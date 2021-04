Источник: Пошла волна. Манчестер Юнайтед и Арсенал покидают Суперлигу

Английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» приняли решение выйти из Европейской Суперлиги.

Об этом информируют британские издания. Как сообщалось, лондонский «Челси» готовит документы для выхода из Суперлиги, также покинуть лигу решил «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» – в числе 12 клубов, которые основали Европейскую Суперлигу.

BREAKING: Manchester United are pulling out of the European Super League.