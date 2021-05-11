Английская Премьер-лига. 36-й тур.
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» - 1:2
Гринвуд, 16 – Томас, 10, Сеюнджю, 66
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Теллес, Туанзебе, Байи, Уильямс – Матич, ван де Беек – Эланга (Рашфорд, 66), Мата, Диалло (Фернандеш, 79) – Гринвуд (Кавани, 66).
Запасные: Хендерсон, Линделеф, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Мактоминей.
«Лестер»: Шмайхель – Сеюнджю, Фофана, Кастань – Томас, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон – Перес (Мэддисон, 65) – Варди (Чаудхери, 80), Ихеаначо.
Запасные: Уорд, Амарти, Перейра, Фукс, Менди, Прат, Масванхисе.
Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия).
Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).
МАТЧ ОКОНЧЕН!
90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, три минуты.
89 мин. Подача с правого фланга от Уильямса была слишком сильной для Рашфорда на дальней.
87 мин. Фофана не пустил подачу с правого фланга к Кавани. Угловой.
85 мин. Фернандеш не справился с приемом передачи в правый фланг атаки.
82 мин. Фофана был сбит фолом от Кавани в правом фланге атаки хозяев.
80 мин. ЗАМЕНА У ЛЕСТЕРА. Чаудхери вышел вместо Варди.
79 мин. ЗАМЕНА У МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Фернандеш вышел вместо Диалло.
78 мин. В сторону от правой штанги пробил из зоны перед чужой штрафной Мэддисон!
75 мин. Теллес с левого фланга своей подачей отправил мяч за лицевую.
73 мин. МОМЕНТ! Варди над де Хеа сделал скидку с левого фланга на пустые ворота для Тилеманса, но Юри успел только влететь бедром в штангу!
72 мин. Удар Тилеманса из зоны перед чужой штрафной блокировал Туанзебе.
70 мин. Манчестер слишком предсказуем сегодня в центре поля.
66 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Сеюнджю головой завершил подачу с правого фланга от Олбрайтона!
66 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Перес заменен на Мэддисона, Рашфорд вышел вместо Эланга, а Гринвуда заменил Кавани.
64 мин. Теллес перехватил прострел Олбрайтона с правого фланга.
61 мин. Наблюдаем за контролем мяча от Лестера. Все достаточно спокойно.
59 мин. МОМЕНТ! Ихеаначо разогнал Тилеманс передачей в правый фланг штрафной, но де Хеа сумел принять на себя удар соперника!
57 мин. Ван де Беек выступил на перехвате прострела с левого фланга штрафной от Томаса.
54 мин. Теллес вешал со стандарта, Гринвуд недопрыгнул, а Кастань перевел мяч на угловой.
52 мин. А теперь уже Фофана встретил фолом Гринвуда в правом фланге обороны.
49 мин. Фофана был сбит фолом Эланга в правом фланге штрафной Лестера, стоило только французу перехватить пас на ход от Гринвуда.
47 мин. Ндиди сегодня не намерен отпускать Гринвуда. Очередной фол у центральной линии.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+2 мин. Бельгиец пробил в стенку.
45+1 мин. Тилеманс готовит штрафной в средней дистанции в центральной зоне.
45 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит одну минуту.
44 мин. Туанзебе качественно подставился в центре своей штрафной под фол прорывавшегося Ндиди.
42 мин. Сеюнджю чуть не привез атаку неточной передачей по левому флангу, но вовремя вступил в отбор.
39 мин. В центре поля был отправлен Гринвуд на газон, после атаки со спины от Ндиди.
37 мин. Гринвуд ускорялся в правом фланге атаки под передачу на ход, но перед ним выскочил Сеюнджю.
35 мин. Владение мяча от гостей не заканчивается в данные минуты, но обострения нет.
32 мин. Лестеру приходится перебрасывать блок соперников у центра поля. Получается не очень.
30 мин. Точно не для Томаса был этот пас Фофана верхом в левый фланг атаки.
27 мин. МОМЕНТ! Тилеманс навешивал с правого фланга, да так, что мяч пошел под перекладину! Де Хеа не проспал!
25 мин. Мяч прилетел в руки де Хеа, после подачи с правого фланга от Кастаня почти от центра поля.
23 мин. Дриблинг Гринвуда в зоне перед чужой штрафной был остановлен Ндиди.
20 мин. Ндиди по инерции на мокром газоне вкатился в ноги Маты в центре поля.
18 мин. Ван де Беек вешал с левого фланга, но Ндиди вовремя поставил блок.
16 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Гринвуд забил уже первым ударом! Траоре обеспечил ему передачу в правый фланг штрафной, после чего пробить в дальний низом не составило труда!
14 мин. Сильный дождь начался. Футболистам уже непросто.
12 мин. Фол против Переса со стороны Уильямса в верховой борьбе в центре поля.
10 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Томас расстрелял дальнюю от себя девятку, замкнув подачу с правого фланга от Тилеманса!
8 мин. Де Хеа не составило труда забрать в руки отскок мяча от Варди, который замыкал подачу с правого фланга.
6 мин. Ндиди влетел в Теллеса, замыкая подачу углового с правого фланга.
5 мин. От Матича ушел мяч на угловой, после подачи с правого фланга от Олбрайтона.
3 мин. Неточный перевод от Тилеманса в левый фланг атаки.
1 мин. Наблюдаем позицонные атаки Лестера на первых минутах.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
Во вторник, 11-го мая, состоится поединок 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 20:00.
Сезон АПЛ постепенно подходит к своему завершению, поэтому мы уже смело можем предсказывать судьбу отдельных команд в трех оставшихся поединках в текущем футбольном году. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера есть прекрасная возможность забыть о том, что у них есть такой преследователь, как коллектив Брендана Роджерса, вот только для этого «Красным дьяволам» необходимо обыграть «Лестер» на своем поле. Судьба чемпионского титула совершенно не зависит от желаний «Манчестер Юнайтед», а вот итоговая вторая строчка находится исключительно в их компетенции. «Лисы», в свою очередь, должны опасаться преследователей из зоны Лиги Европы УЕФА, если сами, конечно, не желают там выступать в следующем сезоне.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лестер».
Источник — Sport.ua
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Похоже Ливер с ней пролетел, а МанСити уже чемпион.
Похоже Ливер с ней пролетел, а МанСити уже чемпион.
тут даже обсуждать нечего с великой историей самого титулованного клуба АПЛ)
Ньюкасл надо было дома обыгрывать, а не сливать 2:4
Для МЮ же 3 игры за 5 дней и финал ЛЕ впереди, так что эта игра абы как...
Де Хеа лошара - пропустил по ушам...
Похоже Ливер с ней пролетел, а МанСити уже чемпион.
тут даже обсуждать нечего с великой историей самого титулованного клуба АПЛ)
Ньюкасл надо было дома обыгрывать, а не сливать 2:4
Для МЮ же 3 игры за 5 дней и финал ЛЕ впереди, так что эта игра абы как...
Похоже Ливер с ней пролетел, а МанСити уже чемпион.
Де Хеа лошара - пропустил по ушам...
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