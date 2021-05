Серхио Агуэро – самый титулованный игрок в истории Манчестер Сити

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии в нынешнем сезоне.

Для нападающего Серхио Агуэро этот титул стал 15-м в составе клуба. По этому показателю он обошел Давида Сильву и стал самым титулованным игроком в истории «Ман Сити».

