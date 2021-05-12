Серхио Агуэро – самый титулованный игрок в истории Манчестер Сити

Аргентинский форвард завоевал 15 трофеев

  • 12.05.2021 12:02
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Серхио Агуэро – самый титулованный игрок в истории Манчестер Сити
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии в нынешнем сезоне. 

Для нападающего Серхио Агуэро этот титул стал 15-м в составе клуба. По этому показателю он обошел Давида Сильву и стал самым титулованным игроком в истории «Ман Сити». 

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. За это время он выиграл пять чемпионатов Англии, шесть Кубков лиги, три Суперкубка и один Кубок страны.

Напомним, что в конце сезона Агуэро покинет клуб. В этом сезоне футболист сыграл за «Ман Сити» 18 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. 

Отметим, что украинец Александр Зинченко в составе «Манчестер Сити» завоевал 9 титулов. По количеству трофеев в Европе он уже обошел Андрея Шевченко.

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Источник — Sport.ua

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