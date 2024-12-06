Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич

Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших полузащитников в футболе в XXI веке.

Лидирует в списке чемпион мира и двукратный триумфатор Евро Хави, который большую часть игровой карьеры провел в «Барселоне».

Вторую позицию занял полузащитник «Реала» Лука Модрич – обладатель Золотого мяча 2018. Бронза списка у легендарного испанца Андреса Иньесты, который недавно завершил карьеру.

Четвертая позиция у экс-игрока «Баварии» и «Реала» Тони Крооса, а Кевин де Брюйне – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Бастиан Швайнштайгер, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Н'Голо Канте и Андреа Пирло.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

10 лучших полузащитников в XXI веке от Give Me Sport