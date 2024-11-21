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21 ноября 2024, 16:48 |
490
0

ФОТО. Костюк подписала меморандум с МОН Украины

Первая ракетка Украины объявила о сотрудничестве в социальных сетях

21 ноября 2024, 16:48 |
490
0
ФОТО. Костюк подписала меморандум с МОН Украины
Instagram. Марта Костюк

Благотворительный фонд первой ракетки Украины Марты Костюк заключил сотрудничество с Министерством образования и науки Украины. Об этом теннисистка сообщила в социальных сетях:

«Большие обновления на подходе! Мой фонд официально перезапускается, и вскоре я поделюсь с вами всеми деталями. Между тем, я с гордостью сообщаю, что мы подписали меморандум с Министерством образования и науки Украины. Вместе мы обсудили планы развития тенниса и популяризации здорового способа жизни, образования и лидерских навыков.

Одной из проблем, с которой мы сталкиваемся, есть недостаток оборудования, но я оптимистично настроена, что наши партнеры помогут нам найти правильные решения. Не могу дождаться, чтобы рассказать больше о том, что будет дальше!»

В конце октября Костюк также подписала меморандум с Министерством молодежи и спорта Украины.

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фото благотворительность Марта Костюк
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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