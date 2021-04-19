Закрытая и отколовшаяся. Заявление ФИФА о резком неодобрении Суперлиги

Руководство ФИФА выпустило официальное заявление, в котором осудило создание Европейской Суперлиги из 12 топ-клубов Европы:
«ФИФА хочет пояснить, что твердо выступает за солидарность в футболе и справедливую модель перераспределения, которая может помочь развитию футбола как вида спорта, особенно на глобальном уровне, поскольку развитие глобального футбола является основной миссией ФИФА.
На наш взгляд и в соответствии с нашим уставом, любое футбольное соревнование (национальное, региональное или глобальное) всегда должно отражать основные принципы честности и справедливого финансового перераспределения. Более того, руководящие органы футбола должны использовать все законные, спортивные и дипломатические средства для обеспечения того, чтобы это продолжалось.
Таким образом, ФИФА может выразить только свое неодобрение «закрытой европейской отколовшейся лиге», которая находится за пределами международных футбольных структур и не соблюдает вышеупомянутые принципы.
ФИФА всегда выступает за единство в мировом футболе и призывает все стороны, вовлеченные в горячие дискуссии, вести спокойный, конструктивный и сбалансированный диалог на благо игры, в духе солидарности и честности. Конечно же, ФИФА сделает все необходимое, чтобы способствовать согласованному продвижению вперед в общих интересах футбола».
Источник — ФИФА
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