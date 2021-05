Барселона откладывается. Хави продлил контракт с Аль-Саддом

Катарский клуб «Аль-Садд» официально объявил о продлении контракта с главным тренером команды Хави Эрнандесом. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года.

🗣 Xavi: "I'm proud to continue at Al-Sadd. We achieved a lot together, scored goals, won matches and titles, and we are all very proud of this success. Getting this kind of support is the best thing any coach can get.”#AlSadd #XAVI2023 pic.twitter.com/lFpXrjofGP