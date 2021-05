ВИДЕО. Забил на 90 минуте. Левандовски побил невероятный рекорд Бундеслиги

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски на 90-й минуте матча последнего тура Бундеслиги успел забить гол, который стал для него 41-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.

Мюнхенцы обыграли «Аугсбург» 5:2.

Польский игрок побил рекорд Герда Мюллера, который казался вечным. Мюллер в сезоне 1971/72 оформил 40 голов.



41 GOALS.



Robert Lewandowski has broken the record for most goals in a single Bundesliga season.



In the 90th minute in the final match of the season. pic.twitter.com/1uE6Sbhutn