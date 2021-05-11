36-й тур
Ман Юнайтед
1 : 2
Лестер
11.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед – Лестер – 1:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 36-го тура Английской Премьер-лиги

  • 11.05.2021 19:57
  • 5559 просмотров
  • 16 комментариев
Манчестер Юнайтед – Лестер – 1:2. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английская Премьер-лига. 36-й тур.

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» - 1:2

 Гринвуд, 16 – Томас, 10, Сеюнджю, 66

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа – Теллес, Туанзебе, Байи, Уильямс – Матич, ван де Беек – Эланга (Рашфорд, 66), Мата, Диалло (Фернандеш, 79) – Гринвуд (Кавани, 66).

Запасные: Хендерсон, Линделеф, Шоу, Ван-Биссака, Погба, Мактоминей.

«Лестер»: Шмайхель – Сеюнджю, Фофана, Кастань – Томас, Тилеманс, Ндиди, Олбрайтон – Перес (Мэддисон, 65) – Варди (Чаудхери, 80), Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Амарти, Перейра, Фукс, Менди, Прат, Масванхисе.

Арбитр: Крэйг Поусон (Ротерхэм, Англия).

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).

МАТЧ ОКОНЧЕН!

90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, три минуты.

89 мин. Подача с правого фланга от Уильямса была слишком сильной для Рашфорда на дальней.

87 мин. Фофана не пустил подачу с правого фланга к Кавани. Угловой.

85 мин. Фернандеш не справился с приемом передачи в правый фланг атаки.

82 мин. Фофана был сбит фолом от Кавани в правом фланге атаки хозяев.

 80 мин. ЗАМЕНА У ЛЕСТЕРА. Чаудхери вышел вместо Варди.

 79 мин. ЗАМЕНА У МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД. Фернандеш вышел вместо Диалло.

78 мин. В сторону от правой штанги пробил из зоны перед чужой штрафной Мэддисон!

75 мин. Теллес с левого фланга своей подачей отправил мяч за лицевую.

73 мин. МОМЕНТ! Варди над де Хеа сделал скидку с левого фланга на пустые ворота для Тилеманса, но Юри успел только влететь бедром в штангу!

72 мин. Удар Тилеманса из зоны перед чужой штрафной блокировал Туанзебе.

70 мин. Манчестер слишком предсказуем сегодня в центре поля.

 66 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Сеюнджю головой завершил подачу с правого фланга от Олбрайтона!

66 мин. ЗАМЕНЫ У ОБЕИХ КОМАНД. Перес заменен на Мэддисона, Рашфорд вышел вместо Эланга, а Гринвуда заменил Кавани.

64 мин. Теллес перехватил прострел Олбрайтона с правого фланга.

61 мин. Наблюдаем за контролем мяча от Лестера. Все достаточно спокойно.

59 мин. МОМЕНТ! Ихеаначо разогнал Тилеманс передачей в правый фланг штрафной, но де Хеа сумел принять на себя удар соперника!

57 мин. Ван де Беек выступил на перехвате прострела с левого фланга штрафной от Томаса.

54 мин. Теллес вешал со стандарта, Гринвуд недопрыгнул, а Кастань перевел мяч на угловой.

52 мин. А теперь уже Фофана встретил фолом Гринвуда в правом фланге обороны.

Getty Images/Global Images Ukraine

49 мин. Фофана был сбит фолом Эланга в правом фланге штрафной Лестера, стоило только французу перехватить пас на ход от Гринвуда.

47 мин. Ндиди сегодня не намерен отпускать Гринвуда. Очередной фол у центральной линии.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. Бельгиец пробил в стенку.

45+1 мин. Тилеманс готовит штрафной в средней дистанции в центральной зоне.

45 мин. Минимальный объем компенсированного арбитром времени составит одну минуту.

44 мин. Туанзебе качественно подставился в центре своей штрафной под фол прорывавшегося Ндиди.

42 мин. Сеюнджю чуть не привез атаку неточной передачей по левому флангу, но вовремя вступил в отбор.

39 мин. В центре поля был отправлен Гринвуд на газон, после атаки со спины от Ндиди.

Getty Images/Global Images Ukraine

37 мин. Гринвуд ускорялся в правом фланге атаки под передачу на ход, но перед ним выскочил Сеюнджю.

35 мин. Владение мяча от гостей не заканчивается в данные минуты, но обострения нет.

32 мин. Лестеру приходится перебрасывать блок соперников у центра поля. Получается не очень.

30 мин. Точно не для Томаса был этот пас Фофана верхом в левый фланг атаки.

27 мин. МОМЕНТ! Тилеманс навешивал с правого фланга, да так, что мяч пошел под перекладину! Де Хеа не проспал!

25 мин. Мяч прилетел в руки де Хеа, после подачи с правого фланга от Кастаня почти от центра поля.

23 мин. Дриблинг Гринвуда в зоне перед чужой штрафной был остановлен Ндиди.

20 мин. Ндиди по инерции на мокром газоне вкатился в ноги Маты в центре поля.

18 мин. Ван де Беек вешал с левого фланга, но Ндиди вовремя поставил блок.

 16 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Гринвуд забил уже первым ударом! Траоре обеспечил ему передачу в правый фланг штрафной, после чего пробить в дальний низом не составило труда!

14 мин. Сильный дождь начался. Футболистам уже непросто.

Getty Images/Global Images Ukraine

12 мин. Фол против Переса со стороны Уильямса в верховой борьбе в центре поля.

 10 мин. ГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Томас расстрелял дальнюю от себя девятку, замкнув подачу с правого фланга от Тилеманса!

8 мин. Де Хеа не составило труда забрать в руки отскок мяча от Варди, который замыкал подачу с правого фланга.

6 мин. Ндиди влетел в Теллеса, замыкая подачу углового с правого фланга.

5 мин. От Матича ушел мяч на угловой, после подачи с правого фланга от Олбрайтона.

3 мин. Неточный перевод от Тилеманса в левый фланг атаки.

1 мин. Наблюдаем позицонные атаки Лестера на первых минутах.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 11-го мая, состоится поединок 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сразятся «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Матч пройдет в Манчестере (Англия), на поле стадиона «Олд Траффорд», начало в 20:00.

Сезон АПЛ постепенно подходит к своему завершению, поэтому мы уже смело можем предсказывать судьбу отдельных команд в трех оставшихся поединках в текущем футбольном году. У подопечных Уле-Гуннара Сульшера есть прекрасная возможность забыть о том, что у них есть такой преследователь, как коллектив Брендана Роджерса, вот только для этого «Красным дьяволам» необходимо обыграть «Лестер» на своем поле. Судьба чемпионского титула совершенно не зависит от желаний «Манчестер Юнайтед», а вот итоговая вторая строчка находится исключительно в их компетенции. «Лисы», в свою очередь, должны опасаться преследователей из зоны Лиги Европы УЕФА, если сами, конечно, не желают там выступать в следующем сезоне.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Лестер».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.05.2021 21:55
    +1
    ManU, 11.05.2021 21:50
    Сульшер сказал что ему приятней видеть Лестер в ЛЧ)))
    Похоже Ливер с ней пролетел, а МанСити уже чемпион.
    у Ливерпуля еще остались шанcы, поглядим что дальше будет
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.05.2021 21:53
    +1
    Лестер как и Зяря бронзовые презеры
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 21:50
    0
    Игорь Авто, 11.05.2021 21:42
    Футболисты МЮ подустали в таком режиме играть, это стало заметно по последним играм посмотрим
    Сульшер сказал что ему приятней видеть Лестер в ЛЧ)))
    Похоже Ливер с ней пролетел, а МанСити уже чемпион.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.05.2021 21:47
    0
    Если Вильярреал выиграет у МЮ тогда не так обидно будет за Динамо, мне самого начало казалось что испанцы будут в финале
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.05.2021 21:42
    0
    Футболисты МЮ подустали в таком режиме играть, это стало заметно по последним играм посмотрим
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.05.2021 21:40
    0
    avk2307, 11.05.2021 21:31
    Так что Эмери выиграет ЛЕ? Динамо проиграло победителю? По этой игре сил у МЮ просто нет. Состав конечно не топ ,но все таки.
    наверное да
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.05.2021 21:31
    0
    Так что Эмери выиграет ЛЕ? Динамо проиграло победителю? По этой игре сил у МЮ просто нет. Состав конечно не топ ,но все таки.
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 21:31
    +1
    Canadian_stallion, 11.05.2021 21:03
    Не знаю, о чем вы. Играют замечательно да и первое место занимали за последние пять лет, в отличии от дьяволов.
    единственный раз в своей истории))
    тут даже обсуждать нечего с великой историей самого титулованного клуба АПЛ)
    Ньюкасл надо было дома обыгрывать, а не сливать 2:4
    Для МЮ же 3 игры за 5 дней и финал ЛЕ впереди, так что эта игра абы как...
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.05.2021 21:26
    0
    2ой! мда
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 21:24
    0
    сколько можно под прессингом в автобусе сидеть?
    Ссылка
    Canadian_stallion
    online
      Canadian_stallion, 11.05.2021 21:03
    0
    ManU, 11.05.2021 20:53
    к жеребцам)))
    Не знаю, о чем вы. Играют замечательно да и первое место занимали за последние пять лет, в отличии от дьяволов.
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:53
    0
    Canadian_stallion, 11.05.2021 20:48
    Лисы, вперёд!
    к жеребцам)))
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:52
    +1
    Уле-Гуннар хз какой то спарринговый составчик выставил.
    Ссылка
    Canadian_stallion
    online
      Canadian_stallion, 11.05.2021 20:48
    -1
    Лисы, вперёд!
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:18
    0
    Братуха Гринвуд!!!
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:15
    0
    В своём стиле. Надо пропустить, а потом совершать подвиги.
    Де Хеа лошара - пропустил по ушам...
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.05.2021 21:55
    +1
    ManU, 11.05.2021 21:50
    Сульшер сказал что ему приятней видеть Лестер в ЛЧ)))
    Похоже Ливер с ней пролетел, а МанСити уже чемпион.
    у Ливерпуля еще остались шанcы, поглядим что дальше будет
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.05.2021 21:53
    +1
    Лестер как и Зяря бронзовые презеры
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 21:31
    +1
    Canadian_stallion, 11.05.2021 21:03
    Не знаю, о чем вы. Играют замечательно да и первое место занимали за последние пять лет, в отличии от дьяволов.
    единственный раз в своей истории))
    тут даже обсуждать нечего с великой историей самого титулованного клуба АПЛ)
    Ньюкасл надо было дома обыгрывать, а не сливать 2:4
    Для МЮ же 3 игры за 5 дней и финал ЛЕ впереди, так что эта игра абы как...
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:52
    +1
    Уле-Гуннар хз какой то спарринговый составчик выставил.
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 21:50
    0
    Игорь Авто, 11.05.2021 21:42
    Футболисты МЮ подустали в таком режиме играть, это стало заметно по последним играм посмотрим
    Сульшер сказал что ему приятней видеть Лестер в ЛЧ)))
    Похоже Ливер с ней пролетел, а МанСити уже чемпион.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.05.2021 21:47
    0
    Если Вильярреал выиграет у МЮ тогда не так обидно будет за Динамо, мне самого начало казалось что испанцы будут в финале
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.05.2021 21:42
    0
    Футболисты МЮ подустали в таком режиме играть, это стало заметно по последним играм посмотрим
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.05.2021 21:40
    0
    avk2307, 11.05.2021 21:31
    Так что Эмери выиграет ЛЕ? Динамо проиграло победителю? По этой игре сил у МЮ просто нет. Состав конечно не топ ,но все таки.
    наверное да
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 11.05.2021 21:31
    0
    Так что Эмери выиграет ЛЕ? Динамо проиграло победителю? По этой игре сил у МЮ просто нет. Состав конечно не топ ,но все таки.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 11.05.2021 21:26
    0
    2ой! мда
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 21:24
    0
    сколько можно под прессингом в автобусе сидеть?
    Ссылка
    Canadian_stallion
    online
      Canadian_stallion, 11.05.2021 21:03
    0
    ManU, 11.05.2021 20:53
    к жеребцам)))
    Не знаю, о чем вы. Играют замечательно да и первое место занимали за последние пять лет, в отличии от дьяволов.
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:53
    0
    Canadian_stallion, 11.05.2021 20:48
    Лисы, вперёд!
    к жеребцам)))
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:18
    0
    Братуха Гринвуд!!!
    Ссылка
    ManU
    online
      ManU, 11.05.2021 20:15
    0
    В своём стиле. Надо пропустить, а потом совершать подвиги.
    Де Хеа лошара - пропустил по ушам...
    Ссылка
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