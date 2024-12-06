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06 декабря 2024, 00:15 |
364
1

Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич

Наибольшее признание получил Хави

06 декабря 2024, 00:15 |
364
1
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обновил рейтинг лучших полузащитников в футболе в XXI веке.

Лидирует в списке чемпион мира и двукратный триумфатор Евро Хави, который большую часть игровой карьеры провел в «Барселоне».

Вторую позицию занял полузащитник «Реала» Лука Модрич – обладатель Золотого мяча 2018. Бронза списка у легендарного испанца Андреса Иньесты, который недавно завершил карьеру.

Четвертая позиция у экс-игрока «Баварии» и «Реала» Тони Крооса, а Кевин де Брюйне – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Бастиан Швайнштайгер, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард, Н'Голо Канте и Андреа Пирло.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших форвардов в истории футбола.

10 лучших полузащитников в XXI веке от Give Me Sport

  1. Хави
  2. Лука Модрич
  3. Андреса Иньеста
  4. Тони Кроос
  5. Кевин де Брюйне
  6. Бастиан Швайнштайгер
  7. Фрэнк Лэмпард
  8. Стивен Джеррард
  9. Н'Голо Канте
  10. Андреа Пирло

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Андрес Иньеста Хави Лука Модрич Тони Кроос Кевин де Брюйне Бастиан Швайнштайгер Фрэнк Лэмпард Стивен Джеррард Н'Голо Канте Андреа Пирло GiveMeSport рейтинг
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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andre_lui
Зідана порахували в 20 ст? До 2006 він грав
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