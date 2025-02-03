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  4. «Почему отдает приоритет бразильцам?» Украинский тренер обратился к Пушичу
Лига чемпионов
03 февраля 2025, 11:59 |
702
0

«Почему отдает приоритет бразильцам?» Украинский тренер обратился к Пушичу

Олег Федорчук прокомментировал игру «Шахтера» в Лиге чемпионов

03 февраля 2025, 11:59 |
702
0
«Почему отдает приоритет бразильцам?» Украинский тренер обратился к Пушичу
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Украинский тренер и эксперт Олег Федорчук недоволен политикой наставника донецкого «Шахтера» Марино Пушича, который предпочитает бразильских футболистов:

«Лично у меня есть немало вопросов к тренерскому штабу «горняков», Марино Пушича, в первую очередь. Почему он в еврокубках отдает приоритет бразильцам? Для него главное их заиграть, а они, хоть и играют иногда неплохо, но не дают результата. Такое впечатление, что они не достаточно мотивированы. А между тем, самые дорогие продажи «Шахтера» в последние годы – это именно украинцы.

Как-то без огня команда играла в общем, безвольно даже иногда. Например, с ПСВ (2:3), с «Баварией» (1:5) и «Аталантой» (0:3) я не видел в донецком клубе командного духа. Возможно, это связано с тем, что нет достаточной коммуникации между игроками, нет дружбы вне поля. Я не видел в «Шахтере» лидера, а тут еще и ушел Степаненко», – считает Федорчук.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» собирается подписать защитника из Греции.

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Марино Пушич Олег Федорчук
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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