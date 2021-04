Источник: Манчестер Сити тоже покидает Европейскую Суперлигу

Английский «Манчестер Сити» принял решение выйти из Европейской Суперлиги.

Об этом информируют сразу несколько британских изданий.

«Манчестер Сити» является одним из 12 клубов, которые основали Европейскую Суперлигу.

Manchester City pulling out of Super League. City have told organisers they no longer want to be part of the £4.6billion scheme. Chelsea preparing documentation to also withdraw. Full details coming #BallsToTheSuperLeague @SunSport

