Суперлига провалена. Аньелли и Вудворд уходят с постов президентов Юве и МЮ

Мировые СМИ называют идею Европейской Суперлиги окончательно проваленной.

Андреа Аньелли подал в отставку с поста президента Ювентуса. Эд Вудворд уйдет с поста вице-президента «Манчестер Юнайтед».

Несколько английских клубов уже приняли решение выйти из Суперлиги. Похоже, давление со всех сторон вынуждает организаторов попрощаться с идеей.

Вечером 20 апреля все 12 клубов-основателей проведут заседание, чтобы обсудить роспуск Европейской Суперлиги (ESL).

В дюжину основателей ESL входили 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», 3 испанских команды: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских коллектива: «Интер», «Милан»,«Ювентус».

На фоне вечерних новостей болельщики многих клубов-грандов празднуют крах Европейской Суперлиги.

🚨 BREAKING: The European Super League is OFF. #awlfc [talksport] — Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 20, 2021

🚨 BREAKING: Andrea Agnelli has resigned as the president of Juventus after the backlash over the European Super League. #awlfc [talksport] — Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 20, 2021

🚨 BREAKING 🚨



Victory football fans... The European Super League is OFF



- talkSPORT sources understandshttps://t.co/XiHWFr8PcK — talkSPORT (@talkSPORT) April 20, 2021

BREAKING: Ed Woodward has resigned as chairman of Manchester United.



Woodward’s decision comes after the backlash over the European Super League.



- talkSPORT sources understand



📻 Listen → https://t.co/VJgUHnqdM1 pic.twitter.com/gNcRfW5xdp — talkSPORT (@talkSPORT) April 20, 2021