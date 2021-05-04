Легендарный Хави определился со своим будущим

Знаменитый испанец Хави в ближайшее время планирует продлить контракт с катарской командой «Аль-Садд», которую он возглавляет с 2019 года.
41-летний Хави, легенда «Барселоны», предварительно договорился о новом двухлетнем контракте.
Он играл за «Аль-Садд» с лета 2015 года по май 2019 года (117 матчей, 25 голов). Как тренер он привел команду к чемпионскому титулу 2020/21 в Катаре.
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Источник — Sport.es
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