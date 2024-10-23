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23 октября 2024, 20:02 | Обновлено 23 октября 2024, 21:16
452
2

ФОТО. Фонд Марты Костюк и Минспорта Украины объявили о сотрудничестве

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития и популяризации тенниса

23 октября 2024, 20:02 | Обновлено 23 октября 2024, 21:16
452
2
ФОТО. Фонд Марты Костюк и Минспорта Украины объявили о сотрудничестве
Минспорта Украины. Матвей Бидный и Марта Костюк

21 октября Министерство молодежи и спорта Украины и Благотворительная организация «Благотворительный фонд Марты Костюк» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития и популяризации тенниса. Документ подписали Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный и Директор Фонда Талина Бейко.

Документ определяет три ключевых направления: создание мультимедийного контента с целью популяризации тенниса, возможность ознакомления детей и подростков с теннисом в украинских школах, предоставление поддержки юным теннисистам, не имеющим финансовых возможностей для продолжения спортивной карьеры.

Матвей Бидный подчеркнул, что это сотрудничество открывает новые возможности для развития тенниса в Украине: «Эта инициатива будет способствовать приобщению детей к этому виду спорта, особенно в регионах, где теннис менее распространен. Мы готовы поддерживать проект на всех этапах его реализации».

Марта Костюк отметила, что одной из ключевых задач является обеспечение возможности большего количества детей познакомиться с теннисом, овладеть базовыми навыками игры и развивать лидерские качества.

Ожидается, что сотрудничество будет способствовать формированию нового поколения украинских теннисистов и поможет расширить доступ к спорту по всей стране.

ФОТО. Фонд Марты Костюк и Минспорта Украины объявили о сотрудничестве

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Матвей Бидный фото Марта Костюк Министерство молодежи и спорта благотворительность
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Arctic
Молодець Марта 👍
Успіхів у всьому ♥️🇺🇦
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+1
Микола Захарченко
Марта - молодчинка !  Якщо вона допоможе хоч одній талановитій дівчинці в майбутньому досягти її рівня , це вже буде успіх . 🇺🇦✌️
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+1
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