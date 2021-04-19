ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу

Первый сезон с 20 командами начнется в августе 2021 года с играми в мид-уик

  • 19.04.2021 02:00
  • 821 просмотр
  • 11 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Вот это поворот! 12 грандов создали Европейскую Суперлигу
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12 клубов-грандов европейского футбола официально объявили о создании новой Европейской Суперлиги (ESL), и это невероятный шаг для европейского футбола.

В дюжину основателей ESL вошли 6 клубов Премьер-лиги: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». К ним присоединятся 3 испанских: «Реал», «Атлетико», «Барселона», а также 3 итальянских: «Интер», «Милан»,«Ювентус».

ESL сообщила, что клубы-основатели согласились учредить новое соревнование с матчами в мид-уик, при этом команды продолжат соревноваться в своих национальных лигах. Первый сезон «планируется начать как можно скорее», причем «ожидается, что к лиге присоединятся еще три клуба».

В заявлении ESL также говорится: «В будущем клубы-основатели с нетерпением ждут проведения переговоров с УЕФА и ФИФА о совместной работе над достижением наилучших результатов для новой лиги и футбола в целом. Формирование Суперлиги происходит в то время, когда глобальная пандемия усилила нестабильность в существующей экономической модели европейского футбола.

В последние месяцы состоялся обширный диалог с заинтересованными сторонами в футболе относительно будущего формата европейских соревнований. Клубы-основатели считают, что решения, предложенные по итогам этих переговоров, не решают фундаментальных проблем, включая необходимость обеспечения более качественных матчей и дополнительных финансовых ресурсов для всей футбольной пирамиды».

Президент «Реала» Флорентино Перес, который будет первым председателем ESL, говорит: «Мы поможем футболу на всех уровнях. Футбол – единственный глобальный вид спорта в мире, который насчитывает более четырех миллиардов болельщиков, и наша ответственность как больших клубов состоит в том, чтобы удовлетворить их пожелания».

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер станет вице-председателем Суперлиги. Он сказал: «Собрав вместе величайшие клубы и игроков мира для игры друг с другом на протяжении всего сезона, Суперлига откроет новую главу в европейском футболе, обеспечив соревнования и условия мирового класса, а также увеличив финансовую поддержку широкой футбольной пирамиды».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также УЕФА и Премьер-лига дружно осудили этот шаг, когда 18 января появились новости о нем.

Каков предлагаемый формат? В лиге будет 20 команд. Это 12 членов-основателей плюс 3 неназванных клуба, которые вскоре присоединятся к лиге, плюс 5 команд, которые ежегодно будут проходить квалификацию в соответствии с их достижениями во внутренних турнирах.

Первый сезон Суперлиги начнется уже в августе 2021 года с матчами в мид-уик (посреди недели)

Клубы будут разделены на 2 группы по 10 команд, которые будут играть друг с другом дома и на выезде.

Три лучших в каждой группе выйдут в четвертьфинал, а команды, занявшие четвертое и пятое места, сыграют в двухматчевом раунде плей-офф за оставшиеся два места.

Затем турнир будет иметь привычный формат двухматчевых нокаут-раундов (1/4 и 1/2 финала), который используется в Лиге чемпионов. Кульминацией станет финал в мае на нейтральном стадионе.

12 клубов-учредителей Европейской Суперлиги

  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Ливерпуль (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Арсенал (Англия)
  • Тоттенхэм (Англия)
  • Реал Мадрид (Испания)
  • Барселона (Испания)
  • Атлетико (Испания)
  • Ювентус (Италия)
  • Милан (Италия)
  • Интер (Италия)

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Источник — BBC

(3 голоса)

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Комментарии
    scorpio16
    online
      scorpio16, 19.04.2021 02:44
    0
    Уже есть реакция Гарри Невилла , который призывает радикально наказать английские клубы и Ман.Ю его любимый в том числе.
    А клубы конечно те ещё " жуки " хотят и рыбку съесть и на х... И вместо ЛЧ в лиге поиграть и в чемпионате своем побыть.
    Назревает война серьёзная и если сюда подключить ещё ФИФА с их ЧМ среди сборных , то тут уже большой вопрос , кто из игроков рискнёт пожертвовать сборной ради клуба , а учитывая , что фанаты любят сборную больше чем клуб , в той же Аргентине или Бразилии , та даже Англия с Италией , то таким игрокам придется охрану нанимать или страну жительства менять. А если получится подключить правительство, которое выдает рабочие визы , то такую лигу быстро уничтожат одним решением .
    Повторюсь за этим будет интересно наблюдать, то что футбол сам по себе умрет это однозначно , а некоторые клубы, которые живут за счёт участия в еврокубках либо с прав трансляций без топ клубов просто перестанут существовать.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 02:43
    +1
    Fangold, 19.04.2021 02:27
    Всі команди мають бути переведені в другий дивізіон національної першості, і не мати право виходити у перший, допоки приймає участь в цьому турнірі
    УЕФА, испанская, английская, итальянская федерации и лиги уже выпустили совместное заявление – революционеров ждут неприятности.
    «Вышеперечисленные инстанции, а также ФИФА и все наши ассоциации-члены будем едины в наших усилиях, направленных на то, чтобы остановить этот циничный проект, – говорится в заявлении. – Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло.
    Соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные команды».
    Sky Sport Italia сообщает, что УЕФА собирается дисквалифицировать из своих соревнований каждый клуб и каждого игрока, которые поучаствуют в Суперлиге. Более того, УЕФА подаст иск на 50-60 миллиардов евро на каждый из клубов.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 02:38
    +1
    Гроші знищили футбол
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 19.04.2021 02:29
    +1
    Клубный футбол можно не смотреть
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 02:27
    +1
    Всі команди мають бути переведені в другий дивізіон національної першості, і не мати право виходити у перший, допоки приймає участь в цьому турнірі
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 02:25
    +1
    Всіх дискваліфікувати з внутрішніх чемпіонатів!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 02:25
    +1
    bullyUA, 19.04.2021 02:22
    Ничего не понял. У учредителя может быть не только серьезный спад в игре, но и вылететь в низшие лиги. Их что, нельзя выгнать из этого турнира?
    Да, со спортом тут ничего общего, это футбольный театр. Какой лох захочет за это платить неизвестно. Итальянцы прямо сейчас нагибают свои телекомпании, чтобы они ни в коем случае не покупали трансляции. Видимо, это расчет на США и Азию, собственно оттуда и организатор. Только как там будут смотреть с разницей во времени, в записи что ли?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.04.2021 02:22
    +1
    Ничего не понял. У учредителя может быть не только серьезный спад в игре, но и вылететь в низшие лиги. Их что, нельзя выгнать из этого турнира?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 02:22
    +2
    Даже ПСЖник отказался, а Бавария в больших раздумьях. Это не Суперлига, а кастрированная АПЛ. Много денег как известно не бывает, англичанам вскоре и самим не будет хватать бабла в этой недолиге и они начнут гундеть, чтобы вышвырнуть нищих испанцев с итальянцами
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 19.04.2021 02:16
    0
    Кто говорил, что это не возможно? Ещё одно подтверждение тезиса, что деньги в этом мире решают все. С созданием этой лиги, лига чемпионов УЕФА обесценивается на порядок, т к таких финансовых вливаний уже не будет априори., полностью рушится вся футбольная пирамида еврокубков.
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 19.04.2021 02:05
    +1
    ого... Не думал, что это случится так резко и внезапно
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 02:22
    +2
    Даже ПСЖник отказался, а Бавария в больших раздумьях. Это не Суперлига, а кастрированная АПЛ. Много денег как известно не бывает, англичанам вскоре и самим не будет хватать бабла в этой недолиге и они начнут гундеть, чтобы вышвырнуть нищих испанцев с итальянцами
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 02:43
    +1
    Fangold, 19.04.2021 02:27
    Всі команди мають бути переведені в другий дивізіон національної першості, і не мати право виходити у перший, допоки приймає участь в цьому турнірі
    УЕФА, испанская, английская, итальянская федерации и лиги уже выпустили совместное заявление – революционеров ждут неприятности.
    «Вышеперечисленные инстанции, а также ФИФА и все наши ассоциации-члены будем едины в наших усилиях, направленных на то, чтобы остановить этот циничный проект, – говорится в заявлении. – Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло.
    Соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные команды».
    Sky Sport Italia сообщает, что УЕФА собирается дисквалифицировать из своих соревнований каждый клуб и каждого игрока, которые поучаствуют в Суперлиге. Более того, УЕФА подаст иск на 50-60 миллиардов евро на каждый из клубов.
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 02:38
    +1
    Гроші знищили футбол
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 19.04.2021 02:29
    +1
    Клубный футбол можно не смотреть
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 02:27
    +1
    Всі команди мають бути переведені в другий дивізіон національної першості, і не мати право виходити у перший, допоки приймає участь в цьому турнірі
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 19.04.2021 02:25
    +1
    Всіх дискваліфікувати з внутрішніх чемпіонатів!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.04.2021 02:25
    +1
    bullyUA, 19.04.2021 02:22
    Ничего не понял. У учредителя может быть не только серьезный спад в игре, но и вылететь в низшие лиги. Их что, нельзя выгнать из этого турнира?
    Да, со спортом тут ничего общего, это футбольный театр. Какой лох захочет за это платить неизвестно. Итальянцы прямо сейчас нагибают свои телекомпании, чтобы они ни в коем случае не покупали трансляции. Видимо, это расчет на США и Азию, собственно оттуда и организатор. Только как там будут смотреть с разницей во времени, в записи что ли?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 19.04.2021 02:22
    +1
    Ничего не понял. У учредителя может быть не только серьезный спад в игре, но и вылететь в низшие лиги. Их что, нельзя выгнать из этого турнира?
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 19.04.2021 02:05
    +1
    ого... Не думал, что это случится так резко и внезапно
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 19.04.2021 02:44
    0
    Уже есть реакция Гарри Невилла , который призывает радикально наказать английские клубы и Ман.Ю его любимый в том числе.
    А клубы конечно те ещё " жуки " хотят и рыбку съесть и на х... И вместо ЛЧ в лиге поиграть и в чемпионате своем побыть.
    Назревает война серьёзная и если сюда подключить ещё ФИФА с их ЧМ среди сборных , то тут уже большой вопрос , кто из игроков рискнёт пожертвовать сборной ради клуба , а учитывая , что фанаты любят сборную больше чем клуб , в той же Аргентине или Бразилии , та даже Англия с Италией , то таким игрокам придется охрану нанимать или страну жительства менять. А если получится подключить правительство, которое выдает рабочие визы , то такую лигу быстро уничтожат одним решением .
    Повторюсь за этим будет интересно наблюдать, то что футбол сам по себе умрет это однозначно , а некоторые клубы, которые живут за счёт участия в еврокубках либо с прав трансляций без топ клубов просто перестанут существовать.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 19.04.2021 02:16
    0
    Кто говорил, что это не возможно? Ещё одно подтверждение тезиса, что деньги в этом мире решают все. С созданием этой лиги, лига чемпионов УЕФА обесценивается на порядок, т к таких финансовых вливаний уже не будет априори., полностью рушится вся футбольная пирамида еврокубков.
    Ссылка
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