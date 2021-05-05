ВИДЕО. Удар Костюк претендует на звание лучшего в апреле

Удар 18-летней украинки Марты Костюк вошел в номинацию «Лучший удар месяца» в апреле.
Костюк отличилась в матче второго круга турнира в Стамбуле, отлично среагировав на укороченный удар россиянки Дари Касаткиной.
👇 Vote for April’s singles Shot of the Month! 👇— wta (@WTA) May 4, 2021
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Также на это звание претендуют Анжелика Кербер, Юлия Путинцева и Арина Соболенко.
В настоящий момент Марта Костюк занимает 77-е место рейтинга WTA.
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Источник — Sport.ua
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