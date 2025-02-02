Нужна продажа. Шахтер следит за экс-игроком дортмундской Боруссии

Донецкий «Шахтер» интересуется грецким защитником швейцарского «Лугано» Антониосом Пападопоулосом, сообщает SkySportsDe.

По информации источника, украинский клуб рассматривает кандидатуру 25-летнего футболиста, но для его трансфера украинскому клубу нужно продать одного из своих защитников. Если игрока не подпишут зимой, то «горняки» могут вернуться к попытка подписать Антониоса летом.

Антониос играл за вторую команду дортмундской «Боруссии», где провел более 00 матчей, а также сыграл 8 игр в основном составе «шмелей».

В текущем сезоне Антониос Папдопоулос провел 29 матчей, забил 1 гол. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» может подписать молодого бразильского нападающего.