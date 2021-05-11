Зинченко с трофеем! Манчестер Сити досрочно стал чемпионом Англии 2020/21

Команда Пепа Гвардиолы выиграла очередной титул

  • 11.05.2021 22:00
  • 2086 просмотров
  • 7 комментариев
Зинченко с трофеем! Манчестер Сити досрочно стал чемпионом Англии 2020/21
© Манчестер Сити

Команда «Манчестер Сити» досрочно, в 7-й раз, стала чемпионом Англии 2020/21.

Команда Пепа Гвардиолы завоевала очередной титул. Украинский футболист Александр Зинченко выиграл третий титул в АПЛ (2017/18, 2018/19, 2020/21).

Это стало известно после того как «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Лестеру» (1:2) в матче 36-го тура УПЛ. «Ман Сити» имеет 80 очков после 35 матчей и теперь недосягаем для «МЮ» (70 очков), которому даже три победы и 9 баллов не помогут догнать главного конкурента.

Победители чемпионатов Англии за всю историю

Жирным шрифтом выделены команды, которые ныне выступают в АПЛ.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.05.2021 22:15
    0
    Ёкарный Бабай, 11.05.2021 22:10
    «Ман Сити» в 7-й раз стал чемпионом Англии. 5 из них – после покупки клуба шейхом Мансуром. Это тому кто говорит бабло не играет в футбол.
    Без огромных вливаний можно в лучшем случаи один раз выиграть
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.05.2021 22:12
    0
    Ёкарный Бабай, 11.05.2021 22:10
    «Ман Сити» в 7-й раз стал чемпионом Англии. 5 из них – после покупки клуба шейхом Мансуром. Это тому кто говорит бабло не играет в футбол.
    Ну да ведь условный ман ю выигрывал чемпионство без бабла)
    Ссылка
    Александр Рой
    online
      Александр Рой, 11.05.2021 22:12
    0
    Predator, 11.05.2021 22:09
    Не пойму. Сейчас между Сити и мю 10 очков разницы и осталось два тура. Почему Сити раньше не стал чемпионом?
    3 тура осталось
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.05.2021 22:11
    +1
    Predator, 11.05.2021 22:09
    Не пойму. Сейчас между Сити и мю 10 очков разницы и осталось два тура. Почему Сити раньше не стал чемпионом?
    Осталось 3 тура!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 11.05.2021 22:11
    0
    Зинченко заслужил! Успехов в сборной!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.05.2021 22:10
    0
    «Ман Сити» в 7-й раз стал чемпионом Англии. 5 из них – после покупки клуба шейхом Мансуром. Это тому кто говорит бабло не играет в футбол.
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 11.05.2021 22:09
    -1
    Не пойму. Сейчас между Сити и мю 10 очков разницы и осталось два тура. Почему Сити раньше не стал чемпионом?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.05.2021 22:11
    +1
    Predator, 11.05.2021 22:09
    Не пойму. Сейчас между Сити и мю 10 очков разницы и осталось два тура. Почему Сити раньше не стал чемпионом?
    Осталось 3 тура!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.05.2021 22:15
    0
    Ёкарный Бабай, 11.05.2021 22:10
    «Ман Сити» в 7-й раз стал чемпионом Англии. 5 из них – после покупки клуба шейхом Мансуром. Это тому кто говорит бабло не играет в футбол.
    Без огромных вливаний можно в лучшем случаи один раз выиграть
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 11.05.2021 22:12
    0
    Ёкарный Бабай, 11.05.2021 22:10
    «Ман Сити» в 7-й раз стал чемпионом Англии. 5 из них – после покупки клуба шейхом Мансуром. Это тому кто говорит бабло не играет в футбол.
    Ну да ведь условный ман ю выигрывал чемпионство без бабла)
    Ссылка
    Александр Рой
    online
      Александр Рой, 11.05.2021 22:12
    0
    Predator, 11.05.2021 22:09
    Не пойму. Сейчас между Сити и мю 10 очков разницы и осталось два тура. Почему Сити раньше не стал чемпионом?
    3 тура осталось
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 11.05.2021 22:11
    0
    Зинченко заслужил! Успехов в сборной!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.05.2021 22:10
    0
    «Ман Сити» в 7-й раз стал чемпионом Англии. 5 из них – после покупки клуба шейхом Мансуром. Это тому кто говорит бабло не играет в футбол.
    Ссылка
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