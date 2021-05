Гонка за Фергюсоном. Гвардиола приблизился к Луческу по количеству титулов

Команда «Манчестер Сити» досрочно, в 7-й раз, стала чемпионом Англии 2020/21.

Для главного тренера «горожан» Пепа Гвардиолы этот трофей стал 31-м в карьере всего лишь за 12 лет тренерской карьеры. Испанский специалист опережает Валерия Лобановского (29 титулов) и находится на третьем месте в списке самых титулованных тренеров в истории.

Лидером рейтинга является Алекс Фергюсон (49 трофеев). На втором месте – Мирча Луческу (34), который недавно также добавил в свой актив выигранный трофей УПЛ.

31 trophies in 12 seasons. Pep Guardiola is one of the greats. pic.twitter.com/ZKagztTvoL