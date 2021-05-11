36-й тур
Ман Юнайтед
1 : 2
Лестер
11.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

«Голубая» половина Манчестера ликует! Юнайтед уступил Лестеру

Коллектив Брендана Роджерса обошел «Челси» в турнирной таблице

  • 11.05.2021 21:53
  • 1682 просмотра
  • 4 комментария
«Голубая» половина Манчестера ликует! Юнайтед уступил Лестеру
© Getty Images/Global Images Ukraine

Поединки в середине недели, даже если они не попадают в разряд международных состязаний, нередко несут в себе приличный зрительский интерес. «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» со своей очной дуэлью на «Олд Траффорд» определенно попадали под подобную характеристику, поэтому 36-й тур Английской Премьер-лиги обещал начаться достаточно любопытным противостоянием команд из зоны еврокубков.

Дополнительной интриги в наш поединок подлил незадолго до стартового свистка Уле-Гуннар Сульшер, когда решил выставить в стартовом составе приближенных к основной обоймы представителей своей команды. Брендан Роджерс не имел настолько широкого пространства для маневра в турнирной таблице, как норвежский коллега по тренерскому цеху, поэтому выставил практически основную обойму, в которой были уловимы лишь слабые нотки ротации.

Нельзя было сказать, что даже у более сыгранных между собой «лис» был какой-то перевес над соперником в позиционных атаках. «Лестер» все также продолжал ошибаться уже при первых попытках развернуть наступление широким фронтом, но подобное начало бросаться в глаза лишь к середине первого тайма, когда на Манчестер обрушилась стена из осадков. А так, начиналось все с быстрого гола гостей, когда подачу с правого фланга от Тилеманса на 10-й минуте ударом слету завершил Томас.

«Юнайтед» к тому моменту лишь входил в противостояние, поэтому его не особо шокировал подобный поворот событий. Хозяева отыгрались сравнительно быстро, когда Гринвуду удалось забить в очередном матче в своей голевой серии благодаря прицельному удару с правого фланга штрафной под дальнюю штангу. После этого, началась «весенняя Англия», которая сопровождает большим количеством воды в виде дождя с неба, а также «воды» в плане монотонного контроля мяча командами у центра поля. Искать моменты в таком футболе было гиблым делом.

Во втором тайме Сульшер предложил своим подопечным начать на чужой половине поля, но «Лестер» слишком легко сумел преодолеть прессинг, оформив классический гол со второго этажа усилиями Олбрайтона и Сеюнджю на 66-й минуте. Команда Роджерса после этого поступила тактически грамотно, не свернув наступление практически до конца основного времени, поэтому у их соперников шансов особо и не было. «Манчестер Сити» можно поздравить с чемпионским кубком!

Следующим матчем в рамках Английской Премьер-лиги для «Манчестер Юнайтед» станет так и не проведенная в установленные изначально сроки домашняя игра против «Ливерпуля», а «Лестеру» предстоит сыграть против лондонского «Челси», с которым у него продолжается борьба за как можно более высокие места в зоне Лиги чемпионов УЕФА.

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» - 1:2

 Гринвуд, 16 – Томас, 10, Сеюнджю, 66

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Теллес, Туанзебе, Байи, Уильямс – Матич, ван де Беек – Эланга (Рашфорд, 66), Мата, Диалло (Фернандеш, 79) – Гринвуд (Кавани, 66).

«Лестер»: Шмайхель – Сеюнджю, Фофана, Кастань – Томас, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон – Перес (Мэддисон, 65) – Варди (Чаудхери, 80), Ихеаначо.

Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия).

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).

Удары (в створ): 5 (1) – 12 (3)
Угловые: 3 – 4
Оффсайды: 3 – 0.

МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД-ЛЕСТЕР.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 11°C

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 11.05.2021 22:17
    0
    Чому радіти? МС вже давно відчувають себе чемпіонами. Байдуже в якому турі вони оформилять його офіційно. Головний матч попереду. Якщо Пеп його програє, то може статися так, що в наступному сезоні МС буде боротися з умовним Евертоном за ЛЄ. Терпіння в шейхів невічне.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.05.2021 21:57
    0
    Vitvit, 11.05.2021 21:56
    Блакитна половина радіє»???? Це все що Ви написали про чемпіонство я Манчестер Сіті???????? Автор явно вболіває за МЮ))))
    Я тоже не понял почему название новости не "Манчестер Сити - ЧЕМПИОН сезона 2020/2021"
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 11.05.2021 21:56
    -2
    Зінченко!!!
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 11.05.2021 21:56
    0
    Блакитна половина радіє»???? Це все що Ви написали про чемпіонство я Манчестер Сіті???????? Автор явно вболіває за МЮ))))
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 11.05.2021 22:17
    0
    Чому радіти? МС вже давно відчувають себе чемпіонами. Байдуже в якому турі вони оформилять його офіційно. Головний матч попереду. Якщо Пеп його програє, то може статися так, що в наступному сезоні МС буде боротися з умовним Евертоном за ЛЄ. Терпіння в шейхів невічне.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 11.05.2021 21:57
    0
    Vitvit, 11.05.2021 21:56
    Блакитна половина радіє»???? Це все що Ви написали про чемпіонство я Манчестер Сіті???????? Автор явно вболіває за МЮ))))
    Я тоже не понял почему название новости не "Манчестер Сити - ЧЕМПИОН сезона 2020/2021"
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 11.05.2021 21:56
    0
    Блакитна половина радіє»???? Це все що Ви написали про чемпіонство я Манчестер Сіті???????? Автор явно вболіває за МЮ))))
    Ссылка
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