Суперлига провалена. Аньелли и Вудворд уходят с постов президентов Юве и МЮ

Мировые СМИ называют идею Европейской Суперлиги окончательно проваленной.
Андреа Аньелли подал в отставку с поста президента Ювентуса. Эд Вудворд уйдет с поста вице-президента «Манчестер Юнайтед».
Несколько английских клубов уже приняли решение выйти из Суперлиги. Похоже, давление со всех сторон вынуждает организаторов попрощаться с идеей.
Вечером 20 апреля все 12 клубов-основателей проведут заседание, чтобы обсудить роспуск Европейской Суперлиги (ESL).
В дюжину основателей ESL входили 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», 3 испанских команды: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских коллектива: «Интер», «Милан»,«Ювентус».
На фоне вечерних новостей болельщики многих клубов-грандов празднуют крах Европейской Суперлиги.
🚨 BREAKING: The European Super League is OFF. #awlfc [talksport]— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 20, 2021
🚨 BREAKING: Andrea Agnelli has resigned as the president of Juventus after the backlash over the European Super League. #awlfc [talksport]— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 20, 2021
🚨 BREAKING 🚨— talkSPORT (@talkSPORT) April 20, 2021
Victory football fans... The European Super League is OFF
- talkSPORT sources understandshttps://t.co/XiHWFr8PcK
BREAKING: Ed Woodward has resigned as chairman of Manchester United.— talkSPORT (@talkSPORT) April 20, 2021
Woodward’s decision comes after the backlash over the European Super League.
- talkSPORT sources understand
📻 Listen → https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/gNcRfW5xdp
Ed Woodward will leave Manchester United as he was planning by months, confirmed - he’s gonna stay in role until end of 2021. 🔴 #MUFC #SuperLeague— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 20, 2021
Источник — Sport.ua
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По информации мадридского корреспондента The Athletic Дермота Корригана, генеральный директор и президент «Атлетико» перед вечерней тренировкой встретились с игроками и ответили на их вопросы и сомнения по поводу создания Суперлиги Европы.
Клуб не планирует выходить из турнира, сообщает источник.
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Эд Вудворд в ближайшее время не уйдет с поста вице-президента «Манчестер Юнайтед», информирует журналист Фабрицио Романо.
Английский менеджер продолжит работать в клубе до конца 2021 года. В целом его решение об уходе прорабатывалось на протяжении нескольких месяцев и было запланированным.
Там завязан ПСЖ и его президент. Немцев не уговорили, а без них эта Лига тоже не Лига.
Потому скорее всего сыграют ЧЕ, а потом ЧМ, пару сезонов ЛЧ и снова попытаются.
По крайней мере разворошили хотя бы гнездо под названием УЕФА и ФИФА и денег выбили побольше на турниры. А может и в этом была задумка... кто знает
АБ уже вошёл в ЕСЛ
АБ уже вошёл в ЕСЛ
Але добре те, що вболівальники розуміють, що від цієї ліги тхне.
Несите следующего
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