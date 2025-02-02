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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 23:36 |
932
2

Нужна продажа. Шахтер следит за экс-игроком дортмундской Боруссии

Антониос Пападопоулос может стать игроком донецкого клуба

02 февраля 2025, 23:36 |
932
2
Нужна продажа. Шахтер следит за экс-игроком дортмундской Боруссии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антониос Пападопоулос

Донецкий «Шахтер» интересуется грецким защитником швейцарского «Лугано» Антониосом Пападопоулосом, сообщает SkySportsDe.

По информации источника, украинский клуб рассматривает кандидатуру 25-летнего футболиста, но для его трансфера украинскому клубу нужно продать одного из своих защитников. Если игрока не подпишут зимой, то «горняки» могут вернуться к попытка подписать Антониоса летом.

Антониос играл за вторую команду дортмундской «Боруссии», где провел более 00 матчей, а также сыграл 8 игр в основном составе «шмелей».

В текущем сезоне Антониос Папдопоулос провел 29 матчей, забил 1 гол. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может подписать молодого бразильского нападающего.

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Боруссия Дортмунд Шахтер Донецк Лугано трансферы трансферы УПЛ чемпионат Швейцарии по футболу
Данііл Киріяка Источник: Sky Germany
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Комментарии 2
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Falko
"Антоніос грав за другу команду дортмундської «Боруссії», де провів понад 00 матчів"
Потужна статистика ))
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+1
Gargantua81
то, о чем я говорил.
жирок закончился. Шахтер в режиме "хотите купить, сначала продайте"
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0
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