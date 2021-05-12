Зинченко обошел Шевченко по количеству выигранных трофеев в Европе

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко в третий раз выиграл чемпионат Англии и довел количество завоеванных трофеев с английским клубом до девяти. Кроме чемпионата Зинченко с МС четыре раза брал Кубок Английской Лиги, а также по разу Кубок и Суперкубок Англии.



По общему количеству трофеев в Европе Зинченко среди украинцев делит первое место с Анатолием Тимощуком и уже опережает Андрея Шевченко, у которого таких трофеев восемь.



Стоит отметить, что до конца сезона Александр может обойти еще и Анатолия, если «Манчестер Сити» выиграет финал Лиги чемпионов. У Тимощука и Шевченко победы в Лиге чемпионов есть. Более того, оба выигрывали еще и Суперкубок УЕФА.