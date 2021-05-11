Зинченко с трофеем! Манчестер Сити досрочно стал чемпионом Англии 2020/21

Команда «Манчестер Сити» досрочно, в 7-й раз, стала чемпионом Англии 2020/21.
Команда Пепа Гвардиолы завоевала очередной титул. Украинский футболист Александр Зинченко выиграл третий титул в АПЛ (2017/18, 2018/19, 2020/21).
Это стало известно после того как «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Лестеру» (1:2) в матче 36-го тура УПЛ. «Ман Сити» имеет 80 очков после 35 матчей и теперь недосягаем для «МЮ» (70 очков), которому даже три победы и 9 баллов не помогут догнать главного конкурента.
- Турнирная таблица Премьер-лиги
Победители чемпионатов Англии за всю историю
Жирным шрифтом выделены команды, которые ныне выступают в АПЛ.
𝘾𝙃𝘼𝙈𝙋𝙄𝙊𝙉𝙎 🏆— Manchester City (@ManCity) May 11, 2021
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5T678GGPnO
Источник — Sport.ua
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