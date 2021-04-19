ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу

12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги (ESL), и это невероятный шаг для европейского футбола.
В дюжину основателей ESL вошли 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». К ним присоединятся 3 испанских: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских: «Интер», «Милан»,«Ювентус».
ESL сообщила, что клубы-основатели согласились учредить новое соревнование с матчами в мид-уик, при этом команды продолжат соревноваться в своих национальных лигах. Первый сезон «планируется начать как можно скорее», причем «ожидается, что к лиге присоединятся еще три клуба».
В заявлении ESL также говорится: «В будущем клубы-основатели с нетерпением ждут проведения переговоров с УЕФА и ФИФА о совместной работе над достижением наилучших результатов для новой лиги и футбола в целом. Формирование Суперлиги происходит в то время, когда глобальная пандемия усилила нестабильность в существующей экономической модели европейского футбола.
В последние месяцы состоялся обширный диалог с заинтересованными сторонами в футболе относительно будущего формата европейских соревнований. Клубы-основатели считают, что решения, предложенные по итогам этих переговоров, не решают фундаментальных проблем, включая необходимость обеспечения более качественных матчей и дополнительных финансовых ресурсов для всей футбольной пирамиды».
Президент «Реала» Флорентино Перес, который будет первым председателем ESL, говорит: «Мы поможем футболу на всех уровнях. Футбол – единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более четырех миллиардов болельщиков, и наша ответственность как больших клубов состоит в том, чтобы удовлетворить их пожелания».
Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер станет вице-председателем Суперлиги. Он сказал: «Собрав вместе величайшие клубы и игроков мира для игры друг с другом на протяжении всего сезона, Суперлига откроет новую главу в европейском футболе, обеспечив соревнования и условия мирового класса, а также увеличив финансовую поддержку широкой футбольной пирамиды».
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также УЕФА и Премьер-лига дружно осудили этот шаг, когда 18 января появились новости о нем.
Каков предлагаемый формат? В лиге будет 20 команд. Это 12 членов-основателей плюс 3 неназванных клуба, которые вскоре присоединятся к лиге, плюс 5 команд, которые ежегодно будут проходить квалификацию в соответствии с их достижениями во внутренних турнирах.
Первый сезон Суперлиги начнется уже в августе 2021 года с матчами в мид-уик (посреди недели)
Клубы будут разделены на 2 группы по 10 команд, которые будут играть друг с другом дома и на выезде.
Три лучших в каждой группе выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие четвертое и пятое места, сыграют в двухматчевом раунде плей-офф за оставшиеся два места.
Затем турнир будет иметь привычный формат двухматчевых нокаут-раундов (1/4 и 1/2 финала), который используется в Лиге чемпионов. Кульминацией станет финал в мае на нейтральном стадионе.
12 клубов-учредителей Европейской Суперлиги
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Ливерпуль (Англия)
- Челси (Англия)
- Арсенал (Англия)
- Тоттенхэм (Англия)
- Реал Мадрид (Испания)
- Барселона (Испания)
- Атлетико (Испания)
- Ювентус (Италия)
- Милан (Италия)
- Интер (Италия)
Источник — BBC
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А клубы конечно те ещё " жуки " хотят и рыбку съесть и на х... И вместо ЛЧ в лиге поиграть и в чемпионате своем побыть.
Назревает война серьёзная и если сюда подключить ещё ФИФА с их ЧМ среди сборных , то тут уже большой вопрос , кто из игроков рискнёт пожертвовать сборной ради клуба , а учитывая , что фанаты любят сборную больше чем клуб , в той же Аргентине или Бразилии , та даже Англия с Италией , то таким игрокам придется охрану нанимать или страну жительства менять. А если получится подключить правительство, которое выдает рабочие визы , то такую лигу быстро уничтожат одним решением .
Повторюсь за этим будет интересно наблюдать, то что футбол сам по себе умрет это однозначно , а некоторые клубы, которые живут за счёт участия в еврокубках либо с прав трансляций без топ клубов просто перестанут существовать.
«Вышеперечисленные инстанции, а также ФИФА и все наши ассоциации-члены будем едины в наших усилиях, направленных на то, чтобы остановить этот циничный проект, – говорится в заявлении. – Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло.
Соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные команды».
Sky Sport Italia сообщает, что УЕФА собирается дисквалифицировать из своих соревнований каждый клуб и каждого игрока, которые поучаствуют в Суперлиге. Более того, УЕФА подаст иск на 50-60 миллиардов евро на каждый из клубов.
«Вышеперечисленные инстанции, а также ФИФА и все наши ассоциации-члены будем едины в наших усилиях, направленных на то, чтобы остановить этот циничный проект, – говорится в заявлении. – Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло.
Соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные команды».
Sky Sport Italia сообщает, что УЕФА собирается дисквалифицировать из своих соревнований каждый клуб и каждого игрока, которые поучаствуют в Суперлиге. Более того, УЕФА подаст иск на 50-60 миллиардов евро на каждый из клубов.
А клубы конечно те ещё " жуки " хотят и рыбку съесть и на х... И вместо ЛЧ в лиге поиграть и в чемпионате своем побыть.
Назревает война серьёзная и если сюда подключить ещё ФИФА с их ЧМ среди сборных , то тут уже большой вопрос , кто из игроков рискнёт пожертвовать сборной ради клуба , а учитывая , что фанаты любят сборную больше чем клуб , в той же Аргентине или Бразилии , та даже Англия с Италией , то таким игрокам придется охрану нанимать или страну жительства менять. А если получится подключить правительство, которое выдает рабочие визы , то такую лигу быстро уничтожат одним решением .
Повторюсь за этим будет интересно наблюдать, то что футбол сам по себе умрет это однозначно , а некоторые клубы, которые живут за счёт участия в еврокубках либо с прав трансляций без топ клубов просто перестанут существовать.
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