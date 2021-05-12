В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на выезде обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.
События матча
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Чаглар Сеюнджю (Лестер).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Ман Юнайтед).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Люк Томас (Лестер).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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