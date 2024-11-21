ФОТО. Костюк подписала меморандум с МОН Украины

Благотворительный фонд первой ракетки Украины Марты Костюк заключил сотрудничество с Министерством образования и науки Украины. Об этом теннисистка сообщила в социальных сетях:

«Большие обновления на подходе! Мой фонд официально перезапускается, и вскоре я поделюсь с вами всеми деталями. Между тем, я с гордостью сообщаю, что мы подписали меморандум с Министерством образования и науки Украины. Вместе мы обсудили планы развития тенниса и популяризации здорового способа жизни, образования и лидерских навыков.



Одной из проблем, с которой мы сталкиваемся, есть недостаток оборудования, но я оптимистично настроена, что наши партнеры помогут нам найти правильные решения. Не могу дождаться, чтобы рассказать больше о том, что будет дальше!»

В конце октября Костюк также подписала меморандум с Министерством молодежи и спорта Украины.