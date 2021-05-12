Зинченко обошел Шевченко по количеству выигранных трофеев в Европе

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко в третий раз выиграл чемпионат Англии и довел количество завоеванных трофеев с английским клубом до девяти. Кроме чемпионата Зинченко с МС четыре раза брал Кубок Английской Лиги, а также по разу Кубок и Суперкубок Англии.
По общему количеству трофеев в Европе Зинченко среди украинцев делит первое место с Анатолием Тимощуком и уже опережает Андрея Шевченко, у которого таких трофеев восемь.
Стоит отметить, что до конца сезона Александр может обойти еще и Анатолия, если «Манчестер Сити» выиграет финал Лиги чемпионов. У Тимощука и Шевченко победы в Лиге чемпионов есть. Более того, оба выигрывали еще и Суперкубок УЕФА.
Источник — Sport.ua
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(1Кубок и 1СК Казахстана не будем учитывать.)
7 в Баварии: 2+2к+2ск+ 1ЛЧ.
5 в Зените: 2+ 1ск+ 1КУЕФА + 1суперкубок Европы.
/
А посчитали 7 за Баварию +( 1КУЕФА+1СКЕ за Зенит). А 2'чемпионства и суперкубок России"забыли"...
Источник спортюа !!!! Журналист должен быть беспристрастным!!!
У него наверняка ср. коэффициент обменянная футболка/матч больше 1,00
А потом и опередит гарантированно.
А лучше 15 и более трофеев собрать, чтобы наши казахские соперники (отбор ЧМ 1:1) не обижались, на то , что мы ни во что не оцениваем их соревнования....
(1Кубок и 1СК Казахстана не будем учитывать.)
7 в Баварии: 2+2к+2ск+ 1ЛЧ.
5 в Зените: 2+ 1ск+ 1КУЕФА + 1суперкубок Европы.
/
А посчитали 7 за Баварию +( 1КУЕФА+1СКЕ за Зенит). А 2'чемпионства и суперкубок России"забыли"...
Источник спортюа !!!! Журналист должен быть беспристрастным!!!
/
Более того - Тимощук победитель КУЕФА в составе Зенита.
(1Кубок и 1СК Казахстана не будем учитывать.)
7 в Баварии: 2+2к+2ск+ 1ЛЧ.
5 в Зените: 2+ 1ск+ 1КУЕФА + 1суперкубок Европы.
/
А посчитали 7 за Баварию +( 1КУЕФА+1СКЕ за Зенит). А 2'чемпионства и суперкубок России"забыли"...
Источник спортюа !!!! Журналист должен быть беспристрастным!!!
/
Более того - Тимощук победитель КУЕФА в составе Зенита.
(1Кубок и 1СК Казахстана не будем учитывать.)
7 в Баварии: 2+2к+2ск+ 1ЛЧ.
5 в Зените: 2+ 1ск+ 1КУЕФА + 1суперкубок Европы.
/
А посчитали 7 за Баварию +( 1КУЕФА+1СКЕ за Зенит). А 2'чемпионства и суперкубок России"забыли"...
Источник спортюа !!!! Журналист должен быть беспристрастным!!!
У него наверняка ср. коэффициент обменянная футболка/матч больше 1,00
А потом и опередит гарантированно.
А лучше 15 и более трофеев собрать, чтобы наши казахские соперники (отбор ЧМ 1:1) не обижались, на то , что мы ни во что не оцениваем их соревнования....
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