СУЛЬШЕР: «Игроки не могут выступать в таком графике на высоком уровне»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Лестера» (1:2) в матче 36-го тура английской Премьер-лиги.
«Мы начали медленно, как и следовало ожидать, потому что у нас не было времени на подготовку к игре. После того, как «Лестер» забил, нам нечего было терять. Мы сыграли очень хорошо, мне игра понравилась.
Такого не должно больше повториться. Мы не можем играть в четверг, в воскресенье, во вторник и снова в четверг. Это недопустимо, поэтому я внес некоторые изменения в состав. Игроки не могут выступать в таком графике на высоком уровне», - сказал Сульшер.
Источник — BT Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.