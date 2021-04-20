Источник: Пошла волна. Манчестер Юнайтед и Арсенал покидают Суперлигу

Наметилась тенденция к развалу организации

  • 20.04.2021 21:40
  • 9215 просмотров
  • 24 комментария
Источник: Пошла волна. Манчестер Юнайтед и Арсенал покидают Суперлигу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» приняли решение выйти из Европейской Суперлиги.

Об этом информируют британские издания. Как сообщалось, лондонский «Челси» готовит документы для выхода из Суперлиги, также покинуть лигу решил «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» – в числе 12 клубов, которые основали Европейскую Суперлигу.

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Источник — Sport Bible

(30 голосов)

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Комментарии
    konstantinw
    online
      konstantinw, 20.04.2021 23:00
    0
    Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ---- https://totg.ru/WlvJz
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    winner2012
      winner2012, 20.04.2021 22:50
    -1
    Я думаю будет новая волна после следующего ЧМ в Катаре.
    Там завязан ПСЖ и его президент. Немцев не уговорили, а без них эта Лига тоже не Лига.
    Потому скорее всего сыграют ЧЕ, а потом ЧМ, пару сезонов ЛЧ и снова попытаются.
    По крайней мере разворошили хотя бы гнездо под названием УЕФА и ФИФА и денег выбили побольше на турниры. А может и в этом была задумка... кто знает
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    Павел П
    online
      Павел П, 20.04.2021 22:23
    -1
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    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 20.04.2021 22:12
    +1
    та это все спланированый ход, все и так все понимали
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 20.04.2021 22:11
    -8
    Спасибо даунам которые нас лишают Топ матчей каждую неделю
    Особенно смотрю шубкисы изощраются
    Ржавые молчат, видимо ума побольше
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    Мы хотим в super league
      Мы хотим в super league, 20.04.2021 22:04
    -10
    DK1961, 20.04.2021 21:54
    Еще один придурочный даунецкий клон. Успокойтесь уже с этими шубами, лучше прикиньте сколько бабла у вас ушло на заказ убийства Брагина
    Клоун ты шубы отправил Пересу ,всю коррупцию и воровство Суркис привёл в УЕФА!Шубы они такие динамовские .
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    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 20.04.2021 21:56
    +8
    Карточный домик рассыпался, даже пожить в нем не успели. Но пользу он успел принести несомненно. Пердаки у коррупционеров из УЕФА знатно подгорели!))
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 20.04.2021 21:55
    +4
    А если короче то не то что обоссались а обдрестались.....
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 20.04.2021 21:54
    +6
    Мы хотим в super league, 20.04.2021 21:52
    Это хорошие новости,есть шанс у нашего Динамо Киев попасть в суперлигу,Суркис быстрей шубу Пересу отсылай.
    Еще один придурочный даунецкий клон. Успокойтесь уже с этими шубами, лучше прикиньте сколько бабла у вас ушло на заказ убийства Брагина
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 20.04.2021 21:54
    +2
    Правильное решение... "От добра добра не ищут" или "Нас и тут не плохо кормят" ))
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 20.04.2021 21:53
    +1
    Пересо-др@черы где вы???
    Ссылка
    Мы хотим в super league
      Мы хотим в super league, 20.04.2021 21:52
    -14
    Это хорошие новости,есть шанс у нашего Динамо Киев попасть в суперлигу,Суркис быстрей шубу Пересу отсылай.
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 20.04.2021 21:52
    +4
    Alex Romanov, 20.04.2021 21:49
    Кстате, Шахтёр один из 6 клубов ТОП30 рейтинга УЕФА, кто не отказался пока что от желания участвовать в суперлиги ))
    Ну и бегом туда идите! Заодно захватите братанов из ДНР и ЛНР (когда ВСЕ откажутся - их примут).
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 20.04.2021 21:50
    +9
    Карточный домик рассыпается
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 20.04.2021 21:50
    +11
    Офіційно: Флорентіно Переса відправлено в дурку
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 20.04.2021 21:49
    +2
    Кстате, Шахтёр один из 6 клубов ТОП30 рейтинга УЕФА, кто не отказался пока что от желания участвовать в суперлиги ))
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 21:49
    +1
    Где Старый Перес со своими заверениями Скоро сам будет готовить документы о выходе
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 20.04.2021 21:49
    +2
    Всрались
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 20.04.2021 21:48
    +2
    Перес начинает считать бабки на отдачу))
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 20.04.2021 21:48
    +1
    А была ли вообще Суперлига?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 20.04.2021 21:50
    +11
    Офіційно: Флорентіно Переса відправлено в дурку
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 20.04.2021 21:50
    +9
    Карточный домик рассыпается
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 20.04.2021 21:56
    +8
    Карточный домик рассыпался, даже пожить в нем не успели. Но пользу он успел принести несомненно. Пердаки у коррупционеров из УЕФА знатно подгорели!))
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 20.04.2021 21:54
    +6
    Мы хотим в super league, 20.04.2021 21:52
    Это хорошие новости,есть шанс у нашего Динамо Киев попасть в суперлигу,Суркис быстрей шубу Пересу отсылай.
    Еще один придурочный даунецкий клон. Успокойтесь уже с этими шубами, лучше прикиньте сколько бабла у вас ушло на заказ убийства Брагина
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 20.04.2021 21:55
    +4
    А если короче то не то что обоссались а обдрестались.....
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 20.04.2021 21:52
    +4
    Alex Romanov, 20.04.2021 21:49
    Кстате, Шахтёр один из 6 клубов ТОП30 рейтинга УЕФА, кто не отказался пока что от желания участвовать в суперлиги ))
    Ну и бегом туда идите! Заодно захватите братанов из ДНР и ЛНР (когда ВСЕ откажутся - их примут).
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 20.04.2021 21:43
    +3
    Ссылка
    maverik
    online
      maverik, 20.04.2021 21:54
    +2
    Правильное решение... "От добра добра не ищут" или "Нас и тут не плохо кормят" ))
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 20.04.2021 21:49
    +2
    Кстате, Шахтёр один из 6 клубов ТОП30 рейтинга УЕФА, кто не отказался пока что от желания участвовать в суперлиги ))
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 20.04.2021 21:49
    +2
    Всрались
    Ссылка
    BekXanov
      BekXanov, 20.04.2021 21:48
    +2
    Перес начинает считать бабки на отдачу))
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 20.04.2021 22:12
    +1
    та это все спланированый ход, все и так все понимали
    Ссылка
    Леонід Леонідович
    online
      Леонід Леонідович, 20.04.2021 21:53
    +1
    Пересо-др@черы где вы???
    Ссылка
    Влад Старцев
    online
      Влад Старцев, 20.04.2021 21:49
    +1
    Где Старый Перес со своими заверениями Скоро сам будет готовить документы о выходе
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 20.04.2021 21:48
    +1
    А была ли вообще Суперлига?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 20.04.2021 21:43
    +1
    Что-то пошло не так
    Или наоборот так, тут фиг поймёшь
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    konstantinw
    online
      konstantinw, 20.04.2021 23:00
    0
    Горячие девушки хотят основательно траха во все дырки, дают без денег и разговоров ---- https://totg.ru/WlvJz
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