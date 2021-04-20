Источник: Пошла волна. Манчестер Юнайтед и Арсенал покидают Суперлигу

Английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» приняли решение выйти из Европейской Суперлиги.
Об этом информируют британские издания. Как сообщалось, лондонский «Челси» готовит документы для выхода из Суперлиги, также покинуть лигу решил «Манчестер Сити».
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» – в числе 12 клубов, которые основали Европейскую Суперлигу.
BREAKING: Manchester United are pulling out of the European Super League.— SPORTbible (@sportbible) April 20, 2021
BREAKING: Manchester United are pulling out of the European Super League.— SPORTbible (@sportbible) April 20, 2021
🚨 BREAKING: Arsenal are leaving the European Super League. #awlfc [@StanCollymore]— Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 20, 2021
Источник — Sport Bible
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Там завязан ПСЖ и его президент. Немцев не уговорили, а без них эта Лига тоже не Лига.
Потому скорее всего сыграют ЧЕ, а потом ЧМ, пару сезонов ЛЧ и снова попытаются.
По крайней мере разворошили хотя бы гнездо под названием УЕФА и ФИФА и денег выбили побольше на турниры. А может и в этом была задумка... кто знает
Особенно смотрю шубкисы изощраются
Ржавые молчат, видимо ума побольше
Или наоборот так, тут фиг поймёшь
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