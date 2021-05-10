Ман Юнайтед

Во вторник, 11-го мая, в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» в рамках матча 36-го тура чемпионата Англии местный «Манчестер Юнайтед» примет «Лестер». Стартовый свисток арбитра Крейга Поусона прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Манкунианцы – единственная команда, которая математически еще может помешать «Манчестер Сити» стать чемпионом. Конечно, это больше из области фантастики, но «красные дьяволы» хотят не допустить, чтобы «горожане» стали чемпионами после их осечки. Поражение «Юнайтед» в этой игре автоматически сделает чемпионом «Сити».

Последний раз команда Оле-Гуннара Сульшера проигрывала в чемпионате еще 27 января, когда сенсационно уступила «Шеффилду». После этого были только победы и ничьи. Правда, поражения были в других турнирах. Так, «Манчестер Юнайтед» проиграл как раз «Лестеру» в четвертьфинале Кубка Англии, а также на прошлой неделе уступил римской «Роме» в Лиге Европы. Несмотря на поражение, команда из Манчестера вышла в финал, где сыграет с испанским «Вильярреалом». Это главная задача манкунианцев на остаток сезона, поскольку есть возможность выиграть европейский турнир. На национальной арене «Юнайтед» остался без трофеев.

У «красных дьяволов» график очень напряженный. Они только в воскресенье выиграли у «Астон Виллы», во вторник сыграют с «Лестером», а уже в четверг их ждет перенесенный матч против «Ливерпуля». Что касается финала Лиги Европы, то он запланирован на 26 мая.

Не смогут принять участие в этом матче травмированные Фил Джонс, Антони Мартиаль и Дэниел Джеймс.

«Лестер»

«Лестер» также ожидает тяжелый конец сезона. «Лисы» борются за место в первой четверке, которое позволит им выступать в следующем сезоне в Лиге чемпионов. После неожиданного домашнего поражения от «Ньюкасла» ситуация стала еще хуже. Сейчас «синие» еще идут четвертыми, но отрыв от пятого «Вест Хэма» составляет только пять очков, а от шестого «Ливерпуля», у которого есть матч в запасе, шесть пунктов. Впереди у команды Брендана Роджерса также матчи против «Челси» и «Тоттенхэм». Команде из Лестера будет очень непросто удержаться в первой четверке.

Помимо этого, «Лестер» вышел в финал Кубка Англии, где уже 15 мая сыграет с тем же «Челси». Если в такой ситуации «лисы» смогут выиграть титул и остаться в четверке – это будет фантастический результат для команды.

Харви Барнс, Джеймс Джастин, Уэс Морган и Джонни Эванс – все эти футболисты находятся в лазарете команды и с большой долей вероятности не помогут «Лестеру» в матче с «Манчестер Юнайтед».

История встреч

Соперники провели между собой 132 матча. Из них 68 завершились победами «Манчестер Юнайтед», еще 34 раза триумфовал «Лестер» и 30 поединков закончились вничью.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Байи, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Матич, Погба, Фернандеш, Гринвуд, Кавани.

«Лестер»: Шмейхель, Кастань, Фофана, Сеюнджю, Томас, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон, Менди, Ихеаначо, Варди.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью, а потому нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 3.30 по линии Parimatch.

11 мая, вторник