Команда «Манчестер Сити» досрочно, в 7-й раз, стала чемпионом Англии 2020/21.

Команда Пепа Гвардиолы завоевала очередной титул. Украинский футболист Александр Зинченко выиграл третий титул в АПЛ (2017/18, 2018/19, 2020/21).

Это стало известно после того как «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Лестеру» (1:2) в матче 36-го тура УПЛ. «Ман Сити» имеет 80 очков после 35 матчей и теперь недосягаем для «МЮ» (70 очков), которому даже три победы и 9 баллов не помогут догнать главного конкурента.

Победители чемпионатов Англии за всю историю

Жирным шрифтом выделены команды, которые ныне выступают в АПЛ.