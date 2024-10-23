21 октября Министерство молодежи и спорта Украины и Благотворительная организация «Благотворительный фонд Марты Костюк» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития и популяризации тенниса. Документ подписали Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный и Директор Фонда Талина Бейко.

Документ определяет три ключевых направления: создание мультимедийного контента с целью популяризации тенниса, возможность ознакомления детей и подростков с теннисом в украинских школах, предоставление поддержки юным теннисистам, не имеющим финансовых возможностей для продолжения спортивной карьеры.

Матвей Бидный подчеркнул, что это сотрудничество открывает новые возможности для развития тенниса в Украине: «Эта инициатива будет способствовать приобщению детей к этому виду спорта, особенно в регионах, где теннис менее распространен. Мы готовы поддерживать проект на всех этапах его реализации».

Марта Костюк отметила, что одной из ключевых задач является обеспечение возможности большего количества детей познакомиться с теннисом, овладеть базовыми навыками игры и развивать лидерские качества.

Ожидается, что сотрудничество будет способствовать формированию нового поколения украинских теннисистов и поможет расширить доступ к спорту по всей стране.

ФОТО. Фонд Марты Костюк и Минспорта Украины объявили о сотрудничестве