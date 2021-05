ВИДЕО. Удар Костюк претендует на звание лучшего в апреле

Удар 18-летней украинки Марты Костюк вошел в номинацию «Лучший удар месяца» в апреле.

Костюк отличилась в матче второго круга турнира в Стамбуле, отлично среагировав на укороченный удар россиянки Дари Касаткиной.

