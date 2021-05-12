СУЛЬШЕР: «Игроки не могут выступать в таком графике на высоком уровне»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Лестера» (1:2) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.

«Мы начали медленно, как и следовало ожидать, потому что у нас не было времени на подготовку к игре. После того, как «Лестер» забил, нам нечего было терять. Мы сыграли очень хорошо, мне игра понравилась.

Такого не должно больше повториться. Мы не можем играть в четверг, в воскресенье, во вторник и снова в четверг. Это недопустимо, поэтому я внес некоторые изменения в состав. Игроки не могут выступать в таком графике на высоком уровне», - сказал Сульшер.