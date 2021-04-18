УЕФА в шоке! За участие в Европейской Суперлиге будут банить беспощадно

УЕФА опубликовал заявление по поводу возможного объявления о создании так называемой закрытой Европейской Суперлиги некоторыми английскими, испанскими и итальянскими клубами:

«УЕФА, Футбольная ассоциация Англии (ФАА), Премьер-лига, Королевская испанская футбольная федерация (КИФФ) и Ла Лига, а также Итальянская федерация футбола (ИФФ) и Серия А получили информацию, что некоторые английские, испанские и итальянские клубы, возможно, планируют объявить о создании закрытой так называемой Суперлиги.

Мы хотим подчеркнуть, что если это произойдет, то мы – УЕФА, ФАА, КИФФ, ИФФ, Премьер-лига, Ла Лига и Серия А, а также все ассоциации ФИФА и УЕФА – не прекратим общих усилий, чтобы остановить этот циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов, в то время как обществу, более чем когда-либо, нужна солидарность.

Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех юридических и спортивных уровнях, чтобы предотвратить его. Футбол базируется на открытых соревнованиях и спортивном принципе, и никак иначе.

Как ранее объявляли ФИФА и шесть ее конфедераций, все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.

Мы благодарим клубы других стран, особенно французские и немецкие, которые отказались от участия в этом проекте. Призываем всех поклонников футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против подобного проекта, если будет объявлено о его запуске. Настойчивому корыстолюбию немногих пора положить конец. Всему есть предел».

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