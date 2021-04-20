Суперлига провалена. Аньелли и Вудворд уходят с постов президентов Юве и МЮ

Болельщики многих клубов-грандов празднуют крах Европейской Суперлиги

  • 20.04.2021 22:12
  • 9781 просмотр
  • 44 комментария
Суперлига провалена. Аньелли и Вудворд уходят с постов президентов Юве и МЮ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Аньелли

Мировые СМИ называют идею Европейской Суперлиги окончательно проваленной.

Андреа Аньелли подал в отставку с поста президента Ювентуса. Эд Вудворд уйдет с поста вице-президента «Манчестер Юнайтед».

Несколько английских клубов уже приняли решение выйти из Суперлиги. Похоже, давление со всех сторон вынуждает организаторов попрощаться с идеей.

Вечером 20 апреля все 12 клубов-основателей проведут заседание, чтобы обсудить роспуск Европейской Суперлиги (ESL).

В дюжину основателей ESL входили 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», 3 испанских команды: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских коллектива: «Интер», «Милан»,«Ювентус».

На фоне вечерних новостей болельщики многих клубов-грандов празднуют крах Европейской Суперлиги.

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Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 20.04.2021 23:03
    0
    salamanka1982, 20.04.2021 22:34
    Сєпарьйо. Нах цей цирк був. А де чудак з реала, який по 70 хвилин хотів грати?😂😂😂
    Де, де... правила переписує
    Ссылка
    konstantinw
    online
      konstantinw, 20.04.2021 23:00
    -1
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    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 20.04.2021 23:00
    +1
    Наверное это новое ноу-хау - сдохнуть, не успев родиться
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 20.04.2021 22:59
    -1
    Вроде как и быстро сдулись но все равно испортили репутацию клубам надолго. Интересно как там акции Ювентуса?
    Ссылка
    лом
      лом, 20.04.2021 22:57
    0
    В «Атлетико» опровергают появившуюся информацию о готовности клуба выйти из Суперлиги Европы.
    По информации мадридского корреспондента The Athletic Дермота Корригана, генеральный директор и президент «Атлетико» перед вечерней тренировкой встретились с игроками и ответили на их вопросы и сомнения по поводу создания Суперлиги Европы.
    Клуб не планирует выходить из турнира, сообщает источник.
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    лом
      лом, 20.04.2021 22:52
    0
    SaneK, 20.04.2021 22:50
    Не надо тут смуту наводить) Агробизнес, в отличии от наших грандов, пока не заслужил, что бы над ними стебались)
    угу
    тогда по теме
    Эд Вудворд в ближайшее время не уйдет с поста вице-президента «Манчестер Юнайтед», информирует журналист Фабрицио Романо.
    Английский менеджер продолжит работать в клубе до конца 2021 года. В целом его решение об уходе прорабатывалось на протяжении нескольких месяцев и было запланированным.
    Ссылка
    winner2012
      winner2012, 20.04.2021 22:51
    -1
    Я думаю будет новая волна после следующего ЧМ в Катаре.
    Там завязан ПСЖ и его президент. Немцев не уговорили, а без них эта Лига тоже не Лига.
    Потому скорее всего сыграют ЧЕ, а потом ЧМ, пару сезонов ЛЧ и снова попытаются.
    По крайней мере разворошили хотя бы гнездо под названием УЕФА и ФИФА и денег выбили побольше на турниры. А может и в этом была задумка... кто знает
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 20.04.2021 22:50
    -1
    лом, 20.04.2021 22:47
    игры не будет!
    АБ уже вошёл в ЕСЛ
    Не надо тут смуту наводить) Агробизнес, в отличии от наших грандов, пока не заслужил, что бы над ними стебались)
    Ссылка
    Leg҉e҉nd҉a
    online
      Leg҉e҉nd҉a, 20.04.2021 22:49
    -4
    Все пропало Суркисы вовремя шубы не завезли на сходняк суперлиги
    Ссылка
    лом
      лом, 20.04.2021 22:47
    0
    SaneK, 20.04.2021 22:41
    Шубы покупает, завтра агробизнес надо обыгрывать
    игры не будет!
    АБ уже вошёл в ЕСЛ
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 20.04.2021 22:46
    -1
    DK1961, 20.04.2021 22:42
    Дау нецкиесли дыбилы. И сюда Динамо приплетают. Вам уже ничто и никто не поможет. Стая бибизьянок сдохла. Празднуйте это в своей канализации. Бояры вы уже запасли
    Чисто объективно - что бы не любить Динамо, не обязательно болеть за Шахтер. Просто не все ещё привыкли что в клубе появился тренер и он перестал позорить Украину
    Ссылка
    лом
      лом, 20.04.2021 22:45
    +1
    Это дело чужих спецслужб, которые отвлекают внимание от заявлений наших лидеров
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 20.04.2021 22:44
    -1
    ЛНР, ДНР и Крым просят спонсоров не расходиться, есть у них идея возродить супер-пупер лигу
    Ссылка
    igor_986
    online
      igor_986, 20.04.2021 22:42
    +1
    Бл_я, а Маура в Тотенхем вернут??? У него финал кубка лиги через пару дней, потом можно было бы и свалить и получать неустойку по контракту
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 20.04.2021 22:42
    +2
    ДерЬнамо КыеФ, 20.04.2021 22:37
    Чемпионом суперлиги 19/20 апреля стало ДерЬнамо КыЕф
    Дау нецкиесли дыбилы. И сюда Динамо приплетают. Вам уже ничто и никто не поможет. Стая бибизьянок сдохла. Празднуйте это в своей канализации. Бояры вы уже запасли
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 20.04.2021 22:42
    +4
    а вообще, это всё на самом деле из-за отказа Карпат участвовать. Все поняли, что без них Суперлига теряет смысл))
    Ссылка
    jwls1914
    online
      jwls1914, 20.04.2021 22:42
    +2
    Як то кажуть, "Нє долго музика іграла, нє долго фраєр танцєвал"))
    Ссылка
    SaneK
    online
      SaneK, 20.04.2021 22:41
    -4
    ВадимКиев, 20.04.2021 22:31
    А Суркис подал в отставку ?
    Шубы покупает, завтра агробизнес надо обыгрывать
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 20.04.2021 22:41
    +1
    яка сумна новина
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 20.04.2021 22:39
    +1
    У цих хоч є почуття гідності.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 20.04.2021 22:18
    +15
    Ура, теперь пойду за пивом. А вообще, если быть объективным то во всём виноват Шахтёр: если бы он не обыграл Реал дважды и не дропнул Интер из ЛЧ/ЛЕ - то у Переса и миланцев так не бомбануло бы, так что как обычно во всём виноват Ринат
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 20.04.2021 22:20
    +12
    Столько событий за чуть больше суток, прям сюжет для Голливуда
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 20.04.2021 22:25
    +8
    Спасибо огромное за этот турнир. Сколько же незабываемых матчей эта суперлига нам подарила
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 20.04.2021 22:26
    +7
    РАЗУМ победил БЕЗУМИЕ нескольких зажравшихся идиотов.
    Ссылка
    etorfine
    online
      etorfine, 20.04.2021 22:31
    +5
    Представьте, что вы несколько дней не читали футбольные новости, а сегодня решили прочесть))
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 20.04.2021 22:28
    +5
    Здоровий глузд не без проблем, та все ж переміг. Але весь світ трясе не по-дитячому, які катаклізми ще стануться у близькому майбутньому, навіть намагатися здогадатися марно.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 20.04.2021 22:42
    +4
    а вообще, это всё на самом деле из-за отказа Карпат участвовать. Все поняли, что без них Суперлига теряет смысл))
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 20.04.2021 22:34
    +4
    Сєпарьйо. Нах цей цирк був. А де чудак з реала, який по 70 хвилин хотів грати?😂😂😂
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 22:23
    +4
    Когда то про это снимут фильм !
    Ссылка
    BekXanov
    online
      BekXanov, 20.04.2021 22:36
    +3
    Вся эта тема попахивает огромным разводняком толпы.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 20.04.2021 22:29
    +3
    ніяких позитивних емоцій щодо уефа. Їхні мотиви лише в страху, що гроші могли піти повз них.
    Але добре те, що вболівальники розуміють, що від цієї ліги тхне.
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    funcat
    online
      funcat, 20.04.2021 22:24
    +3
    Перес, небось, до последнего будет держаться за кресло .
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 20.04.2021 22:22
    +3
    Останется один Перес в своей Реалиге.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 20.04.2021 22:19
    +3
    Оплески
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 20.04.2021 22:42
    +2
    ДерЬнамо КыеФ, 20.04.2021 22:37
    Чемпионом суперлиги 19/20 апреля стало ДерЬнамо КыЕф
    Дау нецкиесли дыбилы. И сюда Динамо приплетают. Вам уже ничто и никто не поможет. Стая бибизьянок сдохла. Празднуйте это в своей канализации. Бояры вы уже запасли
    Ссылка
    jwls1914
    online
      jwls1914, 20.04.2021 22:42
    +2
    Як то кажуть, "Нє долго музика іграла, нє долго фраєр танцєвал"))
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 20.04.2021 22:37
    +2
    Бобик сдох
    Несите следующего
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 20.04.2021 22:26
    +2
    і для чого було смердіти?
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 20.04.2021 22:22
    +2
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 20.04.2021 23:00
    +1
    Наверное это новое ноу-хау - сдохнуть, не успев родиться
    Ссылка
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