Зинченко обошел Шевченко по количеству выигранных трофеев в Европе

До конца сезона можно опередить и Анатолия Тимощука

  • 12.05.2021 09:26
  • 2110 просмотров
  • 15 комментариев
Зинченко обошел Шевченко по количеству выигранных трофеев в Европе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко в третий раз выиграл чемпионат Англии и довел количество завоеванных трофеев с английским клубом до девяти. Кроме чемпионата Зинченко с МС четыре раза брал Кубок Английской Лиги, а также по разу Кубок и Суперкубок Англии.
 
По общему количеству трофеев в Европе Зинченко среди украинцев делит первое место с Анатолием Тимощуком и уже опережает Андрея Шевченко, у которого таких трофеев восемь.
 
Стоит отметить, что до конца сезона Александр может обойти еще и Анатолия, если «Манчестер Сити» выиграет финал Лиги чемпионов. У Тимощука и Шевченко победы в Лиге чемпионов есть. Более того, оба выигрывали еще и Суперкубок УЕФА. 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 12.05.2021 10:33
    0
    euro2012_za_2012euro, 12.05.2021 10:14
    У Тимощука 12 трофеев в Европе.
    (1Кубок и 1СК Казахстана не будем учитывать.)
    7 в Баварии: 2+2к+2ск+ 1ЛЧ.
    5 в Зените: 2+ 1ск+ 1КУЕФА + 1суперкубок Европы.
    /
    А посчитали 7 за Баварию +( 1КУЕФА+1СКЕ за Зенит). А 2'чемпионства и суперкубок России"забыли"...
    Источник спортюа !!!! Журналист должен быть беспристрастным!!!
    Все правильно,наши журналисты не утруждают себя подачей проверенного материала,сказывается недостаток образования.... Многие из них даже разговаривают с орфографическими ошибками....
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.05.2021 10:29
    0
    Я думаю , что все согласны - единственное в чем Зина и никто и никогда не обгонит Тимощука это обменянные после матча футболки !
    У него наверняка ср. коэффициент обменянная футболка/матч больше 1,00
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    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.05.2021 10:24
    0
    Вот выиграет Зина в этом году ЛЧ +СКЕ + Клубный чемпионат мира , только тогда он сравняется с Тимощуком.
    А потом и опередит гарантированно.
    А лучше 15 и более трофеев собрать, чтобы наши казахские соперники (отбор ЧМ 1:1) не обижались, на то , что мы ни во что не оцениваем их соревнования....
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    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 12.05.2021 10:22
    0
    Теж не розумію цієї реакції, зрозуміло що Шева легендарніший. Але наприклад і Англії Зіна реалізувався найбільше з укр. футболістів, і він приклав до останніх двох чемпіонств вагомий внесок, плюс є кубки де він грав майже весь турнір і фінал. Тому краще б побажали успіхів
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    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 12.05.2021 10:16
    0
    Nevershot, 12.05.2021 09:49
    Пускай Зинченко хотя бы одну ЛЧ выиграет а так на денежном мешке выехал. А Шева игрой все доказал и был многолетним лидером Милана с такими легендами как Паоло Мальдини, Кака, Кларенс Зеедорф, Андреа Пирло, Кахабер Каладзе, Филиппо Индзаги, Руи Кошта и Дженаро Гаттузо. Эх времена и какой же классный состав тогда у Милана был.
    В статті не сказано, що Зінченко краще як гравець, ніж Шевченко. Це суха статистика: виграв 8 титулів, виграв 7 титулів. Все!
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    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 12.05.2021 10:15
    +2
    Повезло лопоухому, сидя, в основном, в запасе, и сколько титулов насобирать... Хорошее было положение раньше в СССР - не сыграл более половины матчей в основе в течении соревнований, и никаких тебе званий и наград. И я считаю что это справедливо....
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.05.2021 10:14
    +1
    У Тимощука 12 трофеев в Европе.
    (1Кубок и 1СК Казахстана не будем учитывать.)
    7 в Баварии: 2+2к+2ск+ 1ЛЧ.
    5 в Зените: 2+ 1ск+ 1КУЕФА + 1суперкубок Европы.
    /
    А посчитали 7 за Баварию +( 1КУЕФА+1СКЕ за Зенит). А 2'чемпионства и суперкубок России"забыли"...
    Источник спортюа !!!! Журналист должен быть беспристрастным!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.05.2021 09:59
    +1
    "У Тимощука и Шевченко победы в Лиге чемпионов есть. Более того, оба выигрывали еще и Суперкубок УЕФА".
    /
    Более того - Тимощук победитель КУЕФА в составе Зенита.
    Ссылка
    mmuk
    online
      mmuk, 12.05.2021 09:56
    0
    Смішно за Тимощука який в запасі виграв ЛЧ. Удачі Зінченку хоч по трофеям перевершить Шевченка
    Ссылка
    A0Va
    online
      A0Va, 12.05.2021 09:52
    -4
    Удачно перешёл в Уфу во время Дебальцево. Надо было кормить семью...Не?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 12.05.2021 09:51
    -5
    Молодец Зинченко-наверняка побьёт эти рекорды
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 12.05.2021 09:50
    +5
    Zhorik678, 12.05.2021 09:48
    вы что разум потеряли сравнивать лопоухого с великими футболистами
    Я про ЗМ Шевы пока молчу.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 12.05.2021 09:49
    +5
    Igor Krasnenko, 12.05.2021 09:39
    Шева був лідером в Мілані, і забивав мячі майже в кожному матчі
    Пускай Зинченко хотя бы одну ЛЧ выиграет а так на денежном мешке выехал. А Шева игрой все доказал и был многолетним лидером Милана с такими легендами как Паоло Мальдини, Кака, Кларенс Зеедорф, Андреа Пирло, Кахабер Каладзе, Филиппо Индзаги, Руи Кошта и Дженаро Гаттузо. Эх времена и какой же классный состав тогда у Милана был.
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 12.05.2021 09:48
    +7
    вы что разум потеряли сравнивать лопоухого с великими футболистами
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 12.05.2021 09:39
    +6
    Шева був лідером в Мілані, і забивав мячі майже в кожному матчі
    Ссылка
    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 12.05.2021 09:48
    +7
    вы что разум потеряли сравнивать лопоухого с великими футболистами
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 12.05.2021 09:39
    +6
    Шева був лідером в Мілані, і забивав мячі майже в кожному матчі
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 12.05.2021 09:50
    +5
    Zhorik678, 12.05.2021 09:48
    вы что разум потеряли сравнивать лопоухого с великими футболистами
    Я про ЗМ Шевы пока молчу.
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 12.05.2021 09:49
    +5
    Igor Krasnenko, 12.05.2021 09:39
    Шева був лідером в Мілані, і забивав мячі майже в кожному матчі
    Пускай Зинченко хотя бы одну ЛЧ выиграет а так на денежном мешке выехал. А Шева игрой все доказал и был многолетним лидером Милана с такими легендами как Паоло Мальдини, Кака, Кларенс Зеедорф, Андреа Пирло, Кахабер Каладзе, Филиппо Индзаги, Руи Кошта и Дженаро Гаттузо. Эх времена и какой же классный состав тогда у Милана был.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 12.05.2021 10:15
    +2
    Повезло лопоухому, сидя, в основном, в запасе, и сколько титулов насобирать... Хорошее было положение раньше в СССР - не сыграл более половины матчей в основе в течении соревнований, и никаких тебе званий и наград. И я считаю что это справедливо....
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.05.2021 10:14
    +1
    У Тимощука 12 трофеев в Европе.
    (1Кубок и 1СК Казахстана не будем учитывать.)
    7 в Баварии: 2+2к+2ск+ 1ЛЧ.
    5 в Зените: 2+ 1ск+ 1КУЕФА + 1суперкубок Европы.
    /
    А посчитали 7 за Баварию +( 1КУЕФА+1СКЕ за Зенит). А 2'чемпионства и суперкубок России"забыли"...
    Источник спортюа !!!! Журналист должен быть беспристрастным!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.05.2021 09:59
    +1
    "У Тимощука и Шевченко победы в Лиге чемпионов есть. Более того, оба выигрывали еще и Суперкубок УЕФА".
    /
    Более того - Тимощук победитель КУЕФА в составе Зенита.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 12.05.2021 10:33
    0
    euro2012_za_2012euro, 12.05.2021 10:14
    У Тимощука 12 трофеев в Европе.
    (1Кубок и 1СК Казахстана не будем учитывать.)
    7 в Баварии: 2+2к+2ск+ 1ЛЧ.
    5 в Зените: 2+ 1ск+ 1КУЕФА + 1суперкубок Европы.
    /
    А посчитали 7 за Баварию +( 1КУЕФА+1СКЕ за Зенит). А 2'чемпионства и суперкубок России"забыли"...
    Источник спортюа !!!! Журналист должен быть беспристрастным!!!
    Все правильно,наши журналисты не утруждают себя подачей проверенного материала,сказывается недостаток образования.... Многие из них даже разговаривают с орфографическими ошибками....
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.05.2021 10:29
    0
    Я думаю , что все согласны - единственное в чем Зина и никто и никогда не обгонит Тимощука это обменянные после матча футболки !
    У него наверняка ср. коэффициент обменянная футболка/матч больше 1,00
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.05.2021 10:24
    0
    Вот выиграет Зина в этом году ЛЧ +СКЕ + Клубный чемпионат мира , только тогда он сравняется с Тимощуком.
    А потом и опередит гарантированно.
    А лучше 15 и более трофеев собрать, чтобы наши казахские соперники (отбор ЧМ 1:1) не обижались, на то , что мы ни во что не оцениваем их соревнования....
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 12.05.2021 10:22
    0
    Теж не розумію цієї реакції, зрозуміло що Шева легендарніший. Але наприклад і Англії Зіна реалізувався найбільше з укр. футболістів, і він приклав до останніх двох чемпіонств вагомий внесок, плюс є кубки де він грав майже весь турнір і фінал. Тому краще б побажали успіхів
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
      RoNIkyo, 12.05.2021 10:16
    0
    Nevershot, 12.05.2021 09:49
    Пускай Зинченко хотя бы одну ЛЧ выиграет а так на денежном мешке выехал. А Шева игрой все доказал и был многолетним лидером Милана с такими легендами как Паоло Мальдини, Кака, Кларенс Зеедорф, Андреа Пирло, Кахабер Каладзе, Филиппо Индзаги, Руи Кошта и Дженаро Гаттузо. Эх времена и какой же классный состав тогда у Милана был.
    В статті не сказано, що Зінченко краще як гравець, ніж Шевченко. Це суха статистика: виграв 8 титулів, виграв 7 титулів. Все!
    Ссылка
    mmuk
    online
      mmuk, 12.05.2021 09:56
    0
    Смішно за Тимощука який в запасі виграв ЛЧ. Удачі Зінченку хоч по трофеям перевершить Шевченка
    Ссылка
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