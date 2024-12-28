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Испания
28 декабря 2024, 19:53 |
313
0

Четыре экс-игрока Барселоны. Андрес Иньеста назвал лучших хавбеков

Признание от легенды легенды получили Хави, Серхио Бускетс, Жузеп Гвардиола и Микаэль Лаудруп

28 декабря 2024, 19:53 |
313
0
Четыре экс-игрока Барселоны. Андрес Иньеста назвал лучших хавбеков
Getty Imags/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста

Легендарный экс-хавбек «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста назвал четырех лучших полузащитников по его мнению. В список испанца попали Микель Лаудруп, Хави, Серхио Бускетс и Жузеп Гвардиола:

«Микаэль Лаудруп – мой кумир с детства. Его техника и прекрасный стиль игры, то, как он атаковал как полузащитник. Я пытался быть похожим на него с детства.

Я играл с Хави в течение длительного времени, и я много смотрел его игры по телевидению. Он мой идеальный игрок из-за того, как он может контролировать игру. Он обладает способностью отдавать качественные пасы в нужных местах, и он также является лидером. Он действительно идеальный полузащитник для меня.

Как и Хави, я тоже долгое время играл с Серхио Бускетсом, как в «Барселоне», так и в сборной Испании. Он играет очень важную роль опорного полузащитника – он так хорошо умеет читать футбольные матчи. У него хороший пас. Его роль очень важна для того, чтобы система «Барселоны» работала.

Пеп Гвардиола также должен быть в списке, потому что он был героем детства вместе с Лаудрупом».

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Андрес Иньеста Микаэль Лаудруп Хави Серхио Бускетс Жузеп Гвардиола Барселона сборная Испании по футболу
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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