роберт Левандовский Бавария 41
Франция
1971/72 Йосип Скоблар 44
1971/72 Салиф Кейта (Мали) 42
2015/16 Златан Ибрагимович 38
Испания
С 2012 по 2015 у лучшие 50 (в 37 )=1,351 ; 46 (в 32)= ; 43 (в 38)=1,132.
С 2011 по 2016 у Роналду 48 (в 35 )=1,371; 46 (в 38)=1,21 ; 40 (в 35)=1,143.
Цитировать· Ссылка·
1. Месси 50
2. Роналду 48
3. Месси 46 (в 32)
4. Роналду 46 (в 38)
5. Йосип Скоблар (Югославия) 44
6. Месси 43
7. Салиф Кейта (Мали) 42
8. Левандовски 41
9. Герд Мюллер 40 в 34
10. Роналду 40 в 35
По среднему за матч
1. Месси 1,438
2. Левандовски 1,413
3. Месси 1,371
Побил "вечный рекорд" Герда Мюллера, и по среднему тоже обогнал (Мюллер провёл все 34 игры)
А по среднему уступает только 1,438 Месси.
Побил "вечный рекорд" Герда Мюллера, и по среднему тоже обогнал (Мюллер провёл все 34 игры)
А по среднему уступает только 1,438 Месси.
хотя бы Кёльн и БМ взять !!
---
а эти (БД, .., Лейпцыги-Вольфсбурги) хоть бы одну Лигу Европы или Лигу Конференции зарулили
Англия
Наибольшее количество мячей, (42-матчевый сезон): 34, совместный рекорд:
Эндрю Коул («Ньюкасл Юнайтед», сезон 1993/94)
Алан Ширер («Блэкберн Роверс», сезон 1994/95)
Наибольшее количество мячей, забитых в сезоне (38-матчевый сезон): 32, Мохаммед Салах («Ливерпуль», сезон 2017/18)
Италия
2015/16 Гонсало Игуаин 36
2019/20 Чиро Иммобиле 36
Германия
1971/72 Герд Мюллер Бавария 40
2020/21 Роберт Левандовский Бавария 41
Франция
1971/72 Йосип Скоблар 44
1971/72 Салиф Кейта (Мали) 42
2015/16 Златан Ибрагимович 38
Испания
С 2012 по 2015 у лучшие 50 (в 37 )=1,351 ; 46 (в 32)= ; 43 (в 38)=1,132.
С 2011 по 2016 у Роналду 48 (в 35 )=1,371; 46 (в 38)=1,21 ; 40 (в 35)=1,143.
Цитировать· Ссылка·
Эндрю Коул («Ньюкасл Юнайтед», сезон 1993/94)
Алан Ширер («Блэкберн Роверс», сезон 1994/95)
40+ голов кто-то точно забивал
А) Дикси Дин
или Б) легенда ТТХ, который еще в Милане/Челси попилил немного .. вспомнил про него, Гривз
вот бомбанет у колбасных ...
По среднему за матч
1. Месси 1,438
2. Левандовски 1,413
3. Роналду 1,371
Англия
Наибольшее количество мячей, (42-матчевый сезон): 34, совместный рекорд:
Эндрю Коул («Ньюкасл Юнайтед», сезон 1993/94)
Алан Ширер («Блэкберн Роверс», сезон 1994/95)
Наибольшее количество мячей, забитых в сезоне (38-матчевый сезон): 32, Мохаммед Салах («Ливерпуль», сезон 2017/18)
Италия
2015/16 Гонсало Игуаин 36
2019/20 Чиро Иммобиле 36
Германия
1971/72 Герд Мюллер Бавария 40
2020/21 Роберт Левандовский Бавария 41
Франция
1971/72 Йосип Скоблар 44
1971/72 Салиф Кейта (Мали) 42
2015/16 Златан Ибрагимович 38
Испания
С 2012 по 2015 у лучшие 50 (в 37 )=1,351 ; 46 (в 32)= ; 43 (в 38)=1,132.
С 2011 по 2016 у Роналду 48 (в 35 )=1,371; 46 (в 38)=1,21 ; 40 (в 35)=1,143.
Цитировать· Ссылка·
1. Месси 50
2. Роналду 48
3. Месси 46 (в 32)
4. Роналду 46 (в 38)
5. Йосип Скоблар (Югославия) 44
6. Месси 43
7. Салиф Кейта (Мали) 42
8. Левандовски 41
9. Герд Мюллер 40 в 34
10. Роналду 40 в 35
По среднему за матч
1. Месси 1,438
2. Левандовски 1,413
3. Месси 1,371
Побил "вечный рекорд" Герда Мюллера, и по среднему тоже обогнал (Мюллер провёл все 34 игры)
А по среднему уступает только 1,438 Месси.
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