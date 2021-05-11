Английская Премьер-лига. 36-й тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» - 1:2



Гринвуд, 16 – Томас, 10, Сеюнджю, 66

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Теллес, Туанзебе, Байи, Уильямс – Матич, ван де Беек – Эланга (Рашфорд, 66), Мата, Диалло (Фернандеш, 79) – Гринвуд (Кавани, 66).

Запасные: Хендерсон, Линделеф, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Мактоминей.

«Лестер»: Шмайхель – Сеюнджю, Фофана, Кастань – Томас, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон – Перес (Мэддисон, 65) – Варди (Чаудхери, 80), Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Амарти, Перейра, Фукс, Менди, Прат, Масванхисе.

Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия).

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).



МАТЧ ОКОНЧЕН!



90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, три минуты.



89 мин. Подача с правого фланга от Уильямса была слишком сильной для Рашфорда на дальней.



87 мин. Фофана не пустил подачу с правого фланга к Кавани. Угловой.



85 мин. Фернандеш не справился с приемом передачи в правый фланг атаки.



82 мин. Фофана был сбит фолом от Кавани в правом фланге атаки хозяев.



80 мин. ЗАМЕНА У ЛЕСТЕРА. Чаудхери вышел вместо Варди.



79 мин. ЗАМЕНА У МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Фернандеш вышел вместо Диалло.



78 мин. В сторону от правой штанги пробил из зоны перед чужой штрафной Мэддисон!



75 мин. Теллес с левого фланга своей подачей отправил мяч за лицевую.



73 мин. МОМЕНТ! Варди над де Хеа сделал скидку с левого фланга на пустые ворота для Тилеманса, но Юри успел только влететь бедром в штангу!



72 мин. Удар Тилеманса из зоны перед чужой штрафной блокировал Туанзебе.



70 мин. Манчестер слишком предсказуем сегодня в центре поля.



66 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Сеюнджю головой завершил подачу с правого фланга от Олбрайтона!



66 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Перес заменен на Мэддисона, Рашфорд вышел вместо Эланга, а Гринвуда заменил Кавани.



64 мин. Теллес перехватил прострел Олбрайтона с правого фланга.



61 мин. Наблюдаем за контролем мяча от Лестера. Все достаточно спокойно.



59 мин. МОМЕНТ! Ихеаначо разогнал Тилеманс передачей в правый фланг штрафной, но де Хеа сумел принять на себя удар соперника!



57 мин. Ван де Беек выступил на перехвате прострела с левого фланга штрафной от Томаса.



54 мин. Теллес вешал со стандарта, Гринвуд недопрыгнул, а Кастань перевел мяч на угловой.



52 мин. А теперь уже Фофана встретил фолом Гринвуда в правом фланге обороны.

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49 мин. Фофана был сбит фолом Эланга в правом фланге штрафной Лестера, стоило только французу перехватить пас на ход от Гринвуда.



47 мин. Ндиди сегодня не намерен отпускать Гринвуда. Очередной фол у центральной линии.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+2 мин. Бельгиец пробил в стенку.



45+1 мин. Тилеманс готовит штрафной в средней дистанции в центральной зоне.



45 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит одну минуту.



44 мин. Туанзебе качественно подставился в центре своей штрафной под фол прорывавшегося Ндиди.



42 мин. Сеюнджю чуть не привез атаку неточной передачей по левому флангу, но вовремя вступил в отбор.



39 мин. В центре поля был отправлен Гринвуд на газон, после атаки со спины от Ндиди.

Getty Images/Global Images Ukraine

37 мин. Гринвуд ускорялся в правом фланге атаки под передачу на ход, но перед ним выскочил Сеюнджю.



35 мин. Владение мяча от гостей не заканчивается в данные минуты, но обострения нет.



32 мин. Лестеру приходится перебрасывать блок соперников у центра поля. Получается не очень.



30 мин. Точно не для Томаса был этот пас Фофана верхом в левый фланг атаки.



27 мин. МОМЕНТ! Тилеманс навешивал с правого фланга, да так, что мяч пошел под перекладину! Де Хеа не проспал!



25 мин. Мяч прилетел в руки де Хеа, после подачи с правого фланга от Кастаня почти от центра поля.



23 мин. Дриблинг Гринвуда в зоне перед чужой штрафной был остановлен Ндиди.



20 мин. Ндиди по инерции на мокром газоне вкатился в ноги Маты в центре поля.



18 мин. Ван де Беек вешал с левого фланга, но Ндиди вовремя поставил блок.



16 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Гринвуд забил уже первым ударом! Траоре обеспечил ему передачу в правый фланг штрафной, после чего пробить в дальний низом не составило труда!



14 мин. Сильный дождь начался. Футболистам уже непросто.

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12 мин. Фол против Переса со стороны Уильямса в верховой борьбе в центре поля.



10 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Томас расстрелял дальнюю от себя девятку, замкнув подачу с правого фланга от Тилеманса!



8 мин. Де Хеа не составило труда забрать в руки отскок мяча от Варди, который замыкал подачу с правого фланга.



6 мин. Ндиди влетел в Теллеса, замыкая подачу углового с правого фланга.



5 мин. От Матича ушел мяч на угловой, после подачи с правого фланга от Олбрайтона.



3 мин. Неточный перевод от Тилеманса в левый фланг атаки.



1 мин. Наблюдаем позицонные атаки Лестера на первых минутах.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



Во вторник, 11-го мая, состоится поединок 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 20:00.

Сезон АПЛ постепенно подходит к своему завершению, поэтому мы уже смело можем предсказывать судьбу отдельных команд в трех оставшихся поединках в текущем футбольном году. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера есть прекрасная возможность забыть о том, что у них есть такой преследователь, как коллектив Брендана Роджерса, вот только для этого «Красным дьяволам» необходимо обыграть «Лестер» на своем поле. Судьба чемпионского титула совершенно не зависит от желаний «Манчестер Юнайтед», а вот итоговая вторая строчка находится исключительно в их компетенции. «Лисы», в свою очередь, должны опасаться преследователей из зоны Лиги Европы УЕФА, если сами, конечно, не желают там выступать в следующем сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лестер».