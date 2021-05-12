СУЛЬШЕР: «Игроки не могут выступать в таком графике на высоком уровне»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о поражении от «Лестера»

  • 12.05.2021 01:59
  • 35 просмотров
  • 0 комментариев
СУЛЬШЕР: «Игроки не могут выступать в таком графике на высоком уровне»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Лестера» (1:2) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы начали медленно, как и следовало ожидать, потому что у нас не было времени на подготовку к игре. После того, как «Лестер» забил, нам нечего было терять. Мы сыграли очень хорошо, мне игра понравилась.

Такого не должно больше повториться. Мы не можем играть в четверг, в воскресенье, во вторник и снова в четверг. Это недопустимо, поэтому я внес некоторые изменения в состав. Игроки не могут выступать в таком графике на высоком уровне», - сказал Сульшер.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BT Sport

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности