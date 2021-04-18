УЕФА в шоке! За участие в Европейской Суперлиге будут банить беспощадно

12 грандов планируют объявить о создании закрытой Европейской Суперлиги

  • 18.04.2021 21:32
  • 2850 просмотров
  • 8 комментариев
УЕФА в шоке! За участие в Европейской Суперлиге будут банить беспощадно
© Getty Images/Global Images Ukraine. Чеферин и Инфантино

УЕФА опубликовал заявление по поводу возможного объявления о создании так называемой закрытой Европейской Суперлиги некоторыми английскими, испанскими и итальянскими клубами:

«УЕФА, Футбольная ассоциация Англии (ФАА), Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация (КИФФ) и Ла Лига, а также Итальянская федерация футбола (ИФФ) и Серия А получили информацию, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы, возможно, планируют объявить о создании закрытой так называемой Суперлиги.

Мы хотим подчеркнуть, что если это произойдет, то мы – УЕФА, ФАА, КИФФ, ИФФ, Премьер-лига, Ла Лига и Серия А, а также все ассоциации ФИФА и УЕФА – не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу, более чем когда-либо, нужна солидарность.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить его. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе, и никак иначе.

Как ранее объявляли ФИФА и шесть ее конфедераций, все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

Мы благодарим клубы других стран, особенно французские и немецкие, которые отказались от участия в этом проекте. Призываем всех поклонников футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против подобного проекта, если будет объявлено о его запуске. Настойчивому корыстолюбию немногих пора положить конец. Всему есть предел».

Большой раскол в Европе. 12 топ-грандов согласовали создание Суперлиги

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Источник — УЕФА

(17 голосов)

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Комментарии
    Istm
    online
      Istm, 18.04.2021 22:04
    0
    в УЕФА праві в тому, що цей проект є формалізацією і легалізацією закритого клубу мільярдерів. Причому до футболу він має побічне відношення, це ліга гри "хто більше купить".
    Але. Мотиви УЕФА та ФІФА зовсім не в "солідарності". Хай не брешуть. Їх бентежить, що дуже великі кошти потечуть повз них. Чому ж ці поганці не згадували про "солідарність", коли були намагання поставити питання про перенесення ЧС-2018 з корумпованої фашистської Росії?! Там їх не хвилювала "солідарність", їх хвилювало спонсорство газпрема та персональні відкати.
    А тут заворушились. Раптом.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 18.04.2021 22:03
    0
    Эту тему давно муссируют клубы должники Барселона, Реал и Ювентус. УЭФА нужно просто отстранить их в следующей ЛЧ, а при повторной попытки на 5 лет и больше желающих играть в эту суперлигу не будет.
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 18.04.2021 22:03
    -1
    Испугали ежа голым задом, команды заключат умопомрачительные контракты с телеканалами, на трибунах будут аншлаги , потому что зрителям гораздо интересней смотреть матчи Реала, Барсы, МЮ, МС, Юве, Милана, Интера , думаю и ПСЖ присоединится, между собой в течении всего сезона, чем условные игры с Сарагосами, Бетисами, ньюкаслами, Шефилдами, Кальяри и т д Телеканалы в очереди будут стоять за преобретением прав на трансляции, в этом мире деньги решают все, пример баскетбольная закрытая Евролига, как не сопротивлялась ФИБА её созданию, а осталось не у дел, а пошла бы на компромисс , глядишь и долю с этого бы имела.
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 18.04.2021 22:01
    -3
    И тут какие то "сепаратисты". Такова жизнь
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 18.04.2021 21:58
    -4
    Дайте бан ещё убогому Дну Суркиса, а то опять будут позорить Украину в Еврокубках
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 18.04.2021 21:55
    0
    Правильно за участие в так называемой "Европейской Суперлиге" всех наказывать!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.04.2021 21:50
    -1
    Красиво ответили. Где-то даже не совсем формальным языком. Enough is enough )))
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 21:39
    +5
    Абсолютно верное решение
    Причём банить не только клубы , а и игроков , которые там засветились , а так же арбитров и функционеров .
    Чтобы после этой Лиги не могли нигде в Европе больше работать.
    Ссылка
    funnycat
    online
      funnycat, 18.04.2021 21:39
    +5
    Абсолютно верное решение
    Причём банить не только клубы , а и игроков , которые там засветились , а так же арбитров и функционеров .
    Чтобы после этой Лиги не могли нигде в Европе больше работать.
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 18.04.2021 22:04
    0
    в УЕФА праві в тому, що цей проект є формалізацією і легалізацією закритого клубу мільярдерів. Причому до футболу він має побічне відношення, це ліга гри "хто більше купить".
    Але. Мотиви УЕФА та ФІФА зовсім не в "солідарності". Хай не брешуть. Їх бентежить, що дуже великі кошти потечуть повз них. Чому ж ці поганці не згадували про "солідарність", коли були намагання поставити питання про перенесення ЧС-2018 з корумпованої фашистської Росії?! Там їх не хвилювала "солідарність", їх хвилювало спонсорство газпрема та персональні відкати.
    А тут заворушились. Раптом.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 18.04.2021 22:03
    0
    Эту тему давно муссируют клубы должники Барселона, Реал и Ювентус. УЭФА нужно просто отстранить их в следующей ЛЧ, а при повторной попытки на 5 лет и больше желающих играть в эту суперлигу не будет.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 18.04.2021 21:55
    0
    Правильно за участие в так называемой "Европейской Суперлиге" всех наказывать!
    Ссылка
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