Серхио Агуэро – самый титулованный игрок в истории Манчестер Сити

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

Для нападающего Серхио Агуэро этот титул стал 15-м в составе клуба. По этому показателю он обошел Давида Сильву и стал самым титулованным игроком в истории «Ман Сити».

Sergio Aguero overtakes David Silva to become Man City's most decorated player with 15 trophies 🏆 pic.twitter.com/RcK4VMfCiW — ESPN FC (@ESPNFC) May 11, 2021

Агуэро выступает за «Манчестер Сити» с 2011 года. За это время он выиграл пять чемпионатов Англии, шесть Кубков лиги, три Суперкубка и один Кубок страны.

Напомним, что в конце сезона Агуэро покинет клуб. В этом сезоне футболист сыграл за «Ман Сити» 18 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.

Отметим, что украинец Александр Зинченко в составе «Манчестер Сити» завоевал 9 титулов. По количеству трофеев в Европе он уже обошел Андрея Шевченко.